Doble reconocimiento internacional para Iberdrola por su informe digital de estrategia y sostenibilidad

Iberdrola ha sumado dos reconocimientos internacionales por la calidad de los contenidos, el diseño y la experiencia digital de su Informe Integrado Online 2026. La publicación de la compañía eléctrica ha sido distinguida con el premio Platino en los LACP Vision Awards y con un ARC Award.

Los LACP Vision Awards están otorgados por la League of American Communications Professionals (LACP). El premio Platino es su máxima distinción y la compañía lo obtiene por segundo año consecutivo en la categoría de utilities.

El segundo reconocimiento es un ARC Award, concedido en la categoría Integrated AR & ESG. Los ARC Awards (Annual Report Competition) están organizados por MerComm Inc. y premian la calidad del diseño y la experiencia digital interactiva del informe.

Qué es un informe integrado

Un informe integrado es un documento corporativo que reúne en un único relato la información financiera y la no financiera de una empresa: estrategia, modelo de negocio, resultados económicos, gobierno corporativo y sostenibilidad. Su objetivo es explicar cómo crea valor a corto, medio y largo plazo.

La versión online traslada ese contenido a un formato web interactivo, con navegación por secciones y recursos digitales que facilitan la consulta a accionistas, inversores y público general.

Bajo el lema La electrificación es imparable, el informe de Iberdrola ofrece una visión integrada de la estrategia, el modelo de negocio, el desempeño económico-financiero y la sostenibilidad del Grupo.

Top 100 mundial

Iberdrola es la única empresa española incluida en el Top 100 mundial de los LACP Vision Awards. Estos galardones reconocen cada año la excelencia en la elaboración y presentación de informes corporativos.

Su Informe Integrado Online figura asimismo entre los diez mejores de la región EMEA, el área geográfica que engloba Europa, Oriente Medio y África. Es otra señal del peso que ha ganado el documento en el panorama internacional.

La publicación ha alcanzado una puntuación de 99 sobre 100 y la máxima valoración en categorías como la carta a los accionistas, la narrativa corporativa y la claridad del mensaje.

Estrategia y transparencia

La edición de 2026 presenta la hoja de ruta de crecimiento a largo plazo de la compañía, con las redes eléctricas como principal eje inversor y la electrificación como motor de competitividad, seguridad energética y desarrollo económico sostenible.

A este reconocimiento se suma el obtenido en los ARC Awards, que valoran aspectos como la presentación de la información, la creatividad, la usabilidad y la capacidad para trasladar de forma clara la estrategia y el desempeño de una organización.

Con estas distinciones, Iberdrola refuerza su posición como referente en la comunicación corporativa digital gracias a una propuesta que combina transparencia, innovación y una integración efectiva de la sostenibilidad en su actividad y en la relación con sus grupos de interés.

Mensaje de Ignacio Galán

En el informe, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, subraya que «incrementar la electrificación de la economía con más inversiones en redes eléctricas, energías renovables y almacenamiento energético es esencial para mejorar la seguridad, la autosuficiencia energética y la competitividad».

Al celebrar los 125 años de historia de la compañía, agradece su trabajo a «todos los que han construido […] la Iberdrola de hoy» y mira al futuro: los 58.000 millones de euros que invertirá entre 2025 y 2028, principalmente en Estados Unidos y el Reino Unido, permitirán «reforzar la autonomía energética, la eficiencia y la sostenibilidad».

Galán concluye que «la diversificación geográfica, las capacidades de nuestros 46.000 empleados, el acceso a la financiación y a la tecnología y una trayectoria de ejecución exitosa son y seguirán siendo la mejor garantía de futuro para Iberdrola».

Mayor eléctrica de Europa

Iberdrola supera los 140.000 millones de euros de capitalización. Es la mayor compañía eléctrica de Europa y una de las dos mayores a nivel mundial, con servicio a más de 100 millones de personas en todo el mundo.

El Grupo cuenta con una plantilla de 45.400 empleados y unos activos de 161.000 millones de euros. En 2025 registró un beneficio neto récord de 6.285 millones de euros.

La compañía aporta cerca de 10.400 millones de euros en contribuciones fiscales y sostiene más de 500.000 puestos de trabajo en toda la cadena de suministro, gracias a 13.200 millones de euros en compras a decenas de miles de proveedores.

Inversión desde 2001

Desde 2001, Iberdrola ha invertido más de 175.000 millones de euros en redes eléctricas, energías renovables y almacenamiento de energía para contribuir a la creación de un modelo energético basado en la electrificación.

La compañía cuenta con cerca de 1,4 millones de km de redes eléctricas en Estados Unidos (estados de Nueva York, Connecticut, Maine y Massachusetts), el Reino Unido (Escocia, Inglaterra y Gales), Brasil (estados de Bahía, Rio Grande do Norte, Pernambuco, São Paulo y Mato Grosso do Sul, además de Brasilia) y España. Cuenta, asimismo, con 57.000 MW de capacidad en todo el mundo, de los que más de 46.000 MW son renovables.