Se ha cumplido un mes desde el vertido de millones de pellets de plástico en las costas de Galicia, y el CSIC, a raíz de este incidente, a través de unas declaraciones de una investigadora, ha indicado que al tratarse de una materia prima no deberían de tener grandes concentraciones de elementos tóxicos, por lo que ha instado a no ser «alarmistas en este sentido».

Recordemos que el pasado 8 de diciembre el buque Toconao perdió hasta seis contenedores en aguas portuguesas, vertiendo al mar 26,3 toneladas de pellets de plástico, además de otros contenedores con neumáticos y papel film.

Sin embargo, la investigadora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA) dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Marinella Farré, ha precisado que haría falta un análisis para determinar este punto.

La Xunta descarta que los pellets de plástico sean tóxicos

Al respecto, la Xunta de Galicia afirma que ha analizado su composición y ha descartado que estos pellets de plástico vertidos sean «tóxicos o peligrosos» según los dos informes encargados por Medio Ambiente. Uno de estos informes, que firma Santiago García Pardo, doctor en ciencia y tecnología de polímeros, concluye que estas bolas de plástico «no son peligrosas».

Así lo afirma este experto tras revisar la ficha técnica y de seguridad de estos productos, que recuerda que están regulados por varias normativas europeas. «Todos los riesgos contemplados por la normativa vigente quedan excluidos, tanto para el producto como para sus ingredientes de forma individual, ya que, en caso de existir algún riesgo, estos serían recogidos en la ficha de seguridad», sostiene el investigador.

Además, el informe considera «relevante» que, según la ficha técnica adjunta de este material, el producto es «apto para uso alimentario». Desde Galicia, el presidente de la Xunta Alfonso Rueda, comunicó que pedirá «durante el día de hoy» la activación del nivel 2 de alerta por el vertido de los pellets de plástico en el océano Atlántico que ha llegado a las costas de Galicia, Asturias y Cantabria.

Rueda, ha reiterado que el contenido íntegro de ambos informes se hará público en los próximos días, ambos encargados a «organismos oficiales y con personas acreditadas», pero ha insistido en que se está hablando «de productos que se utilizan en la industria alimentaria».

«Es un plástico y todo plástico tiene una parte contaminante, pero otra cosa es qué tipo de plástico», ha matizado Rueda, que en todo caso defiende que «debe ser retirado», preferiblemente en el propio mar, «que ahí está la eficacia absoluta».

Carrera contrarreloj

Sin embargo, la investigadora del CSIC ha avisado, en declaraciones a Europa Press, que los pellets de plástico podrían llegar «a toda la costa del Cantábrico» y ha urgido a retirarlos «lo antes posible» para evitar «un mayor impacto». «Es una carrera contrarreloj», ha advertido.

Farré ha explicado que estos pellets son como «bolitas de plástico» que se «utilizan como materia prima para hacer diferentes piezas de plástico» para su uso. Los llegados a las costas españolas son, en concreto, de unos cinco milímetros, por lo pueden tratarse como microplástico, y cada uno de ellos podría tardar en desaparecer del medio marino «entre 50 y 70 años», ha alertado la investigadora, precisando que no se puede saber «a ciencia cierta».

Impacto en la fauna

En relación con el impacto en la fauna, la investigadora del CSIC ha señalado que existe «peligro» en que los peces grandes coman estos pellets y que mueran «atragantados o con un tapón en el estómago». No obstante, ha matizado que «no es muy probable» que sean muchos los peces que fallezcan por este motivo, aunque ha avisado de que la pesca se verá afectada de forma negativa.

La investigadora del CSIC ha advertido que pese a no ser un elemento peligroso en este sentido, es un «problema» ya que puede afectar de manera física a especies de la zona como peces grandes u aves y, además, se puede extender a toda la costa del Cantábrico.

En este sentido, la organización ecologista SEO/BirdLife, advirtió hace unos días que la contaminación ambiental de millones de pellets de plástico que está aconteciendo desde mediados de diciembre en la costa gallega puede afectar también a las aves marinas que habitan las zonas afectadas.

Llegarán a todo el Cantábrico

SEO/BirdLife alerta, con motivo de esta aparición de pellets plástico y su incidencia en las aves marinas, que las zonas donde han aparecido tienen importantes valores ambientales.

Además, los pescadores gallegos han alertado del peligro de los pellets que han aparecido en las costas porque son bolitas de plástico «muy pequeñas» y que «los peces los confunden con alimento».

La investigadora del CSIC ha declarado acerca de su expansión geográfica que «no hay límite, llegarán donde la marea los haga llegar y dependiendo de temporales y de mareas llegarán más lejos o no. Pero al final, en menor o mayor cantidad, yo creo que prácticamente llegarán a toda la costa del Cantábrico».

Recogerlos lo antes posible

Por ello, tal y como piden distintas entidades conservacionistas, ha urgido a la retirada de estos plásticos «lo antes posible». En este sentido, ha reclamado intentar recoger los que se encuentran en los sacos vertidos por el buque «antes de que se abran y se suelte su contenido».

Igualmente, ha pedido «recoger y eliminar» los pellets sueltos con la misma rapidez, ya que con el tiempo cada uno de ellos podría convertirse en «micro o nanoplásticos» que tendrían un «mayor impacto» y de «largo plazo».

«Cuanto más se mezclan con la arena, más cuesta de retirar. Cuanto más tiempo se tarde, más sacos se abrirán», ha lamentado la investigadora, quien ha advertido también de que los que están flotando «se pueden ir recubriendo de un bioflim, aumentar su peso y bajar en la columna del agua».

De cara a la participación de voluntarios en la recogida, Farré ha llamado a estos a seguir «al pie de la letra» las recomendaciones de los expertos en la zona e «intentar tocar lo menos posible» la misma, sobre todo si se trata de lugares protegidos.

Los ecologistas reclaman coordinación entre administraciones

Por otro lado, las organizaciones ecologistas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF reclaman «coordinación entre las administraciones en su respuesta ante el vertido por su grave impacto ambiental así como por la potencial peligrosidad para la salud humana, por los indicios de toxicidad, tal como ha comunicado la Fiscalía de Medio Ambiente».

Las organizaciones ecologistas califican la situación de «grave para el medioambiente» y, ante la situación actual «ahora que las cuatro comunidades autónomas afectadas, —tanto la Xunta de Galicia que ha activado el nivel 2 del Plan de Contingencias en Galicia (Camgal), así como Asturias, Cantabria y País Vasco que han activado los suyos—, solicitan colaboración entre las administraciones para resolver el problema ambiental y que no se repita una pesadilla en la gestión de una crisis ambiental».

Repercusiones negativas según Bruselas

Las noticias del vertido de pellets de plástico han llegado a la Comisión Europea que no se a posicionados sobre si son tóxicos o no, pero ha asegurado este martes el ser «muy consciente» de las repercusiones negativas de la contaminación por microplásticos y, en particular, de las pérdidas de bolitas de plástico en el medioambiente, aunque ha precisado que el vertido de pellets que afecta a las costas del norte de España compete a las autoridades nacionales.

«En términos generales, este tipo de situaciones deben ser gestionadas por las autoridades nacionales, que serán responsables de cualquier acción inmediata que se requiera, ya sea desde el punto de vista de la gestión de la situación medioambiental o para investigar las causas de la misma», ha explicado en rueda de prensa el portavoz de Medio Ambiente de la Comisión, Adalbert Jahnz.