Esta smart TV LG de 65 pulgadas tiene IA y 4K y deja en ridículo a otras que cuestan más del doble
Pantalla grande, resolución puntera, una IA que te ayuda a mejorar la calidad y navegar y una experiencia de cine sin salir de casa por unos 400 €
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¿Tu antigua tele ya pide jubilación? Si quieres renovar, o comprar una nueva para otra habitación, y no quieres pagar una fortuna, debes echar un vistazo a la Smart TV LG NANO 4K 65″. ¿Por qué? Porque es ideal para series, cine y gaming tanto por resolución como por su panel NANO, pero también por su brutal relación calidad/precio, que se dispara aún más gracias a nuestro cupón exclusivo LGOKDIARIO10.
La televisión ideal para coronar tu salón y disfrutar de esas películas que tanto te gusta, o simplemente para ver cualquier serie que te apetezca. Por lo que cuesta (449 € con esta promo), no podemos hacer más que recomendarla.
Por qué te lo recomendamos
- La pantalla 4K de 65 pulgadas es perfecta para cualquier salón, además gana mucha definición gracias a su panel.
- Su procesador con IA analiza la imagen para mejorar su calidad en todo momento, incluso con contenido muy antiguo.
- El sistema operativo que incluye cuenta con 5 años de actualizaciones garantizadas. Está siempre al día.
- Incluye apps de todo tipo para ver contenido, pero también para jugar en la nube.
Smart TV LG NANO 4K 65″
Puede que te atraiga por el tamaño, o porque es 4K. En ambos casos, te va a sorprender positivamente, porque la Smart TV LG NANO 4K 65″ es un modelo con una relación calidad/precio realmente buena. Es ideal para cine y series gracias a su panel NANO, que da más contraste y color, pero también para videojuegos, ya que tiene un tiempo de respuesta bajísimo que es genial precisamente para juegos exigentes. Su sistema operativo, además de intuitivo, es muy rápido y no se cuelga (cosa que se agradece bastante), y lo que es mejor, le da compatibilidad con infinidad de apps de streaming, entretenimiento y hasta juego en la nube. Si, puedes jugar con ella sin necesidad consolas u otros aparatos.
Por tamaño y prestaciones, la recomendamos principalmente para el salón, pero también puede ser un buen fichaje para tu salita o incluso si te montas un despacho o habitación de juego. Da mucho, pero que mucho más de lo que cuesta.
¿Qué dicen las reseñas?
Que, para lo que cuesta, es de lo mejorcito que puedes encontrar tanto por calidad de imagen como por nitidez. Aquí puedes ver algunas valoraciones de los usuarios:
- «El color y la nitidez son increíbles, y la pantalla grande es perfecta para el tamaño de nuestra habitación.»
- «Fue fácil de configurar y ha funcionado a la perfección. Estamos muy contentos con nuestra compra y sin duda la recomendamos»
- «Compramos este televisor LG para nuestro sótano, que aún está en proceso de remodelación, y ya le ha dado un toque mucho más profesional. La calidad de imagen destacó de inmediato: los colores se ven nítidos y detallados, y es notablemente más definido de lo que esperaba.»
Envío gratuito, descuento doble gracias a nuestro cupón exclusivo LGOKDIARIO10, opciones de financiación… LG te lo pone fácil para dar el salto. ¿Te animas?
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