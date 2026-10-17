Suena extraño pero los expertos lo avalan: Aragón apoya la compra de 70.000 cartuchos para ayudar a eliminar un millón de conejos

El campo aragonés vuelve a pedir munición frente a un enemigo pequeño y muy prolífico. El conejo de monte, la especie silvestre que más daños causa en los cultivos españoles, sigue arrasando cereal, viñedo y frutales en buena parte de Aragón.

El Gobierno de Aragón subvencionará la compra de más de 70.000 cartuchos para el control poblacional del conejo de monte durante 2026. La ayuda, gestionada por la dirección general de Caza y Pesca, irá a la Federación Aragonesa de Caza (FARCAZA).

Según el Departamento de Medio Ambiente y Turismo, el objetivo es prevenir y reducir los daños agrícolas que provocan las elevadas densidades de esta especie. Los cartuchos se usarán en modalidades de caza legalmente autorizadas.

Un millón de conejos al año

La federación, entidad colaboradora de la Administración autonómica en materia de caza, abate alrededor de un millón de conejos cada año en Aragón. Los nuevos cartuchos se suman a ese esfuerzo continuado de los cazadores federados.

La finalidad, explica el Ejecutivo, es reducir la densidad de conejos en las zonas afectadas y hacer compatible la gestión cinegética con la viabilidad de las explotaciones agrarias, muy castigadas en los últimos años.

FARCAZA ya ha movido ficha. El pasado 14 de octubre publicó una solicitud de oferta económica para el suministro de los cartuchos destinados al control poblacional del conejo de monte este año.

Una ayuda con fecha límite

La subvención se enmarca en el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Medio Ambiente y Turismo 2024-2027. Sólo serán subvencionables las compras realizadas tras la aceptación expresa de la ayuda.

El plazo es ajustado: los cartuchos deberán estar suministrados o a disposición de sus destinatarios antes del 25 de noviembre de 2026. Fuera de esa fecha, el gasto no podrá financiarse.

No es la primera vez que la Administración aragonesa pone munición en manos de la federación. En 2023, FARCAZA repartió hasta 40.000 cartuchos biodegradables gracias a otra subvención del Gobierno de Aragón.

Los municipios del anexo II

La ayuda se centra en los municipios del anexo II de la Orden de 5 de junio que aprueba el Plan General de Caza de Aragón para la temporada 2026-2027, el listado oficial de términos con sobrepoblación de conejo.

El nuevo plan, elaborado en coordinación con FARCAZA, amplió las medidas extraordinarias frente al conejo y sumó 11 municipios a esa lista: Ainzón, Alagón, Aniñón, Atea, El Frasno, La Joyosa, Moros, Nigüella, Nuez de Ebro, Sabiñán y Trasmoz.

En estos términos, los propietarios o arrendatarios de parcelas dañadas pueden pedir permiso al titular del coto para controlar los conejos ellos mismos o a través de terceros. Si el coto lo deniega, debe comunicarlo a la Administración.

Pérdidas millonarias

La factura de la plaga es elevada. Las organizaciones agrarias aragonesas han llegado a cifrar en más de 50 millones de euros las pérdidas y en unas 50.000 las hectáreas arrasadas de cereal, frutales, hortalizas, viña, olivo y almendro.

Según esas mismas estimaciones, la sobrepoblación afecta a unos 130 municipios aragoneses. Sólo Cataluña y Castilla-La Mancha registraban más superficie dañada, con 144.000 y 80.000 hectáreas respectivamente.

En algunos pueblos, ni la caza intensiva es suficiente. En Albalate del Arzobispo llegaron a abatirse 25.000 conejos en un año sin frenar la plaga, y el Ayuntamiento reclamó ayudas tanto para agricultores como para cazadores.

Una plaga que viene de lejos

El problema no es nuevo. En 2019, el Gobierno de Aragón aprobó un decreto-ley con medidas extraordinarias y urgentes para controlar el conejo silvestre, con FARCAZA al frente de un registro de cazadores habilitados.

Aquel plan de choque permitió eliminar 1,8 millones de conejos en 125 municipios entre 2019 y 2021. Sin embargo, la especie se recupera con rapidez cuando encuentra refugio y alimento abundante.

Los investigadores del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) apuntan a la hibridación con conejos soltados para repoblar cotos y al avance del regadío, que dispara la reproducción en primavera.

El debate en las Cortes

El año pasado, el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, avanzó en las Cortes un acuerdo con la federación para subvencionar con 20.000 euros a los cazadores de 145 municipios en 2026. El PSOE pidió entonces ampliar la partida.

Aquella petición recogía una moción aprobada en la Comisión de Medio Ambiente para financiar cartuchos, jaulas trampa y otros gastos de control, al considerar la caza como la única alternativa viable frente a la plaga.

Otras comunidades siguen el mismo camino. Castilla-La Mancha destina 2 millones de euros a proteger cultivos tras capturar más de 860.000 conejos, y Cataluña subvenciona munición del calibre 12 sólo para controlar esta especie.