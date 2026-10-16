Reducir emisiones no basta: el sector inmobiliario debe preparar los edificios para el clima extremo

El sector inmobiliario afronta un cambio de prioridades: reducir emisiones sigue siendo imprescindible, pero ya no basta. Los edificios, tanto nuevos como existentes, deben prepararse para un clima cada vez más adverso.

Olas de calor, lluvias torrenciales, inundaciones, sequías y otros eventos extremos cada vez más frecuentes obligan a repensar cómo se diseñan, se rehabilitan y se valoran los inmuebles.

Ese es el mensaje central de la jornada (RE)imagina el sector inmobiliario: regulación y adaptación a los riesgos climáticos, organizada por Saint-Gobain con promotores, inversores, gestores de activos y consultores.

Un reto compartido

Jean-Luc Gardaz, CEO de Saint-Gobain España, Portugal, Marruecos, Argelia y África Subsahariana, ha abierto el encuentro situando la adaptación climática como uno de los grandes retos del sector.

«Tenemos que anticiparnos a los riesgos, y el climático es uno de los más urgentes», ha afirmado. Y ha añadido que adaptar los edificios existentes y diseñar los nuevos pensando en el clima que vendrá es «una responsabilidad compartida».

El debate ha reunido a Alfredo Díaz-Araque, de APCE; Adrián Roiz, de ARUP; Leyre Echevarría, de CBRE, y Ana Velasco, de Generali, en una mesa redonda moderada por Isabel Sánchez Camacho, de Saint-Gobain.

Del diagnóstico a las soluciones

Ignacio Fernández Solla, Performance and Operations Leader, South Europe de ARUP, ha presentado el contexto técnico con un mensaje claro: “ya no tiene sentido debatir si el cambio climático ocurrirá”.

«Hay que actuar sobre las consecuencias que ya está teniendo», ha recalcado. Su intervención se ha apoyado en las conclusiones del informe Adapting Buildings to Climate Change, elaborado por ARUP y Saint-Gobain.

El documento identifica cuatro riesgos prioritarios para los edificios: las lluvias torrenciales, las inundaciones, las olas de calor y el viento. Frente a ellos propone tres enfoques de diseño complementarios: robustez, adaptabilidad y flexibilidad.

Cinco familias de soluciones

Estos enfoques sirven tanto para obra nueva como para rehabilitación y buscan que los edificios funcionen en condiciones climáticas futuras inciertas, un escenario que condiciona cada decisión de diseño, de materiales y de inversión.

Pascal Eveillard, Sustainable Development & Group Director for Sustainable Construction de Saint-Gobain, ha explicado cómo el informe lleva la adaptación a la práctica mediante cinco familias de soluciones constructivas.

Son la envolvente térmica, la protección solar, las envolventes e infraestructuras verdes, las superficies reflectantes y permeables, y los sistemas de protección reforzada frente al agua, los impactos y el fuego.

El riesgo ya pesa en el valor

«La adaptación al cambio climático debe dejar de ser una excepción para convertirse en una práctica», ha defendido Eveillard, que ha subrayado que «la envolvente del edificio es la primera línea de defensa».

Leyre Echevarría, Senior Director y Head of ESG Spain de CBRE, ha puesto cifras a la aceleración del riesgo con un dato de la Agencia Europea de Medio Ambiente.

Según ese organismo, una cuarta parte de las pérdidas económicas causadas por fenómenos climáticos extremos en la UE desde 1980 se ha concentrado entre 2021 y 2024, con más de 200.000 millones de euros.

Fases de la evaluación del riesgo

Echevarría ha destacado el consenso metodológico en cuatro fases: amenazas climáticas, cuestionarios de riesgo, vulnerabilidad del edificio y, finalmente, el plan de adaptación.

Además, ha recordado que la alineación con la Taxonomía europea exige cumplir esos pasos en un plazo de cinco años, lo que convierte el análisis climático en una exigencia y no sólo en una buena práctica.

Ana Velasco, Senior Asset Manager y Letting Manager de Generali, ha explicado que la gestora solicita desde hace dos años análisis de riesgo climático por edificio y ubicación.

Seguros y valoración de activos

Esos estudios sirven para orientar rehabilitaciones adaptables y flexibles en los inmuebles de su cartera. «Las inclemencias climáticas van a influir en la valoración de nuestros activos», ha advertido Velasco.

La responsable de Generali ha ido más allá al apuntar a los seguros: a la hora de asegurar un edificio, «su precio dependerá de su grado de adaptación».

Adrián Roiz, Associate Director y Technical Specialist Services Team Leader de ARUP, ha reivindicado el diseño prestacional: concebir la envolvente como un sistema que responda a las necesidades de los usuarios.

Diseño prestacional y normativa

«El cambio climático nos está forzando a hacer las cosas como debimos hacerlas siempre, pero no siempre las hicimos: diseñando para unas prestaciones dadas», ha sostenido Roiz.

Por su parte, Díaz-Araque, director gerente de APCE, ha reclamado que la colaboración público-privada llegue antes del propio diseño de la norma, para identificar líneas rojas y analizar impactos.

«Un diálogo previo entre administraciones y sector permite ajustar requisitos antes de su aprobación, evitando regulaciones que se limiten a prohibir sin ofrecer vías proporcionales de mitigación y adaptación», ha explicado.

Adaptación asequible y a escala

Esther Soriano, directora general de Saint-Gobain Solutions, ha cerrado la jornada con un mensaje de viabilidad y trabajo colectivo: «No hay que actuar solos: tenemos que trabajar en conjunto».

Soriano ha ampliado ese llamamiento a todos los actores de la cadena, incluidos «todos los que están intentando comprar una vivienda», y ha recordado que existen soluciones, argumentos y ejemplos reales.

«Es un tema de cómo aceleramos esa adaptación de forma asequible y a escala. Este ejercicio colectivo de (RE)imaginar para el futuro es posible porque las soluciones son posibles», ha concluido.