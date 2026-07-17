Los médicos expertos coinciden sobre beber agua antes de dormir: «Se ajusta la hormona vasopresina»

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Beber suficiente agua a lo largo del día es una de las recomendaciones más repetidas por los profesionales sanitarios. Sin embargo, todavía existen muchas dudas sobre si conviene beber agua antes de dormir. Algunas personas consideran que este hábito favorece la hidratación durante la noche, mientras que otras lo evitan por miedo a interrumpir el sueño con visitas al baño. La realidad es que no existe una respuesta única para todo el mundo, ya que los efectos dependen de factores como el estado de salud, la edad, el nivel de actividad física o las necesidades individuales de hidratación.

La hidratación desarrolla un papel esencial en el funcionamiento del organismo. El agua participa en la regulación de la temperatura corporal, el transporte de nutrientes, la eliminación de sustancias de desecho y el correcto funcionamiento de numerosos órganos. Según explica la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), mantener un consumo adecuado de líquidos es fundamental para preservar el equilibrio hídrico del cuerpo. No obstante, el momento en el que se bebe agua también puede influir en el descanso nocturno y en el bienestar general. Por ello, conviene conocer qué beneficios y qué posibles inconvenientes presenta beber agua antes de dormir para decidir si esta costumbre resulta adecuada en cada caso.

La importancia de mantenerse hidratado: beber agua antes de dormir

El cuerpo humano pierde agua de forma continua mediante la respiración, la transpiración y la orina, incluso durante las horas de sueño. Por ese motivo, llegar bien hidratado al final del día contribuye a mantener el correcto funcionamiento del organismo durante la noche. Una hidratación insuficiente puede favorecer la sensación de sequedad en la boca, el cansancio o la dificultad para concentrarse al día siguiente si se mantiene durante periodos prolongados.

No obstante, los especialistas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria recuerdan que la hidratación no depende únicamente del vaso de agua que se toma antes de acostarse. Lo realmente importante es mantener una ingesta adecuada de líquidos repartida a lo largo de toda la jornada, adaptándola a las necesidades personales y al nivel de actividad física.

Los posibles beneficios antes de acostarse

Tomar una pequeña cantidad de agua antes de dormir puede resultar beneficioso para quienes no han alcanzado una hidratación suficiente durante el día. En determinadas circunstancias, este hábito ayuda a evitar la sensación de sed durante la noche y contribuye a mantener húmedas las mucosas de la boca y la garganta.

Además, algunas personas beben un vaso de agua porque forma parte de una rutina relajante previa al descanso. Incorporar hábitos tranquilos antes de dormir puede favorecer una mejor preparación para el sueño, siempre que no implique consumir grandes cantidades de líquido.

Cuando puede afectar al descanso

El principal inconveniente de beber mucha agua antes de acostarse es el aumento de la necesidad de orinar durante la noche, un fenómeno conocido como nicturia. Despertarse varias veces para ir al baño puede fragmentar el sueño y reducir la sensación de descanso al día siguiente.

Este efecto suele ser más frecuente en personas mayores, mujeres embarazadas o quienes padecen determinadas enfermedades urinarias, renales o cardiovasculares. También puede aparecer en personas que consumen grandes cantidades de líquidos durante las últimas horas del día.

La Fundación Nacional del Sueño, una organización internacional dedicada a la investigación y divulgación sobre el descanso recomienda mantener unos hábitos que favorezcan un sueño continuo y reparador, evitando aquellos factores que aumenten las interrupciones nocturnas cuando sea posible.

Cuánta agua conviene beber antes de dormir

No existe una cantidad universal que deba ingerirse antes de dormir. Las necesidades de hidratación varían según la edad, el peso, el clima, el ejercicio físico y el estado de salud de cada persona.

Si durante el día se ha mantenido una hidratación adecuada, normalmente bastará con beber un pequeño vaso de agua en caso de sentir sed. En cambio, consumir grandes volúmenes de líquido poco antes de acostarse puede resultar innecesario e incluso contraproducente para quienes tienen un sueño ligero.

Los expertos, como el Dr. Humberto Leclerc, suelen aconsejar distribuir la mayor parte de la ingesta de líquidos desde la mañana hasta las últimas horas de la tarde, reduciendo el consumo abundante poco antes de ir a la cama para minimizar las interrupciones nocturnas.

Quiénes deben prestar más atención

Hay personas para las que este hábito requiere una valoración más individualizada. Quienes padecen insuficiencia cardiaca, enfermedad renal o determinadas patologías que afectan al equilibrio de líquidos deben seguir siempre las recomendaciones de su médico respecto a la cantidad de agua que pueden consumir.

Del mismo modo, quienes experimentan nicturia de forma habitual o se despiertan varias veces cada noche para orinar deberían consultar con un profesional sanitario, ya que este síntoma puede estar relacionado con distintos problemas de salud y no únicamente con el consumo de agua antes de dormir.