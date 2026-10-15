Premios Ecovidrio 2026: Kris De Meyer, Bilbao y Gotzon Mantuliz, galardonados por su lucha climática

Hablar del cambio climático desde el miedo no funciona. Es la principal conclusión del trabajo del neurocientífico Kris De Meyer, uno de los tres protagonistas de los Premios Ecovidrio 2026, junto al Ayuntamiento de Bilbao y el fotógrafo y divulgador de naturaleza Gotzon Mantuliz.

Ecovidrio ha dado a conocer este jueves a los galardonados de la XXVII edición de sus premios, que se entregarán el próximo 25 de noviembre en Madrid.

Estos galardones reconocen cada año la labor medioambiental y la lucha contra el cambio climático de personalidades, proyectos e instituciones. En esta edición, la entidad ha querido distinguir la comunicación científica, la transformación urbana y la divulgación de la biodiversidad.

Neurociencia al servicio del clima

De Meyer, director de la UCL Climate Action Unit, recibirá el Premio ‘Personalidad Ambiental’ por poner la investigación sobre el cerebro humano al servicio de la divulgación ambiental y cambiar las reglas del juego de la comunicación climática.

Su trayectoria se ha centrado en entender por qué la sociedad no actúa con la urgencia que exige el desafío climático. Sus investigaciones reúnen pruebas científicas de que hablar de la emergencia ambiental desde el miedo o el alarmismo desacelera la acción colectiva.

En el ámbito científico, este fenómeno se conoce como climate doom messaging. Frente a él, De Meyer ha investigado qué palancas cognitivas pueden promover el activismo climático y evitar que el mensaje ambiental genere el efecto contrario al que busca.

Una respuesta a la ecoansiedad

Frente a los enfoques centrados sólo en el miedo o la culpa, el neurocientífico ofrece una respuesta científica a la ecoansiedad, uno de los efectos colaterales del discurso ambiental tradicional, a través del aprendizaje social.

Su planteamiento parte de una premisa: las personas actúan de forma sostenible al aprender los hábitos y acciones de quienes las rodean. Según De Meyer, la repetición de comportamientos sostenibles contribuye a consolidar hábitos y convicciones duraderas.

El investigador también forma a periodistas de las principales cadenas y medios de comunicación para construir un relato mediático que propicie la acción colectiva contra el cambio climático y facilitar la toma de decisiones políticas.

Del Parlamento británico al IPCC

A través de la UCL Climate Action Unit, De Meyer trabaja con un amplio abanico de colaboradores: miembros del Parlamento británico, empresas de ingeniería, gobiernos locales y organismos de las Naciones Unidas.

En 2022, compareció ante la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Cámara de los Lores para ofrecer su testimonio experto sobre comunicación climática, una de las facetas más reconocidas de su carrera.

Además, en colaboración con el Gobierno británico, diseñó un taller para asesorar al IPCC sobre cómo sus evaluaciones pueden ofrecer información útil para los legisladores. Ecovidrio reconoce así su contribución científica a la comunicación y la divulgación.

Bilbao, de nodo industrial a capital sostenible

El Ayuntamiento de Bilbao recibirá el Premio ‘Mayor Impacto Ciudadano’ por la profunda transformación de la ciudad en los últimos años, que ha pasado de ser un nodo industrial a una capital sostenible y de referencia internacional.

Su compromiso climático se traduce en la ambición de ser climáticamente neutra en 2050, a través del Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES), que incluye medidas de descarbonización y adaptación al cambio climático.

Este plan contempla también actuaciones de movilidad sostenible, regeneración urbana, participación ciudadana y recuperación de espacios naturales, los ejes sobre los que la ciudad ha construido su modelo urbano en la última década.

Movilidad eléctrica y limpia

Bilbao es un referente en movilidad sostenible gracias a su Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) 2016-2030. La ciudad cuenta con una de las redes municipales de carril bici más amplias de España, con 77 kilómetros.

Además, dispone de una de las flotas de transporte público más avanzadas de Europa, en la que la energía del metro de Bilbao se aprovecha para recargar los autobuses eléctricos del municipio.

Gracias a esta medida, la ciudad ha evitado en un solo año la emisión de más de 420 toneladas de CO2 a la atmósfera, uno de los resultados más destacados de su estrategia de movilidad eléctrica.

La ría, recuperada

La capital vizcaína ha liderado uno de los procesos de recuperación ambiental más emblemáticos de Europa: la regeneración integral de la ría de Bilbao, considerada un caso de éxito internacional.

La recuperación, impulsada desde los años 80, permite contar hoy con un estuario que alberga al menos 57 especies acuáticas y 33 especies de crustáceos, una muestra de la renaturalización de un cauce antes marcado por la industria.

Asimismo, el Ayuntamiento ha promovido un anillo verde de 71 kilómetros alrededor de la ciudad que conecta los parques urbanos con los parques forestales, en su apuesta por la protección de la biodiversidad.

Casi 9 millones de kilos de vidrio

Bilbao también destaca en la gestión de residuos. Es una de las tres capitales de provincia líderes en separación selectiva de envases de vidrio, con una aportación muy por encima de la media nacional de 25,2 kilos por habitante.

En 2025, los ciudadanos de Bilbao depositaron más de 8,8 millones de kilos de envases de vidrio en los contenedores verdes, una cifra que ha crecido más de un 20% en la última década.

El Ayuntamiento ha impulsado además islas integrales de reciclaje que reúnen las distintas fracciones en un único espacio, lo que ha aumentado la recogida selectiva. También apuesta por la correcta separación de otros residuos, como los orgánicos.

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Divulgación para 800.000 seguidores

Gotzon Mantuliz recibirá el Premio «Especial #Ecólatras» por su labor de divulgación y sensibilización ambiental y por su capacidad para acercar la protección de la naturaleza a una amplia comunidad de seguidores.

Como fotógrafo y creador de contenido, ha situado la naturaleza y la conservación en el centro de su trabajo. A través de sus expediciones, documenta la riqueza de la biodiversidad y la realidad de los animales salvajes y sus ecosistemas.

Mantuliz suma más de 800.000 seguidores en redes sociales, donde divulga contenidos sobre conservación, biodiversidad, océanos y respeto por la vida animal, y alerta sobre la fragilidad de los ecosistemas terrestres y marinos.

De National Geographic a la televisión

El fotógrafo es storyteller de la revista National Geographic, para la que retrata la riqueza de la biodiversidad y elabora reportajes sobre naturaleza, viajes y conservación a través de la narración visual.

También es creador y presentador de Cazadores de imágenes, programa de La Sexta en el que viaja junto a distintas personalidades para fotografiar fauna salvaje en algunos de los lugares más extraordinarios del planeta.

Muy vinculado al sector turístico, Mantuliz propone una forma de descubrir la naturaleza basada en el conocimiento y el respeto. Ecovidrio destaca su capacidad para conectar divulgación, influencia social y respeto ambiental.