El Parlamento Europeo ha pedido que la Unión Europea asuma su parte de culpa y responsabilidad en la deforestación y los incendios del Amazonas, que han sido provocados, según el gobierno brasileño, con el objetivo de convertir las zonas forestales en explotaciones agroganaderas cuyos productos se exportan a países europeos.

El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Promoción de Modo de Vida, Margaritis Schinas, ha admitido en un debate sobre el impacto climático de los incendios en el Amazonas en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) que entre un 10% y un 20% de la deforestación global y la degradación de los bosques viene provocada por el consumo de productos como la soja, el café o el cacao en la UE.

Ley de deforestación

Para evitarlo, los colegisladores acordaron este año una nueva ley de deforestación que obligará a las empresas a comprobar y demostrar que los productos como el café, el cacao o el aceite de palma que comercialicen en la UE no provienen de producciones que contribuyan a la degradación de los bosques.

Sin embargo, Bruselas presentó el pasado 2 de octubre una propuesta formal para retrasar un año, hasta diciembre de 2025, la aplicación de esta ley a fin de garantizar una transición «más suave» para todos los afectados, algo que le han afeado desde los Verdes y la Izquierda.

La ley de deforestación europea fue aprobada el pasado mes de abril por el Parlamento Europeo para combatir el cambio climático y la pérdida de biodiversidad en el planeta, incidiendo directamente en el comercio de materias primas y de ciertos productos.

Declaración de diligencia

La nueva ley obliga a las empresas a garantizar que los productos que llegan a Europa no han provocado deforestación ni degradación forestal. Aunque no se vetará a ningún país ni materia prima, las empresas sólo podrán vender productos en la UE si el proveedor de los mismos ha emitido una declaración de «diligencia debida».

Esta diligencia deberá certificar que el producto no procede de tierras deforestadas ni ha provocado degradación forestal, tampoco de bosques primarios irremplazables, después del 31 de diciembre de 2020.

Productos afectados

Los productos que cubre la nueva legislación para evitar la deforestación y los incendios en el Amazonas son el ganado, el cacao, el café, el aceite de palma, la soja y la madera, así como los productos que contengan, se hayan alimentado de o se hayan fabricado con estas materias primas (como el cuero, el chocolate y los muebles), tal y como figuraban en la propuesta original de la Comisión.

Durante las negociaciones, la Eurocámara consiguió añadir el caucho, el carbón vegetal, los productos de papel impreso y una serie de derivados del aceite de palma.

Tal y como solicitó el Parlamento, las empresas también tendrán que demostrar que estos productos cumplen la legislación correspondiente del país productor, incluida la relativa a los derechos humanos, y que se han respetado los derechos de los pueblos indígenas afectados.

Pérdida de biodiversidad

«La ley de deforestación es la nueva contribución para combatir la pérdida de biodiversidad en todo el planeta y por eso creemos que su aplazamiento es la decisión incorrecta», ha defendido la eurodiputada de los Verdes Anna Cavazzini en el debate que aparecía en la agenda del parlamento como Las consecuencias de la deforestación y de los devastadores incendios en el Amazonas y la importancia del Amazonas en el cambio climático.

En la misma línea, la eurodiputada de la Izquierda Anja Hazekamp ha lamentado que «durante un año más la UE va a importar vamos a importar productos que contribuyen a la deforestación» y ha acusado a la Comisión de utilizar el retraso en la aplicación de la nueva ley para ganar tiempo para culminar el acuerdo Mercosur, que según ha denunciado «seguirá fomentando la tala de los bosques amazónicos».

Llamamiento a la cooperación

También los liberales de Renovar Europa y Patriotas por Europa han criticado el acuerdo Mercosur, que ven como un «desfase entre el discurso europeo y las medidas mercantilistas sobre el terreno», al tiempo que han pedido asumir responsabilidades en la muerte del ecosistema amazónico, el llamado «pulmón del planeta».

Por su lado, tanto el eurodiputado popular Sean Kellly como el socialista Nicolás González han hecho un llamamiento a la cooperación para preservar este recurso biológico y para ayudar a las comunidades indígenas que se han sido expulsadas de sus hogares como una consecuencia más de estos incendios provocados.