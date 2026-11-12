El Black Friday lleva años siendo una «gran fiesta» de descuentos en todo el mundo. Puede que el origen esté en Estados Unidos, pero actualmente todos los países lo celebran, también España y como no, el comercio electrónico aprovecha ese viernes para vender mucho más. De hecho, Amazon se toma muy en serio su Black Friday con grandes descuentos en muchos de sus productos, por lo que saber su fecha concreta de celebración es algo esencial para muchos.

Y es que aunque Amazon ya tiene sus «Prime Days» en los que rebaja muchos productos, es durante el Black Friday donde encontramos «chollos» que en otros momentos del año no se encuentran y además, durante varias jornadas porque la fecha no se limita a un sólo día como en otras tiendas, sino que son, nada más y nada menos, que casi dos semanas con más de un millón de ofertas repartidas entre tecnología, hogar, moda, belleza, juguetes y otras muchas categorías.

Black Friday 2026 en Amazon: cuándo empiezan las ofertas y qué días habrá descuentos

La Semana de Black Friday de Amazon comenzará , según informa la propia compañía, el jueves 19 de noviembre y terminará el lunes 30 de noviembre a las 23:59 horas. El Black Friday propiamente dicho caerá este año el viernes 27, pero esperar hasta entonces no será necesario ya que de hecho, la próxima semana ya tendremos muchas ofertas. De este modo van a ser 11 días justos de descuentos con rebajas incluso a mitad de precio y más, para productos que seguro que muchos van a comprar de cara a las compras navideñas.

Además si nos fijamos, debemos tener en cuenta que significa que la campaña no sólo incluye el fin de semana del Black Friday sino que suma también el Cyber Monday. Amazon repite así una fórmula que ya se ha convertido en habitual: adelantar los descuentos y evitar que toda la campaña dependa de una única jornada. Además, habrá algunas promociones antes de esa fecha y desde el 16 de noviembre empezarán las ofertas en determinados dispositivos Amazon, entre ellos Echo, Fire TV Stick, Kindle, Ring y Blink. Las tablets Amazon Alexa se sumarán a partir del día 19. Por tanto, quien tenga previsto comprar alguno de estos dispositivos deberá estar pendiente unos días antes, porque las primeras rebajas no coincidirán necesariamente con el inicio oficial del Black Friday.

Los productos y descuentos de la semana del Black Friday de Amazon

En cuanto a productos y descuentos, Amazon habla de más de un millón de ofertas y menciona marcas tan populares como Cecotec, con sus muchos electrodomésticos, así como Xiaomi, y marcas de cuidado personal como ghd, Dodot para el cuidado infantil y quienes piensen en la Navidad y los niños, no podemos dejar de mencionar los set de construcciones de LEGO. Pero no serán las únicas y la lista es larga con muchas empresas que venden en el popular portal y que se suman a estos días del Black Friday. Los descuentos que veremos serán en torno al 40% para productos de moda por ejemplo o de marcas externas a Amazon, pero los propios del portal como los Amazon Essentials llegarán al 50% de rebaja. Por otro lado, Amazon Basics tendrá descuentos de hasta el 25% en determinados productos para el hogar y by Amazon llegará hasta el 40% en una selección de básicos.

Quienes busquen productos concretos deben saber que las secciones de belleza y cuidado personal volverán a tener bastante peso. La compañía cita marcas como La Roche-Posay, Kérastase, Philips, Oral-B, o la antes mencionadas ghd o Cecotec, con ofertas en productos para el cabello, higiene, afeitado, depilación o cuidado de la piel. Y también habrá promociones en Amazon Segunda Mano, con un 10% adicional en determinados productos usados y devueltos. En el apartado digital se anuncian cientos de eBooks Kindle desde 1,99 euros y tres meses gratuitos de Amazon Music Unlimited para quienes todavía no hayan probado el servicio, siempre sujeto a las condiciones de la promoción.

Las ventajas que van a tener quienes sean clientes Prime

Los clientes Prime contarán este año con una promoción específica ya que Amazon ha anunciado las llamadas Mega Ofertas Prime, que incorporarán nuevas rebajas dos veces al día y serán exclusivas para los suscriptores. Entre las marcas mencionadas aparecen Braun, Philips y Russell Hobbs. A estas ofertas se sumarán las ventajas habituales de Prime, como los envíos rápidos y gratuitos y, en determinadas localidades, la posibilidad de recibir pedidos incluso el mismo día.

Otra de las novedades es «Añadir a la entrega», que es una que función permite sumar productos compatibles a un pedido que ya está en marcha sin repetir todo el proceso de compra. Esto es algo que durante una campaña como Black Friday puede resultar especialmente útil, porque es frecuente encontrar una oferta después de haber cerrado ya un pedido. Amazon asegura además que los clientes pueden elegir entre recibir el paquete en casa, recogerlo en uno de sus puntos habilitados o utilizar un Amazon Locker.

El truco para saber si una oferta de Amazon merece la pena

Por último, es normal pensar que antes del Black Friday muchos productos suben de precio para que luego al comprarlo con descuento, nos cueste casi lo mismo que antes de que empezara la jornada de rebajas. Pero en el caso de Amazon existe un truco, o de hecho una función que nos deja ver el histórico de precios de los últimos 365 días. Lo único que tenemos que hacer es entrar en la ficha y pulsar en «Historial de precios» para ver cómo ha evolucionado su coste.

También se pueden activar notificaciones de ofertas y crear listas de deseos para recibir avisos cuando uno de los productos guardados baje de precio. Y no sólo eso, desde la aplicación está disponible además Amazon Lens, que permite localizar productos a partir de una fotografía, una captura de pantalla o un código de barras. Por otro lado, la compañía ampliará igualmente el periodo de devolución para buena parte de las compras navideñas. La mayoría de los artículos adquiridos entre el 1 de noviembre y el 6 de enero podrán devolverse hasta el 6 de febrero.

El calendario encaja además con la forma en la que los consumidores españoles están afrontando las compras de Navidad. Según un estudio de HarrisX para Amazon, el 67% de los compradores online en España planifica sus compras navideñas con antelación y el 51% asegura que buena parte de lo que compre durante Black Friday será para regalar.

Por último, y para quien tenga ya productos localizados, esperar al viernes 27 no será necesario, ya que las primeras oportunidades comenzarán días antes y, en algunos casos, incluso antes del inicio oficial de la Semana de Black Friday.

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