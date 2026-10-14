El Proyecto Zorzales inicia su séptima temporada con datos de más de 12.000 jornadas de caza

Cazadores de toda España volverán a salir al campo un año más para recopilar datos científicos para el Proyecto Zorzales, que inicia su séptima temporada con el objetivo de mejorar la monitorización y el conocimiento de las distintas especies de zorzales y mantener la gestión sostenible de sus poblaciones.

Así lo ha dado a conocer la Fundación Artemisan, que ejerce la dirección científica de la iniciativa, impulsada por Mutuasport y con la colaboración de la Real Federación Española de Caza y las federaciones autonómicas.

Censos, jornadas de caza y anillas

Durante estos meses, los colaboradores realizarán censos de las distintas especies de zorzales, recopilarán datos durante las jornadas de caza y enviarán la información de las anillas de los ejemplares recuperados.

De este modo, los cazadores se convierten un año más en actores imprescindibles para el estudio científico de estas especies, aportando información que de otro modo sería muy difícil de obtener.

Gracias a todos estos datos, el proyecto está logrando empezar a entender cómo varían la presencia y la abundancia de los zorzales entre temporadas, zonas y hábitats.

Los investigadores también analizan cómo se relacionan esas variaciones con factores como la caza, la meteorología o la disponibilidad de alimento, claves para interpretar el comportamiento de las poblaciones.

Formulario digital y novedad en las anillas

Este año, al igual que en la pasada edición, los cazadores podrán enviar los datos de conteos y jornadas de caza a través de un formulario digital, pensado para facilitar la participación.

Se mantiene además la posibilidad de seguir utilizando los manuales de campo, de modo que cada colaborador pueda elegir el sistema con el que se sienta más cómodo.

Como novedad, el formulario permitirá enviar también la información de las anillas, lo que agiliza el envío de datos y lo hace más sencillo para quienes participan en el proyecto.

Cómo colaborar en el proyecto

Los interesados en obtener información y colaborar en el Proyecto Zorzales pueden contactar con el equipo científico a través del correo electrónico [email protected].

También pueden hacerlo vía WhatsApp en el teléfono 639 714 368, un canal directo con los responsables del estudio para resolver dudas sobre cómo participar.

El proyecto está impulsado por Mutuasport, cuenta con la dirección científica de Fundación Artemisan y con la colaboración de la Real Federación Española de Caza y de las federaciones autonómicas.

Más de 2.500 cazadores de 740 municipios

El Proyecto Zorzales cuenta ya con la colaboración de más de 2.500 cazadores de 740 municipios de todo el país, gracias a los cuales se han obtenido datos de 12.000 jornadas de caza y 6.000 conteos desde puesto fijo.

A lo largo de estos años se han realizado además 3.000 censos a pie en 41 provincias españolas, con 12.000 kilómetros recorridos para localizar y contar a las aves sobre el terreno.

También se ha recuperado la información de más de 900 anillas de zorzales, que han proporcionado datos imprescindibles sobre la especie.

Trece cotos piloto bajo la lupa

Desde las dos temporadas anteriores se está analizando al detalle lo ocurrido en 13 cotos piloto seleccionados, donde se realizan censos mensuales y se recopila información sobre el aprovechamiento cinegético.

En estos cotos se analiza además la estructura poblacional a través de muestras de alas de zorzales cazados, lo que aporta aún más información a este proyecto colaborativo entre científicos y cazadores.

Implicación del sector cinegético con la ciencia

El Proyecto Zorzales es un ejemplo más del esfuerzo y la implicación del sector cinegético con la conservación, y de cómo los cazadores son actores fundamentales en la obtención de conocimiento científico para la correcta gestión de las especies.

Esos datos sirven para la toma de decisiones tanto de los cotos como de las administraciones, y ya se tienen en cuenta no sólo en España, sino también en Europa, en las decisiones que afectan a la fauna silvestre y a la actividad cinegética.

Por ello, las entidades promotoras animan a los cazadores españoles a seguir colaborando un año más para continuar siendo protagonistas de la ciencia aplicada a la caza.