Cada vez resulta más complicado mantener una dieta libre de sustancias tóxicas en nuestra alimentación diaria, y conseguir un consumo realmente saludable se ha convertido en un auténtico desafío cuando las sustancias tóxicas están por todas partes.

En un contexto de creciente contaminación química de los alimentos, el nuevo libro Cómo comer sano en un mundo tóxico se presenta como una guía imprescindible para quienes buscan proteger su salud sin renunciar a una nutrición adecuada.

La obra, que supera las 700 páginas, sintetiza centenares de estudios científicos sobre tóxicos alimentarios traducidos a un lenguaje comprensible para todos los públicos.

Una obra rigurosa

El autor, Carlos de Prada, periodista ambiental galardonado con el Premio Global 500 de la ONU y el Premio Nacional de Medio Ambiente, advierte con rotundidad que la legislación actual no protege suficientemente a los consumidores.

«Sólo con conocimientos como los que ofrece este libro podemos autoprotegernos con decisiones de consumo bien informadas», afirma. La alimentación constituye la principal vía de exposición humana a multitud de sustancias tóxicas preocupantes que pueden poner en riesgo la salud, según alertan múltiples investigaciones científicas recogidas en esta exhaustiva recopilación.

El problema oculto de la comida moderna

La búsqueda de una alimentación saludable se ha convertido en tendencia global, pero esta preocupación pasa frecuentemente por alto un aspecto fundamental: no puede existir una dieta verdaderamente sana sin considerar la exposición a tóxicos presentes en los alimentos.

Pesticidas, metales pesados, contaminantes ambientales persistentes como PFAS, PCBs, retardantes de llama y dioxinas, además de sustancias tóxicas en plásticos y materiales en contacto con comida, se infiltran incluso en productos considerados «saludables» por gran parte de la población.

Múltiples problemas de salud

Estas sustancias han sido asociadas científicamente a múltiples problemas de salud que abarcan desde cáncer e infertilidad hasta daños en el desarrollo cerebral infantil, alteraciones en la microbiota, diabetes, obesidad, alergias y problemas cardiovasculares.

Las investigaciones citadas en el libro demuestran que reducir la exposición a estos compuestos químicos perjudiciales podría tener un papel preventivo relevante. Sin embargo, la ignorancia sobre esta realidad impide que millones de personas tomen medidas efectivas para protegerse de estos riesgos cotidianos.

Cuando la normativa no basta

El problema radica en que la normativa actual que regula los tóxicos alimentarios es «enormemente deficiente», según denuncia De Prada en su obra.

Lejos de mejorarla, las autoridades europeas se han embarcado recientemente en planes para debilitarla aún más con el objetivo de favorecer los intereses de algunas industrias, mermando la protección de los consumidores.

Esta situación hace más necesario que nunca que los propios ciudadanos dispongan de conocimientos que les permitan adoptar medidas de autoprotección efectivas frente a la contaminación química de los alimentos.

Consumidores vulnerables

La legislación europea establece límites legales para determinadas sustancias tóxicas, pero como advierte el autor, «lo legal y lo seguro no tienen por qué coincidir necesariamente».

Las autoridades sostienen que no pasa nada porque un alto porcentaje de frutas y verduras convencionales contengan cierta concentración de residuos de pesticidas, a pesar de que la comunidad científica sostenga con frecuencia otra cosa. Esta discrepancia entre lo que dice la ciencia y lo que permiten las normativas deja a los consumidores en una situación de vulnerabilidad considerable.

Soluciones prácticas para el día a día

A pesar del panorama preocupante, el libro aporta también mensajes esperanzadores y herramientas prácticas. Con la información necesaria, resulta sencillo tomar medidas cotidianas para autoprotegerse, eligiendo qué alimentos es preferible consumir y cuáles es mejor reducir o evitar.

Aunque no se pueda eliminar toda la exposición a sustancias tóxicas, sí es posible lograr una reducción relevante de parte de ellas mediante decisiones informadas de compra y consumo que cualquier persona puede implementar sin grandes complicaciones.

La opción ecológica

El capítulo dedicado a la alimentación ecológica es el más extenso de la obra porque representa la medida más eficaz para reducir la exposición a tóxicos alimentarios, especialmente en lo referente a residuos de pesticidas.

Sólo con decidir consumir alimentos ecológicos ya se da un paso inmenso hacia una dieta más sana y libre de contaminantes. Los estudios científicos recopilados demuestran cómo una dieta ecológica reduce significativamente la carga tóxica en el organismo en cuestión de días.

Los principales enemigos invisibles

La obra pasa revista detallada a diferentes tipos de sustancias problemáticas, prestando especial atención a aquellas que actúan como disruptoras endocrinas y pueden causar alteraciones hormonales a concentraciones muy bajas.

