Rutas con tu perro, talleres y yincanas: más de 200 propuestas gratis en la naturaleza en Madrid para este otoño

¿Buscas un plan diferente para este otoño, al aire libre y sin gastar un euro? La naturaleza madrileña se convierte estos meses en un aula abierta con talleres, rutas, juegos y exposiciones para pequeños y mayores.

La Comunidad de Madrid organiza más de 200 actividades medioambientales gratuitas este otoño para que los ciudadanos descubran el patrimonio natural de la región y contribuyan a su conservación. Se celebran los fines de semana y festivos de octubre, noviembre y diciembre.

El escenario serán los nueve Centros de Educación Ambiental repartidos por el territorio madrileño, que además preparan algunas propuestas especiales con motivo de Halloween y de la época navideña.

Juegos, talleres y sendas

La iniciativa, dirigida por expertos ambientales, ofrece una amplia oferta de juegos, talleres, sendas y exposiciones, además de charlas de distintas temáticas pensadas para todos los públicos.

El programa cuenta también con jornadas diseñadas especialmente para conocer la gestión de los montes, así como la riqueza y la diversidad de los bosques de la región.

Toda la programación trimestral puede consultarse en la web de la Comunidad de Madrid, donde también se realiza la reserva previa de cualquiera de las actividades. Conviene revisarla con antelación para elegir fecha y centro.

Rutas con perro

Una de las propuestas más llamativas son los recorridos en los que los participantes pueden ir acompañados de sus perros. Eso sí, los animales deben ir atados y cumplir los requisitos sanitarios exigibles.

Además, no pueden presentar problemas de socialización frente a personas u otros animales. Para localizarlas fácilmente, estas actividades aparecen marcadas en la página web con el sello pet-friendly.

Así, en el Centro de Educación Ambiental El Águila, en Chapinería, los días 24 y 25 de octubre se celebrarán dos rutas para conocer los hornos de cal de Quijorna y los rincones mágicos de Cadalso de los Vidrios.

Sapos, culebras y búhos

Por su parte, en el centro Bosque Sur, los más pequeños podrán descubrir el 31 de octubre especies como sapos, culebras y búhos, animales que a menudo despiertan recelo, pero que cumplen una función clave en el entorno. La actividad les mostrará sus adaptaciones y les ayudará a entender por qué su presencia es vital para mantener sanos los campos y los cultivos.

Ese mismo día, el centro Valle del Lozoya estrena un itinerario por una de las dehesas de La Cabrera, dirigido a niños a partir de 10 años, para descubrir el paisaje rural y los pastos que sostienen la ganadería.

Bellotas y Navidad

El 22 de noviembre, Bosque Sur acogerá Los árboles dan bellota, una propuesta para aprender sobre encinas, alcornoques y otros ejemplares autóctonos mediante juegos y talleres, así como sus adaptaciones a ambientes fríos y secos.

Además, el 13 de diciembre, el Centro de Educación Ambiental de Polvoranca propone preparar centros de mesa y adornos de Navidad con materiales reutilizados y elementos naturales como piñas, cortezas o frutos silvestres.

También el 27 de ese mes, en el Arboreto Luis Ceballos, los más pequeños podrán participar en una yincana con pruebas de temática navideña y medioambiental, con el objetivo de conocer el comportamiento de las plantas.

Compostaje y voluntariado

Los adultos también tienen su espacio. Los días 17 y 18 de octubre, el Arboreto Luis Ceballos acogerá un curso de iniciación al compostaje doméstico, que incluye una visita a composteras.

Igualmente, el Caserío de Henares propondrá el 24 de octubre una actividad de voluntariado en colaboración con WWF Madrid, denominada El Bosque Vivo, para mejorar la conservación de los entornos naturales del Parque Regional del Sureste.

Por su parte, el Centro de El Campillo organizará el 25 de octubre una visita al mercado de productores La Luna, en Rivas-Vaciamadrid, donde los asistentes podrán conocer a los artesanos locales y adquirir productos de proximidad.

Nueve centros en la región

Asimismo, el Hayedo de Montejo continuará ofreciendo itinerarios guiados por su rico paisaje, que pueden solicitarse a través de la web Sierra del Rincón.

Además de estas citas, se desarrollarán muchas otras durante estos tres meses en los nueve centros distribuidos por la región: El Águila (Chapinería), Arboreto Luis Ceballos (San Lorenzo de El Escorial) y El Campillo (Rivas-Vaciamadrid).

Completan la red Caserío de Henares (San Fernando de Henares), Valle del Lozoya (Garganta de los Montes), Hayedo de Montejo (Montejo de la Sierra), Guadarrama Río Arena (Arroyomolinos), Polvoranca y Bosque Sur (Leganés).

Rutas por Guadarrama

A esta oferta se suman las rutas guiadas en los cuatro espacios de atención a visitantes que se encuentran en la vertiente madrileña del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

Se trata de La Pedriza, el Valle de la Fuenfría, el Valle del Paular y Peñalara, cuatro enclaves emblemáticos de la sierra. Su programación también puede consultarse en internet, así que sólo queda elegir ruta y salir al monte este otoño.

Toda la programación trimestral para participar gratis en estas actividades en la naturaleza y la reserva previa pueden consultarse a través de este enlace.