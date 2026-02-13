La acuicultura española alcanza en 2025 un reconocimiento histórico con el 94% de los ciudadanos situándola al nivel de potencias mundiales como Estados Unidos, Japón, Canadá o países del norte de Europa.

De este modo, el sector consolida su imagen como modelo internacional de producción sostenible basado en innovación científica y calidad. Este hito refleja el avance de un sector que ha logrado posicionarse en el imaginario colectivo como actividad imprescindible para garantizar el acceso a pescado sostenible de calidad para todos los ciudadanos.

Pescado para todos

El salto en reconocimiento social es resultado de una estrategia de comunicación sostenida en el tiempo que ha permitido que el 77,4% de los españoles declare conocer la acuicultura, frente al 66,8% registrado en 2024, lo que supone un incremento de más de 10 puntos en apenas un año.

Estos datos proceden del informe sobre la Evolución del conocimiento e imagen de la acuicultura española realizado a 1.200 personas sobre el impacto de la campaña Pescado para todos, la verdadera suerte, impulsada por APROMAR con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y cofinanciación de la Unión Europea.

Reconocimiento del valor estratégico

La percepción social de la acuicultura española ha experimentado una evolución claramente positiva en los últimos seis años, reflejando el impacto de las políticas de comunicación y transparencia del sector. En comparación con 2019, crece casi diez puntos el porcentaje de ciudadanos que considera que facilita el acceso al pescado, pasando del 69,6% al 79%. También aumenta significativamente el reconocimiento de su contribución al desarrollo local y al empleo, del 67,5% al 77,4%.

Se refuerza igualmente su imagen como solución sostenible que ayuda a aliviar la presión del sistema alimentario sobre los recursos naturales, incrementándose del 68,2% al 75,4%. Entre quienes ya conocen la actividad, el 85,6% la considera bastante o muy necesaria, y tres de cada cuatro españoles que la conocen mantienen una valoración favorable de la actividad.

Comparación con potencias internacionales

El 78% de los encuestados considera que la acuicultura española es mejor que la de países en vías de desarrollo como Marruecos o Turquía. Pero el dato más revelador es que el 94% de los encuestados la sitúa al nivel o por encima de potencias en acuicultura como Estados Unidos, Japón, Canadá o países del norte de Europa, un porcentaje que refleja la confianza ciudadana en el modelo español.

Esta valoración consolida la imagen de la acuicultura española como modelo internacional basado en sostenibilidad, innovación científica y calidad alimentaria. El sector español se ha caracterizado por desarrollar su actividad productiva bajo exigentes estándares ambientales, sanitarios y de bienestar animal, lo que ha contribuido de manera decisiva a generar esta sólida confianza pública en sus productos.

Diálogo transparente con la sociedad

El año 2025 ha marcado un punto de inflexión en la relación entre la acuicultura española y la sociedad. La iniciativa Acuicultura de España ha reforzado su compromiso de explicar con claridad qué es la acuicultura moderna, por qué resulta imprescindible para garantizar el acceso a pescado sostenible y cómo se desarrolla en el país bajo exigentes estándares.

La campaña Pescado para todos, la verdadera suerte forma parte del Plan Estratégico de Comunicación de la Acuicultura (PLECA) como una de las líneas de actuación desarrolladas en 2025, dentro de una estrategia más amplia de comunicación y diálogo social. Por encima de las acciones específicas, destaca la voluntad sostenida de reforzar la transparencia, compartir conocimiento y consolidar la confianza pública desde la evidencia científica.

Respaldo científico y compromiso futuro

Como garantía de rigor, Acuicultura de España cuenta con un Comité Científico de expertos que, de manera continua, asesora y fundamenta las iniciativas impulsadas en el marco del PLECA, asegurando el respaldo técnico y científico de todo el trabajo desarrollado.

«Estos resultados son el fruto del trabajo constante, de la visión a largo plazo y de la confianza en lo que hacemos», señala Javier Ojeda, gerente de APROMAR. «Que el 94% de los españoles nos sitúe al más alto nivel mundial confirma que contamos con un modelo sólido, responsable e innovador».

Soberanía alimentaria y sostenibilidad

La acuicultura española representa hoy una garantía estratégica para la soberanía alimentaria y la sostenibilidad ambiental. En un contexto global marcado por la presión sobre los recursos naturales y la necesidad de sistemas alimentarios más eficaces, el sector produce proteína de alta calidad bajo exigentes criterios científicos, ambientales y sociales.

El sector continuará avanzando con responsabilidad para afianzar la acuicultura española como un pilar de un sistema alimentario sostenible y accesible, reforzando al mismo tiempo el liderazgo de España en el ámbito internacional.