Un grupo de científicos del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX) realiza un estudio experimental con 30 corderos merinos, que revela que el dar de comer ajo deshidratado les hace ganar más peso.

A través de este trabajo se demuestra que el uso de subproductos agrícolas del ajo con corderos, puede ser una herramienta eficaz para mejorar la productividad y sostenibilidad de la ganadería extensiva, consiguiendo una ganadería más respetuosa con el medioambiente.

La dieta del ajo

El equipo de investigadores formado por Javier García Gudiño, Alfredo García, Ana Isabel del Rosario y Carmen Barroso ha llevado a cabo un estudio experimental para evaluar la inclusión de un 4% de ajo deshidratado en la dieta de 30 corderos merinos, cuyos resultados demuestran que estos animales han ganado un 8% más de peso.

Los desechos de ajo, derivados del cultivo de esta planta, se han utilizado en este estudio debido a sus reconocidas propiedades antimicrobianas, antioxidantes e inmunomoduladoras, posicionándolo como una alternativa sostenible para la nutrición animal.

En este sentido, la finalidad de introducir este porcentaje de esta especie en la dieta de los corderos de raza merina ha sido evaluar el efecto que ha tenido sobre el rendimiento de su crecimiento y en la eficiencia alimentaria.

Rendimiento más sostenible

Entre las conclusiones de la investigación para hacer la ganadería más eficiente y respetuosa con el medioambiente, destacan la tendencia hacia un avance en la eficiencia de alimentación, ha incrementado el rendimiento de crecimiento de este tipo de ganado sin afectar negativamente al consumo de pienso, y no se ha detectado rechazo al alimento, lo que indica una buena palatabilidad, mejorando la digestión y la absorción de nutrientes.

Este estudio subraya el potencial de los subproductos de ajo como aditivo alimentario natural y sostenible en la producción ovina, apoyando sistemas ganaderos más respetuosos con el medioambiente.

Ciencia animal

Los resultados de esta investigación los ha dado a conocer esta semana el investigador del área de Producción Animal de CICYTEX, Javier García Gudiño, en la 76ª Reunión Anual de la Federación Europea de Ciencia Animal (EAAP), que se ha celebrado en la localidad austriaca de Innsbruck, promovida por The European Federation of Animal Science, que reúne a expertos de toda Europa en producción animal y sostenibilidad.

Esta reunión aborda aspectos de interés relacionados con la ciencia animal en el cerdo, aves de corral, caballo, oveja y cabra, insectos; genética, nutrición, sistemas de producción, nuevas tecnologías y ganadería de precisión, salud y bienestar.

García Gudiño intervino con una exposición que llevaba por título Efecto de la inclusión de ajo en el crecimiento y conversión de alimento en corderos merino, dentro del marco del proyecto europeo TID4AGRO, Tecnologías avanzadas, innovadoras y digitales para el sector agroalimentario europeo.

Reducción de emisiones

Una de las líneas de trabajo más innovadoras es la aplicación de tecnologías innovadoras en las explotaciones ganaderas extensivas para una producción más sustentable.

Dentro de esta acción se pone en marcha la tarea Desarrollo de estrategias para la reducción de impactos medioambientales generados por las especies ganaderas en la dehesa-montado, que incluye el uso de nuevas tecnologías como detectores láser para medir gases de efecto invernadero (GEI), como el metano, a lo largo de las distintas fases productivas de los rumiantes.

Láser de metano

Gracias al uso de tecnología innovadora como un detector láser de metano, se están evaluando posibles reducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que el ajo podría tener un efecto antimetanogénico.

Además, se están analizando muestras de sangre para estudiar el estado inmunitario y parasitario de los animales, puesto que el ajo posee propiedades naturales que podrían reforzar sus defensas.