Signus cumple 20 años y se transforma en asociación para seguir dando una segunda vida a los neumáticos usados

Lo que hace dos décadas era un problema ambiental de primer orden es hoy materia prima para campos de fútbol, parques infantiles y carreteras. El reciclaje de neumáticos en España ha cambiado por completo en 20 años, y Signus ha sido uno de sus grandes protagonistas.

Signus ha celebrado su XX aniversario con un acto en Madrid en el que ha hecho balance de su trayectoria. También ha presentado las claves de su nueva etapa: una nueva forma jurídica, Signus Asociación, un plan estratégico y una nueva identidad corporativa.

La constitución de Signus Asociación responde al nuevo marco regulatorio de los neumáticos al final de su vida útil. Su objetivo es propiciar la participación de los productores adheridos en la toma de decisiones y que sus socios puedan formar parte de los órganos de gobierno.

Una nueva Junta Directiva

En una Asamblea General electoral extraordinaria, celebrada esa misma mañana, se nombró a los miembros de la nueva Junta Directiva de Signus Asociación. Este órgano guiará a la entidad en la etapa que ahora comienza.

Junto a Bridgestone, Continental, Goodyear, Michelin y Pirelli, los cinco fabricantes que fundaron el sistema, se incorporan a la Junta nuevas compañías en representación del resto de productores socios del sistema colectivo.

La nueva fórmula abre así el gobierno de la entidad al conjunto de empresas que ponen neumáticos de reposición en el mercado español. En 2025 eran 315 productores adheridos, entre fabricantes e importadores.

Lo que exige la nueva norma

El cambio se enmarca en el Real Decreto 712/2025, de 26 de agosto, de neumáticos al final de su vida útil. Esta norma sustituyó al Real Decreto 1619/2005, que ha regido la gestión de estos residuos durante dos décadas.

El nuevo texto exige que los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor se constituyan como entidades con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro. También deben garantizar la participación de los productores en la toma de decisiones.

Además, establece una única autorización autonómica, con validez en todo el territorio nacional y una duración de ocho años. La otorga la comunidad autónoma en la que el sistema tiene su sede.

La Comunidad de Madrid, en la nueva etapa

En el acto participó Cristina Aparicio Maeztu, directora general de Transición Energética y Economía Circular de la Comunidad de Madrid. En su intervención puso de relieve el papel de las administraciones en el desarrollo de la economía circular y en la gestión de los residuos.

La Comunidad de Madrid es la administración ambiental competente para autorizar y supervisar los sistemas de responsabilidad ampliada del productor con sede en la región. En ese contexto se enmarca la autorización de Signus Asociación, que permite a la organización iniciar esta etapa con una nueva fórmula jurídica.

Su presencia en el aniversario subrayó la importancia de la colaboración entre las administraciones y los sistemas de responsabilidad ampliada del productor. El objetivo es avanzar hacia una gestión más eficiente de los residuos y hacia una economía verdaderamente circular.

Dos décadas de reciclaje

Daniel Camacho, presidente de Signus, recordó durante su intervención que “cumplir 20 años nos permite mirar atrás con orgullo por lo construido y, al mismo tiempo, afrontar el futuro con la ilusión de seguir avanzando”.

“Estos 20 años no se pueden entender sin las personas, empresas, administraciones y entidades que han trabajado junto a nosotros”, añadió el presidente de la entidad, que puso en valor el camino recorrido de la mano de todos ellos.

Gracias a esa colaboración, subrayó Camacho, ha sido posible “promover y consolidar la industria del reciclaje de neumáticos, convirtiendo un mal llamado residuo en valiosos materiales útiles para múltiples aplicaciones”.

Más de 225.000 toneladas

Las cifras muestran la dimensión de esa industria. Según la última memoria anual de la entidad, Signus gestionó en 2025 más de 225.000 toneladas de neumáticos fuera de uso. Las recogió en más de 25.700 puntos de toda España, en su inmensa mayoría talleres.

Más de la mitad de ese volumen, el 51,1%, se destinó a reciclaje o valorización material. Un 36,7% se aprovechó como combustible mediante valorización energética, y el 12,2% restante se preparó para su reutilización.

El caucho recuperado acaba sobre todo en campos de césped artificial, pavimentos de seguridad y mezclas bituminosas para carreteras. Son algunas de las aplicaciones que dan una segunda vida a un material que durante años se acumuló en vertederos.

Un reconocimiento compartido

Durante el acto, Signus quiso reconocer el papel de los diferentes actores que han hecho posible su trayectoria: administraciones locales, centros de investigación, medios de comunicación, gestores y talleres.

Entre los reconocidos figuraron los Ayuntamientos de Madrid y Fuenlabrada y el periodista ambiental Arturo Larena. También lo fueron investigadores vinculados a la Universidad de Granada, la Universidad Politécnica de Madrid y el CEDEX, además de representantes del colectivo de gestores.

Los más de 25.000 talleres en los que Signus realiza sus operaciones de recogida también fueron protagonistas del homenaje, como primer eslabón de la cadena del reciclaje de neumáticos en España.

Un plan estratégico

La nueva etapa es también el resultado de un proceso de reflexión interna. Durante los últimos meses, la organización ha elaborado un plan estratégico que refuerza su papel como agente capaz de generar colaboración, conocimiento e innovación.

Carlos Prieto Menéndez, director general de Signus, señaló que “en esta nueva etapa que ahora comienza debemos dar un giro a la vida del neumático al final de su vida útil”.

Un giro que, según recalcó, se dará “junto a todas las personas, empresas, administraciones y entidades que han colaborado con Signus durante estos veinte años” y “mediante una mayor participación de todos los productores adheridos al sistema colectivo”.

Nueva identidad

Uno de los momentos centrales del aniversario fue la presentación de la nueva identidad de Signus. Se ha concebido para acompañar esta evolución y expresar visualmente el momento que vive la organización.

La nueva imagen se presentó junto a un vídeo manifiesto que resume la visión y el propósito de la entidad: la capacidad de evolucionar, transformar y encontrar nuevas oportunidades a partir de aquello que ya ha cumplido una primera vida.

Con este aniversario, Signus cierra dos décadas de actividad y abre un nuevo capítulo como asociación. Su compromiso es que los neumáticos al final de su vida útil tengan cada vez más oportunidades de convertirse en nuevos recursos.