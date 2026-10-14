Calabazas de Halloween más longevas: los trucos antes de tallarlas para que no se pudran en tres días

Se acerca Halloween y en muchos hogares ya se preparan para vaciar, tallar e iluminar la calabaza que decorará la entrada, la repisa o la mesa la noche del 31 de octubre. El problema llega pocos días después: la calabaza se ablanda, se llena de moho y empieza a oler mal antes de la fiesta.

Una calabaza tallada dura, por lo general, entre 3 y 5 días, aunque el clima y la luz solar influyen mucho. En un clima frío puede aguantar hasta una semana; expuesta al calor, sólo unos pocos días.

Por qué se pudre

La explicación está en el corte. En cuanto se atraviesa la cáscara gruesa y dura, bacterias y hongos empiezan a descomponer el interior. Al retirar semillas y fibras, queda una cavidad abierta, la puerta de entrada perfecta.

El moho suele ser lo primero que aparece. Se propaga mediante esporas microscópicas que viajan por el aire hasta posarse y germinar, sobre todo en ambientes cálidos y húmedos. Después libera enzimas que disuelven el tejido hasta formar manchas blandas y afelpadas.

El contraste con una calabaza entera es enorme. El horticultor de la Universidad de Cornell Steve Reiners explica que una pieza sana puede conservarse entre 8 y 12 semanas, mientras que las ya talladas rara vez pasan de unos días. La horticultora Leslie Vincent sitúa ese margen entre tres y siete días.

Elegir bien la calabaza

El primer truco empieza antes de tallar ya que se recomienda comprarla dentro de la semana previa al tallado: para tenerla lista en Halloween, en torno al 24 de octubre.

Hay que elegir la más sana posible, descartando las que presenten manchas, magulladuras, el tallo roto o la piel demasiado blanda. Conviene palparla bien: cuanto más firme sea la piel, más durará. Un tallo largo y verde es, además, señal de frescura.

El tamaño también cuenta. Las calabazas pequeñas aguantan más que las grandes, así que, si el objetivo es que dure, mejor no elegir la más voluminosa del puesto.

Tallar en el momento justo

Cuanto más tarde se talle, mejor. Lo recomendable es hacerlo, como muy pronto, entre 3 y 5 días antes de la noche de Halloween.

La técnica también influye. Un truco muy extendido es abrir el agujero en la base en lugar de quitar la tapa superior. Y quien quiera que la decoración dure semanas puede optar por tallar sólo la superficie, sin vaciarla, o directamente pintarla.

Limpiar, desinfectar y sellar

Una vez vaciada, conviene limpiarla bien. Desinfectarla con una solución de limpieza o con vinagre le da brillo y, sobre todo, protege la piel del moho y las bacterias. El especialista en horticultura Nick Volesky propone también sumergirla, lavarla o rociarla con una solución de cloro al 10% para eliminar microorganismos.

Tras el lavado, la calabaza debe quedar completamente seca. Sólo entonces llega el segundo paso: crear una barrera frotando vaselina o aceite vegetal sobre la superficie. Volesky coincide en que la vaselina en las zonas expuestas ayuda a retener la humedad y frena el secado.

Otra opción es el aceite de coco, que puede aplicarse por fuera, por dentro y en los bordes tallados, justo donde la pulpa queda al aire.

Lejos del calor, la luz y los animales

La luz y el calor son sus mayores amenazas. Aunque apetezca lucirla todo el día en la puerta, lo ideal es meterla en casa durante el día o, al menos, colocarla en un lugar sombreado, lejos del sol directo y de las temperaturas extremas.

Por la noche, el riesgo son los animales. Ponerla sobre una mesa o un soporte realza la decoración y la mantiene fuera de su alcance; si es posible, también conviene recogerla dentro.

La iluminación es el error más habitual. Volesky aconseja usar una luz LED o una barra luminosa en lugar de una vela, porque la llama calienta la pulpa, la «cocina» por dentro y acelera su deterioro.

Del porche al compost

Ninguno de estos métodos es definitivo. En cuanto la pulpa entra en contacto con el aire, la aparición de moho está garantizada: los trucos sólo ganan días.

Cuando la calabaza llegue al final de su vida, no tiene por qué acabar en la basura. Es un excelente material para el compost y puede nutrir plantas y suelo, siempre que se retiren antes velas y adornos. Si se ha tratado con cloro, mejor no compostarla ni comerla.

Los consejos clave