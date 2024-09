El debate entre Kamala Harris y Donald Trump ha dejado muchos titulares y comentarios, pero uno de los momentos más llamativos fue el protagonizado por Donald Trump cuando afirmaba que en ciudades como Springfield (Estado de Illinois) los migrantes se comen a los perros y gatos.

Trump, en un momento del debate, enlazó el problema migratorio con un comentario en el que afirmaba que en Estados Unidos los inmigrantes haitianos se comían a los perros, gatos y mascotas de la gente.

En concreto, Trump afirmaba, ante gestos de incredulidad y risas de Kamala Harris lo siguiente: «Fíjense lo que pasa en las ciudades y en todos los Estados Unidos, no estamos hablando sólo de Springfield, en muchos pueblos y ciudades no quieren hablar de eso, porque es un problema y una vergüenza… En Springfield se comen los perros, los gatos, se comen a las mascotas de la gente que vive ahí, y eso es lo que pasa en este país… ¡Qué vergüenza».

La intervención ha desatado multitud de comentarios y publicaciones en los que se hacen referencia a este comentario, creando una importante polémica entre los seguidores de uno y oto bando.

Esta intervención ha vuelto a abrir el debate sobre si estas atrevidas afirmaciones son reales y ha aumentado la curiosidad si se practica la cinofagia, el consumo de carne de perro, o de otros animales considerados de compañía o mascotas.

Donald Trump has falsely accused Haitan immigrants in Springfield, Ohio of eating cats, dogs, and other parts of local residents. There has been no evidence of the acts. ⁠ pic.twitter.com/RLegdZwUtG

— What’s Trending (@WhatsTrending) September 11, 2024