Estudiantes de viajes de fin de curso de la península imitan a los ingleses haciendo ‘balconing’ en hoteles del Arenal en Mallorca

La llegada masiva de estudiantes de viajes de fin de curso procedentes de la península al Arenal de Llucmajor (Mallorca) ha dejado un episodio sin precedentes para las autoridades locales. Por primera vez, la Policía Local de Llucmajor ha detectado casos de balconing protagonizados por jóvenes españoles, una peligrosa práctica que hasta ahora estaba prácticamente vinculada a los turistas británicos en Mallorca.

Según han confirmado agentes de la Policía Local de Llucmajor, durante los últimos días tres menores de edad, dos chicas y un chico de 17 años, fueron expulsados de los hoteles en los que se alojaban después de ser sorprendidos realizando balconing en hoteles del Arenal.

Los jóvenes, que se encontraban bajo los efectos del alcohol, fueron vistos desplazándose de balcón a balcón a varios metros de altura, poniendo en grave riesgo su vida y la de otras personas. El personal de los establecimientos hoteleros alertó inmediatamente a las fuerzas de seguridad y procedió a la expulsión de los menores de los hoteles por incumplir las normas de seguridad.

El jefe de la Policía Local de Llucmajor, Sergi Torrandell, ha destacado que se trata de un hecho completamente inédito en el municipio. Hasta la fecha, los casos de balconing en Mallorca registrados en la zona estaban protagonizados casi exclusivamente por turistas británicos, especialmente durante la temporada alta.

En declaraciones a OKBALEARES, Sergi Torrandell sostiene que este comportamiento responde a un claro fenómeno de imitación de los turistas británicos, conocidos desde hace años por protagonizar este tipo de conductas de riesgo en diferentes zonas turísticas de Baleares. El máximo responsable policial lamenta que esta peligrosa moda haya comenzado a extenderse también entre estudiantes españoles de viaje de fin de curso.

Ante la llegada de miles de estudiantes al Arenal de Llucmajor, la Policía Local mantiene desplegado un importante operativo de seguridad para prevenir incidentes, garantizar la convivencia y evitar situaciones de riesgo derivadas del consumo de alcohol y de comportamientos incívicos.

Uno de los dispositivos más importantes se centra en la llegada y salida de los autobuses que trasladan a los jóvenes hasta las diferentes fiestas, excursiones y actividades programadas durante su estancia en Mallorca. Los agentes supervisan estos desplazamientos con el objetivo de evitar altercados y garantizar la seguridad tanto de los estudiantes como del resto de vecinos y turistas.

Las autoridades recuerdan que el balconing en Mallorca sigue siendo una de las prácticas más peligrosas asociadas al turismo de excesos en Baleares, una conducta que durante los últimos años ha provocado numerosos accidentes graves e incluso víctimas mortales. Por ello, hacen un llamamiento a la responsabilidad de los jóvenes y de los organizadores de los viajes de fin de curso para impedir que este tipo de sucesos vuelvan a repetirse.