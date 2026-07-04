La Inteligencia Artificial sugiere que los mentirosos utilizan estas 5 palabras a menudo y es una forma de pillarlos en minutos

Entre mensajes de WhatsApp, reuniones de trabajo y cenas familiares, la mentira cotidiana aparece más de lo que nos gusta admitir. No siempre es una gran traición. A veces es una excusa para llegar tarde, una exageración en una entrevista o ese «ya lo miro luego» que todos hemos soltado alguna vez.

La IA no lee la mente, pero sí puede contar palabras y comparar patrones. En estudios con relatos verdaderos y falsos, el software detecta señales repetidas, aunque con una precisión limitada. La pista más útil no es una palabra aislada, sino el cambio de tono respecto a cómo habla normalmente una persona.

Las palabras que saltan

La primera alerta suele ser «honestamente», junto a fórmulas como «para ser honesto» o «te digo la verdad». Suena tranquilizador, pero a veces llega antes de que nadie haya dudado de nada. ¿Por qué reforzar la sinceridad justo en ese momento?

El segundo grupo lo forman absolutos como «nunca» y «siempre». En la vida real casi todo tiene matices, así que esas palabras pueden sonar demasiado limpias, como una habitación recogida a toda prisa antes de que lleguen visitas.

También aparecen expresiones relacionadas con «prueba» y «demostrar», además de frases como «desde que tengo memoria» o «hasta donde recuerdo». El material de partida conecta estas señales con observaciones del exagente especial del FBI Jack Schafer y del abogado penalista Dan Cogdell. Conviene tratarlas como experiencia práctica, no como una prueba científica.

Cómo lee la IA una mentira

El trabajo más citado en este terreno fue realizado por Matthew L. Newman, James W. Pennebaker, Diane S. Berry y Jane M. Richards, con participación de la Universidad de Texas en Austin. En cinco muestras independientes, un programa de análisis de texto clasificó correctamente a mentirosos y personas sinceras en torno a dos de cada tres casos cuando el tema era el mismo. En ese estudio, quienes mentían tendían a usar menos referencias a sí mismos y a otros, más palabras de emoción negativa y menos señales de pensamiento complejo.

El programa no buscaba una frase mágica. Medía el estilo lingüístico, es decir, la forma en que una persona reparte pronombres, emociones y palabras de conexión. Eso explica por qué el «yo» puede importar tanto.

Decir «se olvidó pagar» no suena igual que «yo olvidé pagar». La segunda frase asume la acción. La primera deja la culpa flotando en el aire.

El contexto manda

Trasladar estos resultados al español exige cuidado. En inglés, el pronombre «I» aparece mucho más de forma explícita, mientras que en español podemos decir «olvidé» sin añadir «yo». Por eso, una IA entrenada con textos en inglés puede equivocarse si se aplica sin ajustes a conversaciones en castellano.

La investigación sobre engaño también recuerda que la mayoría de la gente no miente todo el día. Kim B. Serota, Timothy R. Levine y Franklin J. Boster, entonces en Michigan State University, pidieron a mil adultos de Estados Unidos que contaran sus mentiras de las últimas veinticuatro horas. Seis de cada diez dijeron no haber mentido, y casi la mitad de las mentiras salió de solo cinco de cada cien personas.

Un estudio posterior con Timothy Levine, ya en la University of Alabama at Birmingham, siguió diarios de engaño durante tres meses. El equipo encontró que cerca de tres cuartas partes de los participantes fueron bastante honestos, con cero a dos mentiras al día, mientras un grupo pequeño concentró muchas más. «Hay personas que mienten mucho más que el resto», explicó Levine.

No es un detector mágico

Aquí llega la parte incómoda. Una palabra sospechosa no basta para acusar a nadie. La revisión de Valerie Hauch, Iris Blandón-Gitlin, Jaume Masip y Siegfried L. Sporer analizó cuarenta y cuatro estudios con programas informáticos y concluyó que algunas pistas lingüísticas tienen apoyo, pero el efecto general es pequeño.

En la práctica, eso significa que la IA puede servir como linterna, no como juez. Ilumina zonas raras del discurso, pero no decide por sí sola si una persona está mintiendo. Una mala noche, los nervios o el miedo a quedar mal también cambian la forma de hablar.

Mirar palabras como «honestamente», «nunca», «siempre», «prueba» o «recuerdo» puede dar una pista. Pero solo tiene sentido si aparecen juntas y rompen el patrón normal de esa persona. Ahí está la clave.

Cómo usar estas pistas

La forma más sensata de reaccionar no es señalar con el dedo. Es preguntar mejor. Si alguien dice «yo nunca haría eso», puede ser más útil pedir un ejemplo concreto que responder con una acusación directa.

También conviene escuchar la secuencia completa. Una frase defensiva, un cambio brusco de pronombres y una historia sin detalles verificables pesan más que una sola palabra. Como pasa con el tiempo en una app del móvil, una señal aislada puede fallar.

Al final del día, estas cinco palabras no revelan automáticamente una mentira. Revelan tensión, autoprotección o un intento de sonar convincente. La diferencia importa, porque confundir nervios con engaño puede hacer daño.

El estudio principal se ha publicado en Personality and Social Psychology Bulletin.



