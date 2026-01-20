Qué es el ciclo WLTP de emisiones: significado y para que sirve

¿Cuándo entró en vigor? Pues bien, Europa dio el paso en el pasado 2017 para sustituirlo por el antiguo ciclo NEDC, que trataba de realizar el mismo proceso pero en condiciones muy poco realistas, como, por ejemplo, a bajas velocidades, aceleraciones suaves, recorridos cortos y muchas paradas, entre otros, lo que provocaba como resultado cifras de consumo y emisiones inferiores a lo que realmente se obtenían en la conducción real.

Ahora, el actual se basa en pruebas que simulan una conducción mucho más cercana a la real, a la que observamos día a día, es decir, a mayores velocidades, una aceleración mucho más dinámica, menos tiempos de parada y recorridos mucho más largos. Por otro lado, el WLTP tiene en cuenta todos y cada uno de los elementos y equipamiento del vehículo en cuestión, como, por ejemplo, el peso adicional del coche o el tamaño de las llantas. Esta situación lógicamente permite obtener resultados muchos más óptimos y precisos, además, comparables entre modelos, ayudando de esta forma al resto de usuarios, consumidores y autoridades a analizar mejor el rendimiento ambiental de los vehículos.

Qué significa WLTP

¿Qué significan las siglas WLTP? Pues bien, concretamente hace referencia a ‘Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure’, lo que viene siendo en español ‘Procedimiento Mundial Armonizado para Ensayos de Vehículos Ligeros’. Esto hace referencia a lo anteriormente explicado, a un modelo estándar internacional que fue creado para medir de forma más precisa algunos puntos, como es el caso del consumo de carburante, emisiones contaminantes y la autonomía de los vehículos, con el objetivo de conseguir unos valores mucho más controlados.