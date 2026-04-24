Más de 1.400 vehículos, cerca de 180 estrenos mundiales y 71 prototipos en 380.000 m² de exposición; el Salón del Automóvil de Pekín se posiciona como uno de los eventos más influyentes del sector de la automoción a nivel global con cifras récord. Esta edición estará especialmente enfocada en la electrificación y la digitalización, en la que los fabricantes chinos, como BYD, Denza o Yangwang, buscan mostrar su poder al resto del mundo.

Salón del Automóvil de Pekín 2026

Después de más de 30 años de desarrollo desde su inicio en 1990, la Exposición Internacional del Automóvil de Beijing, también conocida como Auto China 2026, se ha convertido en un evento de exhibición importante para la industria china, pero también para las marcas de coches extranjeras, tanto estadounidenses como europeas. Estas también preparan nuevos modelos para un mercado clave, ya que es el más grande del mundo.

El ciclo de celebración de Auto China se realiza una vez cada dos años, normalmente entre finales de abril y principios de mayo, alternándose con Shanghái, la capital financiera del país. Este año tendrá lugar del 24 de abril al 3 de mayo de 2026 en Pekín y se repartirá entre dos grandes recintos feriales, algo inédito hasta ahora, debido al crecimiento del evento y al elevado número de expositores: China International Exhibition Center (CIEC) de Shunyi y Capital International Exhibition Center (CIEC II).

La mayoría de novedades giran en torno a coches eléctricos, híbridos enchufables y nuevas baterías de carga rápida con 180 estrenos mundiales de los cuales 71 son prototipos, en los que los sistemas avanzados de conducción asistida, pantallas inteligentes, software propio y funciones conectadas basadas en IA serán los grandes protagonistas.

Fabricantes como BYD, Geely, Nio, Lepas, Zeekr o Xiaomi aprovechan el salón para demostrar que ya compiten de tú a tú con marcas europeas y estadounidenses, que tampoco se perderán la cita en Pekín. Firmas alemanas como BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi o Porsche llegan obligadas a reaccionar ante el crecimiento chino en su mercado más importante, sobre todo en el segmento premium, con la llegada de Denza a los distintos mercados europeos.

Estas no serán las únicas; Toyota, Nissan, Honda, Ford y Volvo también contarán con presencia en el Salón del Automóvil de Pekín de este año. El crecimiento de las marcas chinas en el mercado doméstico ha provocado una caída de las ventas del resto de fabricantes en un país clave que mueve cerca de 34 millones de matriculaciones anuales.

Coches y tecnología

El Salón de Pekín no solo servirá de escaparate para los nuevos modelos, sino también para mostrar hacia dónde avanza la industria en materia de innovación. Firmas procedentes de 21 países y territorios darán a conocer desarrollos relacionados con almacenamiento energético, sistemas digitales, vehículos conectados y tecnologías de asistencia a la conducción. Entre los nombres más relevantes figuran Huawei, CATL y Bosch, ejemplo de la unión cada vez más estrecha entre fabricantes de coches y compañías tecnológicas.