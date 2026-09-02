Transición Ecológica traslada a Fiscalía y Guardia Civil los disparos a la orca Toñi en Portugal

El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) ha dado un paso decisivo en el caso de Toñi, la orca más longeva del Estrecho de Gibraltar. Según el MITECO, el departamento que dirige Sara Aagesen ha remitido a la Fiscalía de Medio Ambiente el resultado de sus investigaciones sobre el disparo sufrido por el cetáceo, también presente en el golfo de Cádiz. El ministerio aprecia indicios de delito contra una especie protegida.

Las marcas de perdigones en la aleta dorsal de Toñi se detectaron a mediados de agosto. Las pesquisas apuntan a una embarcación de bandera española que, presuntamente, realizó los disparos en aguas portuguesas.

Indicios de delito

La investigación se inició en cuanto el ministerio conoció el suceso, y en las últimas semanas se han producido distintas actuaciones para esclarecer lo ocurrido.

El MITECO ha solicitado también la colaboración de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil para identificar a los presuntos responsables. La UCOMA deberá tomar declaración a los implicados y comprobar su situación administrativa y documental respecto a la tenencia y el uso de armas.

Informe balístico

Entre las diligencias solicitadas figura la elaboración de un informe pericial balístico, además de otras actuaciones que se consideren pertinentes para el esclarecimiento de los hechos.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha insistido en que Toñi pertenece a una especie vulnerable cuya protección está amparada por la ley.

«Desde el ministerio seguiremos con las pesquisas, colaborando tanto con la Fiscalía como con la Guardia Civil y las autoridades portuguesas, para tratar de esclarecer lo ocurrido y evitar que este daño contra el medio ambiente quede impune», ha señalado Aagesen.

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Toñi, en Galicia

El ejemplar atacado ha sido avistado recientemente junto a su grupo en aguas gallegas. Según los indicios disponibles, las heridas están evolucionando de manera favorable.

Desde el 13 de agosto, los agentes medioambientales de la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina (SGBTM) vienen desarrollando actuaciones previas de investigación.

Esas pesquisas arrancaron después de que la entidad conservacionista WeWhale trasladara al ministerio la información sobre las heridas de perdigones detectadas en la aleta dorsal del cetáceo.

Coordinación con Portugal

La directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, María Jesús Rodríguez de Sancho, mantiene contacto con su homólogo portugués para abordar el caso.

Se trata de Nuno Miguel Soares Banza, presidente del Consejo de Administración del Instituto para la Conservación de la Naturaleza y los Bosques de Portugal, en un contexto de coordinación entre ambos países.

Fue precisamente WeWhale la organización que, a través de sus redes sociales, dio a conocer con más detalle el alcance de las heridas sufridas por la orca.

La alerta de WeWhale

«Toñi ha sido disparada», denunció la entidad tras pasar dos jornadas junto a «la Abuela», la orca ibérica más longeva conocida, con una edad estimada en unos 60 años.

Sus fotografías muestran unos 10 impactos de perdigones de escopeta en el lado izquierdo de la aleta dorsal del animal, según detalló la organización.

Las imágenes indican que al menos dos o tres proyectiles podrían haber atravesado la aleta, mientras que otros parecen permanecer todavía en su interior.

Riesgo de sepsis

WeWhale precisó que las lesiones son recientes, ya que fotografió a Toñi apenas unas semanas antes y en esas imágenes el ejemplar no presentaba ninguna herida.

La aleta dorsal está altamente vascularizada y resulta clave para la termorregulación del animal, por lo que estos impactos pueden derivar en daños en los tejidos e infecciones.

Si los proyectiles permanecen dentro del cuerpo, el riesgo de infección aumenta y, en el peor de los escenarios, podría derivar en una sepsis potencialmente mortal, dada además la avanzada edad de Toñi.

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Población amenazada

Por el momento, WeWhale no ha observado problemas evidentes en la natación o la caza del cetáceo, aunque continuará monitorizando de cerca su estado de salud. Quedan muy pocas orcas ibéricas con vida, y Toñi es el miembro más antiguo conocido de esta población, catalogada como críticamente amenazada.

«Disparar a estos animales nunca puede ser una respuesta aceptable. Están protegidas legalmente y necesitan protección, no represalias», concluyó la organización conservacionista.