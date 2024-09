Las inversiones de la industria de los combustibles fósiles en el deporte llega a los 5.600 millones de dólares, según el laboratorio de ideas independiente New Weather Institute.

El informe publicado habla del sportswashing, o cómo la industria de los combustibles fósiles limpia su imagen utilizando el deporte, emplea las declaraciones del ex capitán de fútbol australiano Craig Foster invitando a reflexionar afirmando que es hora de hacer «preguntas incómodas» sobre los patrocinadores que amenazan el futuro del deporte.

Petróleo y gas

«El hecho de que París haya creado unos Juegos Olímpicos libres de combustibles fósiles demuestra que no es necesario que otros deportes acepten un cáliz envenenado de los patrocinadores del petróleo y el gas», expresa Imogen Grant, campeona olímpica de París 2024 y dos veces olímpica del equipo británico.

«Cualquier ganancia financiera a corto plazo simplemente no vale la pena, cuando podemos ver los efectos devastadores que se están produciendo en las comunidades de todo el mundo, en el deporte de base y en el deporte en general», añade Grant en referencia al sportswashing o blanqueamiento deportivo.

Ecopostureo o greenwashing

Este tema del ecopostureo enlaza con la decisión del pleno de la Eurocámara que dio luz verde por amplia mayoría a la ley que exige evidencias de reclamos verdes y prohibirá el ecopostureo para proteger a los consumidores de la publicidad engañosa y la obsolescencia temprana de los productos.

De esta manera el Parlamento Europeo, tras la aprobación del texto denominado Empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica, la prohibición se extiende a lo que también se denomina como blanqueo ecológico, ecoimpostura, o greenwashing.

Tras el acuerdo alcanzado con el Consejo y la Comisión Europea el pasado mes de septiembre, esta directiva ya ha entrado en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Recientemente, el Observatorio de Bienestar Animal (OBA) retaba a la cadena de supermercados Lidl a que demostrara su apuesta por la «alimentación saludable» como patrocinador de la Eurocopa con motivo de la competición este verano.

Según la ONG, «el patrocinio de la Eurocopa por parte de Lidl esconde un caso de sportwashing, un lavado de cara para otorgar una imagen saludable a la cadena de supermercados que no se traduce en la carne que venden».

Acción climática

Siguiendo con el informe de New Weather Institute, su codirector, Andrew Simms, afirma que «las compañías petroleras, que están retrasando la acción climática y echando más leña al fuego del calentamiento global, están usando el viejo manual de las grandes tabacaleras y tratando de hacerse pasar por patrocinadores del deporte», ha explicado

«Pero la contaminación del aire causada por los combustibles fósiles y el clima extremo de un mundo en calentamiento amenazan el futuro mismo de los atletas, los aficionados y los eventos que van desde los Juegos Olímpicos de Invierno hasta las Copas del Mundo. Si el deporte ha de tener un futuro, necesita limpiarse del dinero sucio de los grandes contaminadores y dejar de promover su propia destrucción», asevera Simms.

5.600 millones de dólares

El nuevo informe del Weather Institute titulado Dirty Money – How Fossil Fuel Sponsors are Polluting Sport (Dinero sucio: cómo los patrocinadores de combustibles fósiles están contaminando el deporte), revela que las principales compañías de petróleo y gas están gastando al menos 5.600 millones de dólares en el patrocinio del deporte mundial en 205 acuerdos activos.

El estudio descubre que los deportes de alto perfil con más acuerdos son el fútbol, ​​los deportes de motor, el rugby y el golf, con patrocinadores clave como Aramco (1.300 millones de dólares), Shell (470 millones de dólares), TotalEnergies (340 millones de dólares) y el gigante petroquímico Ineos (777 millones de dólares).

Los resultados se conocen a pocos días de la Cumbre del Futuro de la ONU que se celebrará a finales de este mes. Según New Weather, «el trabajo sobre el patrocinio de los combustibles fósiles en el deporte a través de su campaña Badvertising ya ha contribuido a cambiar el debate y cuestionar la aceptabilidad del dinero del petróleo y el gas en el deporte en un momento de crisis climática». Añade que «este informe muestra la enorme escala del problema y la urgente necesidad de sanear el mundo del patrocinio deportivo».

Juegos Olímpicos de Brisbane

De cara a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2032 se celebrarán en Brisbane, el ex capitán de fútbol australiano concluye que «el deporte siempre ha sido un motor de cambio y una fuerza positiva. Esta es nuestra oportunidad de impulsar asociaciones que reflejen los valores de respeto, excelencia e integridad que deben estar en el corazón del deporte – y para trazar una línea clara para un mundo sostenible. Los patrocinadores de combustibles fósiles no tienen cabida en el deporte. No si queremos garantizar un futuro en el que el deporte siga existiendo».

Los climatólogos de la ONU tienen claro que los combustibles fósiles son responsables del 90 de las emisiones de dióxido de carbono que están provocando los impactos climáticos mortales que estamos

estamos viendo en todo el mundo.

Este año, cuando las temperaturas mundiales y las crisis ecológicas se extienden por países como Kenia, Brasil, Afganistán y Arabia Saudí y es fundamental cuestionar el patrocinio de los combustibles fósiles y su impacto en el cambio climático, las poblaciones vulnerables y el

el futuro del deporte.