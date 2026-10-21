Lluvia de estrellas Táuridas 2026: cuándo verlas y a qué hora

Hay algo casi hipnótico en salir al campo una noche fría de noviembre y quedarse mirando al cielo con las manos en los bolsillos. La mayoría de la gente espera las Perseidas de agosto por aquello del buen tiempo, pero los que llevamos años observando el firmamento sabemos que el otoño guarda sorpresas bastante más espectaculares. Las Táuridas no destacan por abrumar con una ráfaga ininterrumpida de destellos por minuto. Su encanto es otro. Tienen paciencia. Se hacen rogar, pero cuando una de sus partículas cruza la atmósfera, la recompensa es monumental: auténticas bolas de fuego cruzando la noche a cámara lenta.

Este 2026 nos ofrece un escenario especialmente propicio para disfrutarlas. Solo hace falta entender cómo se mueve este enjambre de polvo y hielo, que no es más que el rastro desmembrado del cometa 2P/Encke, y cuadrar bien las horas para no pasar frío en vano.

Tenemos dos corrientes. Por un lado tenemos las Táuridas del Sur y, por otro, las del Norte. Ambas permanecen pululando por el cielo desde mediados de octubre hasta bien entrado noviembre.

El pico de las Táuridas del Sur llega primero, concentrándose durante la noche del 4 al 5 de noviembre de 2026. Apenas unos días más tarde, entre el 11 y el 12, les toca el turno a las del Norte. Si miras los números en frío, la tasa horaria rozará apenas los cinco o diez meteoros por hora. Parece poco. Lo es, si buscas cantidad. Pero el calibre del material cambia las reglas del juego.

Para pillarlas a punto, lo ideal es aguantar despierto a partir de la medianoche. A esa hora, la constelación de Tauro, con el cúmulo de las Pléyades como referencia visual inconfundible, ya ha ganado suficiente altura por el este. Según llega la madrugada, el ángulo de visión mejora.

En noviembre de 2026, el calendario nos juega una de cal y otra de arena. La Luna llena cae justo durante la primera semana. Esto perjudica claramente el máximo de las Táuridas del Sur, ya que la luz del disco lunar entorpecerá la búsqueda de trazos débiles en las horas centrales de la noche.

Afortunadamente, la mecánica celeste no se detiene. A medida que avanza el mes, la cara iluminada del satélite empieza a menguar y su salida se va retrasando progresivamente hacia la madrugada. Entre el 8 y el 18 de noviembre se abre una ventana ideal. Las primeras horas de la noche quedan completamente a oscuras, lo que beneficia de lleno la observación de las Táuridas del Norte.

Justo a mitad de mes alcanzamos el punto de inflexión perfecto: la Luna nueva. Sin el estorbo de la luz reflejada por nuestro satélite, el cielo recupera esa profundidad negra tan codiciada por los fotógrafos y los observadores nocturnos.

Esta ausencia total de resplandor ambiental no solo favorece el tramo final del pico de las Táuridas. Permite además que la retina se adapte del todo a la penumbra. En esas noches tan oscuras, si te alejas de los núcleos urbanos, la Vía Láctea vuelve a verse como una franja algodonosa y cualquier pequeño meteoro brilla con un contraste magnífico.

Quienes se dedican a la astrofotografía tienen aquí su gran oportunidad. Sin el resplandor blanco de la Luna, las exposiciones largas captan sin esfuerzo las estelas de gas ionizado que dejan los bólidos al quemarse a más de ochenta kilómetros de altitud, revelando tonos verdosos o rojizos que el ojo humano apenas logra intuir.

Para aprovecharlo, no compliques las cosas. Olvídate de los telescopios o los prismáticos; su campo de visión es demasiado estrecho y te perderás el noventa por ciento de lo que ocurra. El mejor equipo es una tumbona de playa, una manta térmica y tus propios ojos mirando hacia una zona despejada del cielo, lejos de las farolas del pueblo más cercano.

El espectáculo de noviembre no termina en la constelación de Tauro. Cuando el segundo pico de las Táuridas empieza a decaer, irrumpen en escena las Leónidas, que alcanzan su máxima actividad entre la noche del 17 y la madrugada del 18 de noviembre.

Las Leónidas proceden del cometa 55P/Tempel-Tuttle y juegan en una liga totalmente diferente. Si las Táuridas son lentas y pesadas, estas son pura velocidad. Penetran en la atmósfera a casi 71 kilómetros por segundo. Son auténticos latigazos de luz, finos, blanquecinos y tan rápidos que apenas te da tiempo a pestañear.

Esa coincidencia en el calendario convierte a la segunda quincena de noviembre en un momento fascinante. Puedes estar tirado en el campo y presenciar, en cuestión de minutos, dos fenómenos astronómicos opuestos: la traza pausada y gruesa de una Táurida cruzando el cielo desde el este y, de pronto, la descarga fulgurante de una Leónida brotando desde el radiante de Leo. No te lo pierdas.