También se profundiza en las sustancias altamente persistentes y bioacumulativas que permanecen décadas en el organismo. Entre los compuestos tóxicos tratados figuran los residuos de pesticidas en frutas y verduras convencionales, los contaminantes orgánicos persistentes como PCBs y dioxinas que se acumulan en alimentos grasos, y los residuos de antibióticos en productos de origen animal.

El libro también analiza la contaminación en el pescado que va más allá del conocido problema del mercurio, las sustancias preocupantes presentes en envases y materiales en contacto con alimentos como ftalatos, bisfenoles y PFAS, los aditivos en alimentos ultraprocesados, e incluso las sustancias tóxicas del agua del grifo usada para beber o cocinar. Esta visión panorámica permite a los lectores comprender la magnitud real del problema y actuar en consecuencia con conocimiento de causa.

Casos que demuestran los fallos del sistema

Para ilustrar las deficiencias de la regulación actual, De Prada recoge numerosos ejemplos de sustancias tóxicas que las autoridades declararon «seguras» durante años para luego prohibirlas o restringirlas severamente.

Dos casos clamorosos recientes son los del insecticida clorpirifos y el fungicida mancozeb, vastamente utilizados durante décadas y frecuentemente detectados en frutas y verduras convencionales. Millones de personas estuvieron expuestas a estas sustancias que finalmente fueron confirmadas oficialmente como peligrosas.

El bisfenol A en latas de comida

Muy similar resulta el caso del bisfenol A presente en latas de comida: la concentración que hasta hace poco se afirmaba como «segura» era decenas de miles de veces más alta que la que ahora se considera aceptable.

Estos ejemplos evidencian que la fe ciega en los límites legales puede llevar a las personas a no adoptar las medidas necesarias para reducir su exposición a sustancias tóxicas.

La obra detalla otros aspectos clave que muestran la incertidumbre existente sobre la seguridad de infinidad de sustancias detectadas cotidianamente en los alimentos.

El peligroso efecto cóctel

Uno de los aspectos más preocupantes que aborda el libro es que no se ha evaluado el riesgo del «efecto cóctel» de los múltiples tóxicos a los que realmente nos exponemos en un mismo momento a través de los alimentos.

Las evaluaciones oficiales analizan las sustancias de forma individual, ignorando las posibles interacciones entre ellas. También existe una evaluación indebida de los riesgos de las sustancias que pueden actuar como disruptoras endocrinas, sobre las cuales la ciencia advierte que no puede establecerse con claridad una concentración segura.

Datos sin contrastar con la ciencia

Otro problema señalado es la inquietante preponderancia que se concede a los datos suministrados por las empresas interesadas, marginando en buena medida los datos de la ciencia académica independiente. Esta situación genera serios interrogantes sobre la fiabilidad de las evaluaciones de seguridad alimentaria.

El autor subraya que «la ignorancia es tóxica» y que solo con conocimientos e información adecuados podremos ser conscientes de qué sustancias nocivas hay en nuestra dieta diaria y qué podemos hacer para reducir esa carga tóxica.

Una obra de referencia necesaria

Cómo comer sano en un mundo tóxico no sólo resulta útil para el público general, sino también para estudiosos del tema que frecuentemente están especializados en aspectos muy concretos de la problemática.

El libro, repleto de referencias científicas, ofrece una visión global a modo de compendio al abordar muchas vertientes diferentes de la contaminación alimentaria. Esta perspectiva panorámica resulta especialmente valiosa en un campo donde la información suele estar fragmentada y dispersa en múltiples publicaciones especializadas.

Una obra divulgativa

La obra aspira a convertirse en una referencia para todas las personas interesadas en proteger su salud reduciendo su ingesta cotidiana de tóxicos alimentarios. Aunque rigurosa y fundamentada en citas científicas, mantiene un tono marcadamente divulgativo que la hace accesible para cualquier lector.

Carlos de Prada, responsable de la iniciativa Hogar sin Tóxicos, defiende que «en un mundo cada vez más contaminado y con procesos de producción de alimentos crecientemente desnaturalizados, es importante estar al tanto si queremos que nuestro alimento sea realmente nuestra medicina».

Abrir los ojos a los consumidores

El libro se propone «abrir los ojos» de los consumidores con hechos objetivos, demostrando que las autoridades pueden fallar en garantizar suficientemente la seguridad alimentaria.

Por eso resulta fundamental que los ciudadanos dispongan de herramientas para tomar decisiones informadas sobre su alimentación. Con más de 700 páginas de información científica traducida a lenguaje comprensible, esta obra se presenta como la guía más completa disponible actualmente para navegar el complejo panorama de los tóxicos alimentarios y construir una dieta verdaderamente saludable en el siglo XXI.