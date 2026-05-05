La acuicultura española ha celebrado hoy en Madrid su gran cita del año con APROMAR como anfitrión de la Conferencia Empresarial de Acuicultura, una jornada que ha reunido a representantes institucionales, científicos y empresariales para analizar los principales desafíos y oportunidades del sector.

El encuentro sirvió para conmemorar el 40 aniversario de la organización, poniendo en valor cuatro décadas de evolución profesional, innovación y cooperación en torno a la producción acuícola nacional.

Un evento inspiracional que ha recogido la trayectoria del sector y ha puesto en el foco los retos a los que se enfrenta en el futuro con la sostenibilidad, el bienestar animal y la seguridad alimentario como ejes principales.

Cuatro décadas de sector

La inauguración contó con la participación de Tahiche Lacomba, vicepresidente de APROMAR, y Aurora de Blas, directora general de Ordenación Pesquera y Acuicultura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

De Blas destacó que España es líder europeo en producción acuícola al aportar una de cada cuatro toneladas del total comunitario, un dato que subraya el peso estratégico del país dentro del conjunto de la Unión Europea.

Sector estratégico

La directora general calificó la acuicultura española de «sector estratégico, plenamente integrado en el sistema alimentario», que aporta alimentos saludables, seguros y sostenibles a la ciudadanía.

Añadió que el sector «contribuye de manera decisiva al desarrollo socioeconómico de las zonas costeras y rurales» del país y refuerza la soberanía alimentaria, un concepto cada vez más relevante en el debate político europeo.

Diálogo y cooperación

Por su parte, Lacomba subrayó la importancia de «seguir fortaleciendo espacios de encuentro y diálogo entre todos los actores vinculados a la acuicultura» para avanzar hacia un sector más sostenible e innovador.

El vicepresidente de APROMAR también recordó el valor de las personas que han hecho posible el crecimiento del sector durante estas últimas cuatro décadas, poniendo en primer plano el factor humano frente a los datos de producción.

Diálogo como receta para crecer

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la entrevista al presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas, bajo el título «Diálogo social para una prosperidad compartida».

En ella se abordó el valor del consenso y la cooperación como herramientas clave para afrontar los retos económicos y sociales del presente y del futuro, en un contexto marcado por la incertidumbre y la transición hacia modelos productivos más sostenibles.

Reputación y comunicación

La jornada también dedicó un espacio al análisis de la evolución de la percepción social de la acuicultura española en los últimos años. María José Millán, CEO de AGR Food Marketing, presentó los avances logrados en comunicación y reputación sectorial durante el último lustro.

Los datos mostraron una tendencia positiva en la valoración ciudadana del sector, impulsada por campañas de transparencia y por la creciente presencia de productos acuícolas en la cesta de la compra de los hogares españoles.

Bienestar animal

El bienestar de los peces de acuicultura protagonizó otro de los debates más esperados de la jornada, en un panel moderado por el director gerente de APROMAR, Javier Ojeda.

Participaron representantes de ASEDAS, Compassion in World Farming (CiWF) y el Observatorio de Bienestar Animal (OBA), tres organizaciones con perspectivas complementarias sobre los estándares de cuidado animal en la producción intensiva.

Los participantes en este diálogo pusieron en valor la iniciativa de hablar sobre el bienestar animal en este sector con una visión pionera a nivel global que debe liderar y servir de modelo para otros países.

Mejora continua

El responsable de APROMAR señaló que «la acuicultura española trabaja desde hace años en la mejora continua de sus estándares de bienestar animal, sostenibilidad y seguridad alimentaria».

Añadió que «el diálogo abierto entre todos los agentes implicados en la cadena de valor resulta esencial para seguir avanzando en transparencia, confianza y desarrollo sostenible», una posición que resume el espíritu de la jornada.

Acuicultor de Oro

La conferencia incluyó también la entrega de la insignia de Acuicultor de Oro de APROMAR, reconocimiento con el que la organización distingue la trayectoria y contribución de personas clave para el desarrollo del sector en España.

El galardonado fue Fernando Torrent, doctor ingeniero de Montes con 40 años dedicados a la acuicultura y 25 a la docencia e investigación, procedente de una familia pionera en el sector.

«Vivirla con entusiasmo»

Al recoger el galardón, Torrent ofreció una reflexión que resumió en pocas palabras la filosofía de toda una carrera: «la acuicultura hay que vivirla con entusiasmo, como la vida».

Sus palabras arrancaron una calurosa respuesta del auditorio que concitó el evento de APROMAR, en el que se encontraban muchos de los profesionales que han compartido con él décadas de trabajo en el desarrollo de la acuicultura española.

Fernando Torrent también ofreció una breve recapitulación de la evolución del sector en estos 40 años, analizó la situación de la acuicultura española en el contexto internacional y expresó que España tiene potencial y capacidad para seguir creciendo pidiendo mayor flexibilidad para la implantación de la actividad.

Una sola red

El acto concluyó con la proyección del vídeo conmemorativo «APROMAR, una sola red», dedicado a todas las personas, empresas e instituciones que han formado parte de la evolución del sector durante los últimos 40 años.

El título del vídeo no fue elegido al azar: resume la visión colectiva con la que APROMAR afronta el futuro, convencida de que los grandes retos del sector —la sostenibilidad, el bienestar animal, la competitividad internacional— sólo se superan tejiendo alianzas sólidas entre todos los actores implicados.