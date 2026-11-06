Europa aspira a cinco millones de vuelos de drones diarios para 2030

Drones que inspeccionan kilómetros de tendido eléctrico, que llevan material sanitario a zonas aisladas o que vigilan un incendio forestal sin que nadie los vea despegar. Ese es el escenario que la industria europea quiere convertir en rutina antes de que termine la década, mientras China ya acumula decenas de millones de horas de vuelo con drones al año.

La industria europea de UAS se ha marcado como objetivo alcanzar en 2030 cinco millones de vuelos comerciales rutinarios diarios más allá del alcance visual del piloto, las denominadas operaciones BVLOS (Beyond Visual Line of Sight).

ECUAS Drones, la asociación del sector en España, respalda esta propuesta, que será trasladada a las instituciones europeas a través de JEDA (Joint European Drone Associations) con motivo de la Cumbre Europea de Drones 2026, que se celebrará los días 9 y 10 de noviembre en Bruselas.

Vuelos sin contacto visual

Las operaciones BVLOS permiten que un dron vuele sin que el piloto mantenga contacto visual directo con la aeronave. Frente a los vuelos tradicionales, en los que el aparato no puede salir del campo de visión de quien lo maneja, esta modalidad multiplica el alcance de cada misión.

Se trata de una capacidad clave para actividades como la inspección de infraestructuras, la logística, la vigilancia de grandes superficies o las emergencias, donde las distancias y la rapidez de respuesta marcan la diferencia.

Su generalización permitiría convertir muchas operaciones puntuales en servicios industriales recurrentes y económicamente viables. Es decir, pasar de vuelos aislados que requieren permisos específicos a una actividad diaria y planificada, como la de cualquier otro sector del transporte.

Una estrategia de 2022

La cita de Bruselas está organizada por la Comisión Europea, con el apoyo del Ministerio de Transportes de Bélgica y de la empresa común SESAR, y reunirá a más de 300 participantes en el Palacio de Egmont para hacer balance de la Estrategia de Drones 2.0.

Esta hoja de ruta, aprobada por Bruselas en noviembre de 2022, calculaba que el mercado europeo de drones podría alcanzar un valor de 14.500 millones de euros y generar 145.000 empleos en 2030. Este verano, la Comisión abrió una consulta pública para revisar su grado de aplicación.

Alcanzar la escala que plantea el sector exige, según la industria, que esa revisión no se traduzca en más regulación y sí en más operaciones comerciales, autorizaciones más ágiles y menos trabas para operar en distintos países europeos.

El ejemplo de China

La ambición europea se entiende mejor al mirar fuera. China, que ha convertido la llamada economía de baja altitud en una prioridad nacional, cerró 2025 con 3.287.000 drones registrados, un 51% más que un año antes, según el boletín estadístico de la Administración de Aviación Civil de China (CAAC).

Esa flota acumuló el año pasado 45,3 millones de horas de vuelo, casi un 70% más que en 2024. Repartidas a lo largo del año, suponen una media de unas 124.000 horas de vuelo con drones cada día en el gigante asiático.

El regulador chino no publica el número de vuelos, sino las horas, por lo que la cifra no es directamente comparable con el objetivo europeo. Sí da una idea de la escala: el país cuenta ya con 46 estaciones de servicio de vuelo a baja altitud repartidas por 23 provincias.

Estados Unidos, a la espera

En Estados Unidos, la Administración Federal de Aviación (FAA) contabilizaba en noviembre de 2025 un total de 837.513 drones registrados, de los que 453.635 son de uso comercial, y 481.760 pilotos remotos certificados.

La FAA tampoco publica una cifra de vuelos diarios, pero el reparto a domicilio ofrece una pista. Walmart, que opera con Wing (filial de Alphabet) y Zipline, superó en mayo el millón de entregas con drones, 400.000 de ellas en un solo trimestre: unas 4.400 al día de media.

