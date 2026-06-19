Al Jazeera disecciona el blindado Khader como plataforma multimisiones, y su filosofía es simple: sobrevivir a minas y emboscadas en guerras donde el asfalto también mata

El vehículo blindado Khader, conocido oficialmente como HIZIR, es una de las plataformas terrestres con las que Turquía intenta reforzar su industria de defensa propia. No es un tanque ni pretende serlo, sino un vehículo rápido, protegido y adaptable para mover tropas en zonas donde una carretera normal puede convertirse en una trampa.

La idea es bastante directa. Llevar soldados, sensores o armas a un punto complicado, resistir mejor una explosión bajo el vehículo y permitir que la tripulación trabaje sin asomarse más de la cuenta. En la práctica, eso significa más protección en patrullas, fronteras, misiones urbanas y caminos rotos.

Qué es Khader

Khader pertenece a la familia de vehículos protegidos contra minas y emboscadas, una categoría conocida por sus siglas en inglés como MRAP. Dicho fácil, son blindados con estructura reforzada para reducir el daño de explosivos colocados en el suelo y ataques repentinos en ruta.

La empresa turca Katmerciler lo presenta como un vehículo de nueve plazas en su versión HIZIR original, pensado para zonas rurales y urbanas bajo condiciones duras. También lo describe como una base flexible para mando, ambulancia, reconocimiento, seguridad fronteriza o transporte de armas.

Nació para la protección

El HIZIR fue presentado en 2016, en un acto vinculado al impulso de Turquía por desarrollar más equipos militares dentro del país. Katmerciler, con sede en Esmirna y un centro de I+D propio, asumió el diseño y desarrollo del blindado.

Su punto fuerte está en la protección contra minas, explosivos improvisados y amenazas balísticas, que son disparos o fragmentos de proyectiles. Aun así, conviene no leer esto como una promesa mágica. Un blindado protege más, pero no hace invulnerable a nadie.

Motor y terreno

La ficha técnica oficial recoge un motor diésel turbo de 8,9 litros y 400 caballos, con transmisión automática Allison de seis marchas hacia delante. La velocidad máxima llega a unos 120 kilómetros por hora y la autonomía del HIZIR original supera los 700 kilómetros, suficiente para patrullas largas sin depender todo el rato de repostaje.

La movilidad también es parte del paquete. El vehículo puede afrontar pendientes de hasta un setenta por ciento y mantiene unos 41 centímetros libres bajo la carrocería, algo útil cuando el camino se parece más a una pista de piedras que a una carretera.

Armas desde dentro

Una de las claves del Khader es que puede montar una estación de armas controlada a distancia. Es decir, un operador puede manejar una ametralladora o un lanzagranadas desde el interior, mirando pantallas y sensores, sin sacar medio cuerpo por una escotilla.

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La plataforma admite ametralladoras de 7,62 y 12,7 milímetros, además de lanzagranadas de 40 milímetros, según la configuración elegida. Ese detalle importa porque no todas las misiones piden lo mismo. No es igual escoltar un convoy que vigilar una frontera o evacuar heridos.

Khader 2 crece

Katmerciler mostró la versión HIZIR II durante IDEF 2021, la feria internacional de defensa celebrada en Turquía. La mejora más llamativa es el aumento de capacidad, con espacio para hasta 14 personas, además de una puerta trasera tipo rampa y asientos enfrentados.

El HIZIR II también incorpora un parabrisas de una sola pieza, aire acondicionado mejorado y un depósito ampliado para llegar a más de 1.000 kilómetros de autonomía. Son cambios menos vistosos que una torreta, sí, pero para una tripulación que pasa horas dentro pueden marcar la diferencia.

Sistemas de apoyo

El blindado incluye elementos pensados para que el vehículo siga funcionando cuando el entorno se complica. Entre ellos figuran GPS, comunicaciones internas, grúa de rescate, extinción automática de incendios y un sistema central de inflado de neumáticos, que permite ajustar la presión sin bajarse.

También puede llevar filtración de aire frente a amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares. En palabras sencillas, es una barrera adicional frente a humo tóxico, agentes peligrosos o contaminación radiactiva. No convierte el vehículo en un refugio perfecto, pero sí añade margen de seguridad.

Producción y exportación

En 2026, Katmerciler completó las primeras entregas de una nueva generación del HIZIR para las Fuerzas Armadas turcas dentro de un programa del Ministerio de Defensa Nacional de Turquía. Furkan Katmerci, vicepresidente ejecutivo de la compañía, afirmó que «la demanda de la plataforma HIZIR desde el extranjero continúa aumentando».

La vía exportadora no empezó ahora. Katmerciler anunció en 2020 el primer envío del HIZIR a un país africano tras un contrato de 20,7 millones de dólares firmado en julio de 2019.

Después llegó un acuerdo mayor con el Ministerio de Defensa de Kenia, por 118 vehículos HIZIR y derivados, repuestos y mantenimiento. El paquete fue valorado en algo más de 91 millones de dólares, según la propia compañía.

Qué falta por ver

El reto para Khader no está solo en las cifras de potencia, velocidad o protección. También está en cómo se comporta cada versión en operaciones reales, con calor, polvo, barro, mantenimiento irregular y tripulaciones cansadas. Ahí se separa la ficha bonita del rendimiento diario.

Por ahora, el HIZIR se presenta como una plataforma turca modular, protegida y con recorrido exportador, pero su valor dependerá de cada configuración y de las pruebas aceptadas por cada ejército. La ficha técnica oficial se ha publicado en Katmerciler.



