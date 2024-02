Barrera, líder de Ecovalia: «Ségolène Royal será la culpable si caen nuestras exportaciones ecológicas»

Esta semana la exministra francesa Ségolène Royal encendió otra mecha contra el campo español, acusando a los productos ecológicos de nuestro país de «falsos», de ser una «estafa» y así como calificar a los tomates bio de «incomibles».

Entrevistamos el pasado jueves en OKGREEN a Álvaro Barrera, presidente de Ecovalia, la asociación que representa a los productores ecológicos españoles.

Esta asociación fue la primera en calificar como «intolerables» las palabras de la exministra francesa para la Transición Ecológica entre 2014 y 2017 y la que ha demandado a Ségolène Royal por la repercusión en el sector por sus inoportunas palabras.

Barrero explica las posibles consecuencias de este episodio en un sector que es el primero de Europa en su categoría, que exporta y que da empleo a miles de personas en España.

OKGREEN: Empezamos preguntándole por lo vivido esta semana, lo que hemos escuchado con las declaraciones de Ségolène Royal. Estos hechos de descalificar a los productos ecológicos españoles, ¿es algo nuevo o es un episodio más que sufre la agricultura ecológica española?

RESPUESTA.- Bueno, no es nuevo. Esto ya los vivimos en el año 2011. Un ataque por parte de la consejera de Agricultura de Bavaria, la señora Cornelia Prüfer-Storcks, con el tema de los pepinos ecológicos por la bacteria Escherichia coli.

Un ataque en el que casualmente, señalaron a dos asociados nuestros, uno de Málaga y otro de Almería, por lo que tuvimos que actuar. Bueno, la sentencia salió tarde, muy tarde, a favor, dándole la razón a estos socios porque pudimos descubrir que fue una declaración sin fundamento.

Al final no eran ni pepinos, ni ecológicos, ni españoles. Eran unos brotes soja de Egipto. Pero la repercusión al campo en general y al campo ecológico españoles en particular, fue tremenda.

P.- ¿Esto de los falsos bio y de los tomates incomibles puede derivar en algo parecido a esa situación?

R.- Esperemos que no, porque estamos actuando con contundencia. El sector ecológico a nivel europeo es un sector muy unido, muy estructurado y que, además, a día de hoy, el sector eco tenemos nuestra normativa.

Pero la verdad, no me extraña que se quiera sacar un rédito político, pero queriendo hacer daño a los productores ecológicos españoles… Con nosotros Royal ha pinchado en hueso.

P.- Anunciaron desde Ecovalia que se iba a denunciar a Ségolène Royal por estas declaraciones…

Sí. La que es más rápida, a la fiscal del Estado, ya se ha presentado y la de la Comisión Europea por el hecho comunitario, que es la más grave de todas, es la que se está elaborando.

P.- Ya ha comentado el antecedente de la crisis de los pepinos. ¿Creen que estas denuncias van a prosperar?

R.- Bueno, lo que hemos hecho es a nivel preventivo. Ojalá no prosperen. Nosotros lo hemos hecho para salvaguardar a nuestros productores, al sector ecológico español. ¿En qué sentido? Yo no sé si van a caer las exportaciones a Europa, si va a caer el precio de nuestros socios en ecológico en Europa. Pero si caen, tenemos una responsable, Ségolène Royal, y vamos a ir a exigirle responsabilidad.

Por eso hay que poner esa denuncia en tiempo y forma, que es lo que ha hecho Ecovalia. Ojalá no prosperen porque no ha habido un lucro cesante. Pero si lo hay, les aseguro que, por lo menos, lo vamos a exigir.

P.- Este efecto económico, ¿en cuánto tiempo se nota? ¿En un mes, en una semana?

R.- Bueno, pues esto empezará a notarse partir de un mes. Hablamos de un efecto económico. El sector ecológico español no son sólo los tomates. Son 2,9 millones de hectáreas. Vamos a acabar el 2023 con 69.000 actividades en España, tanto industriales como agrícolas o ganaderas. Es un sector muy grande.

Pero tanto es así que no está atacando únicamente al sector ecológico español, nuestros homólogos franceses han salido en defensa de los sectores de los productores ecológicos españoles porque también les afecta a ellos.

Recibimos correos y llamadas de nuestros homólogos franceses diciendo que «esto es una barbaridad», «no entendemos esto», «nos descolgamos». Tienen que salir en nuestra defensa, tanto nuestro ministerio como el ministerio francés para atajar esta situación.