Pese a ese despegue, los vuelos BVLOS todavía requieren allí una exención individual de la FAA. La norma que debe generalizarlos, conocida como Part 108, se propuso en agosto de 2025 y su texto final está en revisión en la Casa Blanca desde julio de 2026.

Indicadores medibles

En ese contexto, la propuesta europea forma parte de una iniciativa conjunta de JEDA, Alliance for New Mobility Europe (AME), Drone Alliance Europe y Global UTM Association, cuatro organizaciones que representan a fabricantes, operadores y proveedores de servicios de tráfico aéreo de drones.

Las organizaciones plantean que el desarrollo del sector se mida con indicadores concretos, como el número de vuelos, el tiempo necesario para poner en marcha nuevos servicios o la capacidad de operar en distintos Estados miembros.

El sector plantea además que las nuevas medidas cuenten con responsables claros, plazos, objetivos verificables y recursos suficientes para acompañar el crecimiento del mercado. El objetivo es que la estrategia europea pueda evaluarse con datos y no sólo con declaraciones de intenciones.

Menos barreras entre países

Una de las principales barreras son las diferencias entre países a la hora de aplicar un marco regulatorio común. Aunque las normas son europeas, cada Estado las interpreta y aplica a su manera, lo que obliga en ocasiones a repetir evaluaciones o asumir requisitos adicionales.

Para una empresa que quiere ofrecer sus servicios en varios mercados, esa fragmentación se traduce en más tiempo, más costes y menos competitividad frente a China o Estados Unidos, donde el mercado de cada país funciona con un único regulador.

La industria pide por ello un mayor reconocimiento de autorizaciones equivalentes y una mejor coordinación entre autoridades para agilizar el paso de la autorización a la actividad, con el horizonte de avanzar hacia un verdadero mercado único de drones.

Visibilidad electrónica y U-space

El sector también considera clave avanzar en la visibilidad electrónica o e-conspicuity, una tecnología que permite identificar las aeronaves y conocer su posición en el espacio aéreo en tiempo real, algo esencial para que drones y aviación tripulada compartan el cielo con seguridad.

El otro pilar es el despliegue de U-space, el sistema europeo de gestión digital del tráfico de drones. Su marco normativo es aplicable en la Unión Europea desde enero de 2023, pero su implantación sobre el terreno avanza todavía a un ritmo que la industria considera insuficiente.

En España ya existe un grupo de trabajo específico sobre visibilidad electrónica para elaborar una hoja de ruta nacional y europea. Es uno de los ámbitos en los que el sector español aspira a aportar experiencia al debate comunitario.

El papel de ECUAS

ECUAS (Asociación Española de UAS) es una organización profesional que representa al ecosistema de los sistemas aéreos no tripulados en España, incluyendo fabricantes, operadores de servicios aéreos innovadores y centros de ensayos en vuelo.

Su misión es impulsar la profesionalización, la competitividad y la escalabilidad del sector, promoviendo una mayor armonización regulatoria en Europa y facilitando el acceso a operaciones más complejas y de mayor valor añadido, como los vuelos BVLOS.

La asociación actúa como interlocutor ante las administraciones nacionales y europeas para contribuir a un marco regulatorio más eficiente, coherente y adaptado al crecimiento de la industria de drones en el ámbito civil e industrial.

«Volar más»

Para Marta García, presidenta de ECUAS Drones, «Europa ha hecho un enorme esfuerzo para construir un marco regulatorio común». Un trabajo que, a su juicio, debe dar ahora el salto a la actividad económica real.

«Ahora necesitamos que ese marco permita volar más, poner en marcha nuevos servicios y hacer crecer a las empresas», señala la presidenta de la asociación española.

«Cinco millones de vuelos diarios en 2030 puede parecer una cifra muy ambiciosa, pero refleja la escala que necesita esta industria para convertirse en una actividad económica real y competitiva», concluye García.