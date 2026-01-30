El IV Congreso Internacional de Milano Real reúne entre el 29 de enero y el 1 de febrero de 2026 a más de 120 expertos de nueve países europeos en Binaced (Huesca). El Ayuntamiento de Binaced/Valcarca, el Fondo de Amigos del Buitre, BirdWings y la Fundación Iberdrola España coorganizan este encuentro científico que actualiza el conocimiento sobre una de las rapaces más amenazadas del continente.

Este evento ha puesto al día los estudios más recientes sobre el milano real y establece las bases para su conservación en los próximos años. Los participantes proceden de Alemania, Austria, España, Francia, Hungría, Polonia, Portugal, República Checa y Suiza, representando a los principales colectivos implicados en la gestión de esta especie.

El congreso cuenta con la colaboración del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Gobierno de Aragón, la Diputación de Huesca y la Comarca del Cinca Medio. Además, se enmarca dentro de las actividades del 125 aniversario de Iberdrola, reflejando el compromiso histórico de la compañía con la conservación de la biodiversidad.

Reconocimiento internacional

Javier Sorinas, alcalde de Binaced/Valcarca, destacó que la celebración de este congreso «es un nuevo y gran reconocimiento a la labor de los vecinos de este municipio, a la conservación de su biodiversidad y las rapaces». El municipio oscense se ha consolidado como referente europeo en la protección del milano real gracias al trabajo conjunto de administraciones, entidades conservacionistas y la población local.

Isaac Claver, presidente de la Diputación de Huesca, ha subrayado que este cuarto congreso «no se celebra aquí por casualidad». Binaced alberga uno de los enclaves más relevantes del mundo para la invernada del milano real y ha sabido transformar esa singularidad en un proyecto con futuro y capacidad de gestión desde el medio rural.

El presidente de la Diputación felicita al ayuntamiento por «convertir un patrimonio natural en conocimiento, ciencia y proyección para Binaced y para toda la provincia». Claver destaca la implicación de los vecinos «porque han entendido que proteger la biodiversidad no es un obstáculo para el desarrollo, sino una de sus principales fortalezas».

Compromiso de conservación

Jaime Alfonsín, presidente de la Fundación Iberdrola España, afirma que «el milano real es una especie en extinción y su supervivencia es clave para los diversos ecosistemas, tanto europeos como de nuestro país». Desde la Fundación se esfuerzan en la protección de esta ave rapaz y de la avifauna de otras especies amenazadas.

Alfonsín destaca la importancia del congreso «no sólo para conocer la evolución de esta especie en la última década, sino porque pone en el mapa de nuevo a Binaced, pues esta localidad alberga una de las poblaciones invernantes de milano real más importantes del mundo». El evento refuerza el papel de España como territorio fundamental para la supervivencia de esta rapaz europea.

El congreso presenta 59 ponencias organizadas en nueve sesiones y cuatro mesas redondas. Los investigadores abordarán el estado actual de las poblaciones y su tendencia, la ecología y estado de salud de la especie, y especialmente sus amenazas y estado de conservación a nivel continental.

Programa científico y actividades

Toda la información recopilada sobre los estudios más recientes del milano real permitirá elaborar conclusiones fundamentales para la conservación de esta rapaz en peligro de extinción durante los próximos años. La presencia de investigadores, técnicos de administraciones medioambientales, representantes del sector energético, agentes forestales, ONG, agricultores y ganaderos garantiza un enfoque multidisciplinar.

El congreso incluye actividades paralelas para disfrutar del patrimonio cultural y natural del entorno. Los participantes podrán realizar visitas controladas al mayor dormidero de milano real, excursiones para observar otras especies de aves y recorridos culturales por Binaced.

La salida de campo muestra el ambicioso proyecto de conservación que se desarrolla en la zona con el milano real y culmina con la exhibición de una patrulla canina. Los agentes forestales demostrarán en directo el trabajo realizado con perros para la detección de ejemplares muertos, una herramienta clave en la investigación de amenazas.

Enclave estratégico

El milano real es una rapaz endémica de Europa catalogada en España en peligro de extinción. Las poblaciones del centro y norte de Europa pasan el invierno en España, que acoge unas 50.000 aves invernantes, siendo un punto fundamental para la conservación de esta especie tan amenazada.

En el término municipal de Binaced se encuentra una de las poblaciones invernantes de milano real más importantes del mundo. La zona cuenta con un comedero para esta rapaz gestionado por el Fondo de Amigos del Buitre, la Fundación Iberdrola España y BirdWings, al que están ligados en invierno unos 1.500 ejemplares.

Estas cifras representan el 3% de la población invernante en España, el 25% de Aragón y el 43% de Huesca. Desde el año pasado se trabaja en la conservación del mayor dormidero de milano real que hay en España y que acoge aves de toda Europa.

El éxito del II Congreso Internacional de Milano Real celebrado en 2015 motivó la organización de este nuevo encuentro. Binaced se consolida como lugar idóneo para abordar los desafíos de conservación de una especie clave para los ecosistemas europeos.