Hablar mal de la producción ecológica española es hablar mal de ellos porque se trabaja bajo el mismo paraguas normativo y legislativo.

P.- Casi 48 horas después de este triste hecho, ¿Ha recibido alguna muestra de apoyo o algún tipo de contacto por parte del Gobierno de España?

R.- No. Tan sólo hemos tenido el apoyo de gobiernos regionales. Desde el Gobierno de España, que es quien lidera la producción ecológica en España, hacen falta respuestas contundentes no tibias. Las respuestas han sido muy, muy, muy tibias.

Ni siquiera han mencionado al sector ecológico español, líder en producción ecológica en Europa, que genera el 21,7 por ciento del empleo a nivel nacional.

O sea, aquí no hay medias tintas. Lo que hay que decir es que es intolerable el ataque al sector ecológico español. No lo hemos escuchado. Sí la hemos escuchado de la región que lidera la producción ecológica en España, de la consejera de Andalucía, pero no de otros.

P.- ¿Van a hacer algún tipo de acción en este sentido?

R.- La semana que viene vamos al Congreso de los Diputados a hablar con los partidos que nos lo han pedido. Pero con el gobierno en concreto, no.

P.- Los productos ecológicos, según Royal, son de mala calidad, “incomibles” en el caso del tomate. ¿Qué argumentos puede aportar para rebatir estas afirmaciones?

R.- Bueno, pues vamos a ver. Sobre gustos colores, eso es lo primero. Vamos a hablar de cuestiones técnicas. Tenemos que tener en cuenta que, en las producciones ecológicas, en su sistema de producción, no están permitidas las sustancias químicas de síntesis.

¿Eso qué significa para no ponernos técnicos? Que los productos convencionales tienen mayor cantidad de agua que los ecológicos, por lo que las proteínas, las sales, las vitaminas están en menor cantidad, en menor concentración que los productos ecológicos. El producto ecológico tiene mayor concentración de sustancias, con lo cual el sabor es mejor.

No quiero entrar en que algo es incomible. Lo que tengo que decir es que, por supuesto, cumple una normativa. Lo mismo, ella no ha consumido productos ecológicos. Lo mismo no sabe que hay un logotipo europeo. Creo más que está consumiendo otro tipo de tomates y no está comiendo el tomate con el logotipo de la Unión Europea.

P.- ¿Cuál es el proceso para una certificación ecológica?

R.- Estamos hablando de que es un producto que va a producirse con un cariño determinado. Una finca ecológica tiene que realizar una transición, desde que empieza en convencional a pasar al ecológico. Es lo que se llama el periodo de conversión, pasar unos años para eliminar los residuos que pudiera tener.

En la explotación no se pueden utilizar sustancias químicas de síntesis, tiene que cumplir las normas de producción que regula el reglamento y respetar los ciclos biológicos.

Existe un sistema de control oficial regulado por la Unión Europea y que, además, tiene un nivel de exigencia máximo. Porque estamos hablando de que hay entidades que dan la garantía al consumidor a través de la certificación y, estas certificadoras, todas, tienen que tener competencia técnica acreditada por los estados miembros.

Además, esto que se está reivindicando mucho de las producciones de terceros países que entra en la Unión Europea como ecológicas, biológica, orgánica…, términos que significan lo mismo, todas tienen que cumplir la misma normativa que Europa.

Si Marruecos quiere meter aquí un tomate con el sello eco tiene que cumplir la misma normativa. Tiene que haber una empresa europea que diga que es válido. Que ha pasado su periodo de conversión de dos años, ha seguido las normas de producción, las semillas, la transformación, hasta la conversión, igual que un productor de Murcia o de Málaga. Exactamente igual.

P.- Sabiendo todo esto, ¿por qué cree que una ministra que tuvo la cartera de Transición Ecológica en Francia haya hecho semejante valoración?

R.- Creo que por cuestiones egoístas, para aumentar su popularidad. Ella no pensaba que los productores ecológicos estábamos tan organizados y, por supuesto, que estábamos formados e informados.

Aquí hay una cuestión importante. España es uno de los principales exportadores, con más de 3.300 millones de euros en exportación de productos ecológicos de Europa. Es un país muy fuerte, ya que además tenemos unas condiciones muy favorables para hacer ecológico.