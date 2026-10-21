Aparece un hombre sin vida en las aguas del puerto de Arenys de Mar (Barcelona)

Los Mossos d’Esquadra han localizado este martes a un hombre de entre 25 y 30 años muerto en el puerto de Arenys de Mar (Barcelona). Tras el avistamiento del cuerpo y de avisar al 112, las autoridades procedieron a recuperar el cadáver y trasladarlo a tierra después de que estuviera flotando en los pantalanes.

Los servicios de emergencia se desplazaron según recibieron el aviso y las autoridades ya han identificado al fallecido, confirmando que la víctima es de origen marroquí. Además, los agentes han descartado que el suceso esté vinculado a los fenómenos meteorológicos de los últimos días.

Los Mossos comenzaron a investigar cómo ha acabado en el mar y su causa de muerte la determinará la autopsia, que será realizada en el Institut de Medicina Legal (Barcelona). La hipótesis que más se baraja es que el fallecido habría perdido la vida de forma «accidental» debido a una enfermedad que padecía, aunque no se descarta el suicidio. El cuerpo ha aparecido en uno de los primeros pantalanes del club náutico.

Hasta el lugar de los hechos acudieron la Policía Local, los Bomberos, la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra. El levantamiento del cadáver se produjo cerca de las 19:30 horas. No se localizó ningún indicio criminal en el cuerpo ni heridas que pudieran apuntar a esa teoría. A los agentes tampoco les consta ninguna desaparición previa.

Sin rastro de Sergio

Lo que se sabe es que el individuo no sería Sergio Esteban Delgado Rivera, el chico de 26 años desaparecido en Pineda de Mar (Barcelona) por el temporal que azotó la zona el pasado 3 de octubre.

Su familia denunció a los Mossos su desaparición el pasado 6 de octubre y no se conoce su paradero, aunque la descripción del joven coincide con la del varón que el agua se llevó hacia el mar. El joven salió de Calella (Barcelona) porque iba a visitar a su pareja en Barcelona.