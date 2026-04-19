La araña vietnamita que está asombrando a los biólogos: se mimetiza como una hoja seca y devora su propia telaraña

Hasta la fecha, los científicos han descrito más de 50.000 especies de arañas en todo el mundo, clasificadas en 100-130 familias, y se calcula que aún quedan otras 50.000 por encontrar. En este contexto, una de las especies más características que existen es la conocida como «araña vietnamita», cuyo nombre científico es Poltys mouhoti. En 1862, el naturalista alemán Albert Günther la describió por primera vez: «El cefalotórax de la hembra, sub-oval, está cubierto de pelos cortos, densos y finos. Presenta un surco transversal entre las partes cefálica y torácica con una huella profunda en medio de la superficie superior de éste último».

Esto significa que la cabeza y el tórax de la araña forman una única estructura, de forma ovalada y recubierta de una pelusa muy fina, en la que se distingue una marca clara que separa la zona de los ojos de aquella donde se articulan las patas. Lo que la hace única es su abdomen, ya que de la parte frontal nace un apéndice fino y alargado cubierto por una textura vellosa y dura; éste se curva hacia atrás, luego asciende hacia delante, y termina en un pequeño engrosamiento con forma de cuña. El resultado es sorprendente: cuando permanece inmóvil durante el día, la araña vietnamita se camufla perfectamente al tener la apariencia de una hoja seca con una rama rota que cuelga de un árbol.

El curioso camuflaje de la araña vietnamita

Esta araña es originaria de Vietnam, pero también se la encuentra en otros países asiáticos como Camboya, Tailandia y Malasia. Pertenece al género Poltys, que cuenta con 43 subespecies conocidas; la mayoría tienen la capacidad de imitar partes de plantas como mecanismo de autodefensa.

La araña vietnamita es lo que los científicos consideran una «especie críptica», ya que ha llevado el camuflaje a un nivel casi perfecto. Durante el día, cuando sus principales depredadores (aves, lagartijas y avispas) están activos, permanece completamente inmóvil. Encoje sus patas contra el cuerpo, estira su característico apéndice en forma de rama y se confunde con las ramas secas del entorno. Su coloración, entre marrón amarillento y tonos oscuros, hace que pase aún más desapercibida.

Cuando llega la noche, su comportamiento cambia por completo. No modifica su forma, pero sí su actividad. Entonces adopta un aspecto más inquietante, casi alienígena, mientras se dedica a la caza. Construye una tela orbicular al anochecer, captura insectos durante la noche y al amanecer se come su propia red, eliminando cualquier rastro de su presencia. Al día siguiente, vuelve a repetir el proceso. Este comportamiento, conocido como «reconstrucción diaria de la telaraña», no es exclusivo de la especie, pero en Poltys mouhoti cumple una función clave: desaparecer completamente durante el día.

Las arañas más raras del mundo

Conocida como la araña Goliat come pájaros, es una de las arañas más grandes del mundo, pudiendo superar los 30 centímetros de envergadura. Habita en los bosques tropicales del norte de Sudamérica, donde se oculta entre la vegetación para acechar a sus presas. Cuando se siente amenazada, puede emitir un sonido producido por el roce de sus pelos como mecanismo de defensa. A pesar de su tamaño y apariencia intimidante, rara vez supone un peligro real para el ser humano.

Mientras, la araña cazadora gigante puede alcanzar unos 30 centímetros de tamaño. Vive en cuevas de Laos y otras zonas del Sudeste Asiático. Tiene patas largas y delgadas que le permiten moverse con rapidez. Se alimenta principalmente de insectos y pequeños animales, y aunque su tamaño impresiona, no es peligrosa para las personas.

La viuda negra es famosa por su color negro brillante y la marca roja en forma de reloj de arena en el abdomen de las hembras. Habita en zonas cálidas y secas. Su veneno es neurotóxico y puede causar dolor intenso, aunque raramente es mortal con tratamiento médico. Su comportamiento es reservado y sólo muerde si se siente amenazada.

Las arañas lobo son cazadoras activas que persiguen a sus presas en lugar de usar telarañas. Se mueven con rapidez por el suelo de praderas, bosques o desiertos. Su estilo de caza solitario y estratégico les da su nombre, ya que recuerdan a la forma de cazar de un lobo. Aunque imponen por su aspecto, no representan un peligro para el ser humano.

La llamada araña cara de ogro destaca por su aspecto peculiar y su técnica de caza nocturna. Construye una pequeña red que sostiene con sus patas delanteras mientras permanece suspendida. Gracias a sus grandes ojos frontales, puede ver en la oscuridad y lanzar la red sobre sus presas con gran precisión y velocidad.

Finalmente, la araña violinista o reclusa marrón, habita principalmente en Estados Unidos. Prefiere lugares oscuros y poco frecuentados como sótanos o áticos. Su veneno puede causar lesiones en la piel, aunque sólo muerde si se siente en peligro. No es agresiva por naturaleza.