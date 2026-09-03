Santander roza el 85% de su meta de financiación verde con 188.000 millones movilizados

Banco Santander alcanzó los 188.000 millones de euros en financiación o movilización verde al cierre del primer semestre de 2026. La cifra representa ya más del 85% de su objetivo de llegar a los 220.000 millones de euros en 2030.

Se trata de un hito que la entidad presidida por Ana Botín sitúa como uno de los ejes centrales de su estrategia de sostenibilidad, según los datos difundidos por el banco este 2 de septiembre.

Durante los seis primeros meses del año, el banco destinó 14.000 millones de euros a financiación o movilización verde: 7.100 millones en el primer trimestre y otros 6.900 millones en el segundo.

Objetivo: acompañar la transición

El banco mantiene su propósito de acompañar a sus clientes en sus procesos de transición, facilitando financiación para proyectos vinculados a las energías renovables y a otras soluciones que permitan avanzar hacia una economía baja en carbono.

Durante el segundo trimestre de 2026, Santander participó en la ampliación de capital de 300 millones de euros de Solaria, destinada a apoyar su expansión en energía limpia para centros de datos, eólica y almacenamiento en baterías.

El banco apoyó además la financiación de Foxtail Flats y Four Mile Mesa Solar and Storage, dos proyectos de energía solar y almacenamiento en Estados Unidos, y participó con distintos roles de liderazgo en operaciones bajo el estándar europeo European Green Bond (EuGB).

Líder mundial en renovables

El avance de 2026 da continuidad a la actividad desarrollada por la entidad en el ejercicio anterior. En 2025, Santander movilizó 34.600 millones de euros en financiación verde, un 29% más que en 2024, hasta alcanzar los 174.000 millones acumulados desde 2019.

Santander fue además en 2025 el primer banco del mundo en financiación de energías renovables, tanto por número de operaciones como por valor, según los datos de Infralogic.

El banco cerró 100 operaciones, un 22% más que el año anterior, con un volumen de 12.244 millones de euros y una cuota de mercado del 5,58%. Los proyectos greenfield financiados o asesorados representaron 16,8 GW de nueva capacidad renovable.

Meta de 220.000 millones para 2030

El banco Santander fijó el objetivo de alcanzar los 220.000 millones de euros en financiación verde entre 2019 y 2030, después de haber cumplido con antelación su anterior meta de 120.000 millones para 2025.

Con 188.000 millones acumulados al cierre de junio de 2026, el banco ha logrado ya más del 85% de esta ambición, a poco más de tres años del plazo fijado.

La financiación verde forma parte de la estrategia de Santander para apoyar a sus clientes en la transición y aprovechar las oportunidades de negocio derivadas de la transformación de sectores como la energía, el transporte, la industria o los edificios hacia una economía más sostenible.