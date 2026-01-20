Qué es el ciclo WLTP de emisiones: significado y para que sirve
Descubre qué es el ciclo WLTP de emisiones: para qué sirve, sus funciones...
El mundo de la automoción, en los últimos tiempos, ha ejecutado un cambio brutal en busca de adaptarse a los nuevos tiempos y a los modelos instaurados para conseguir cambiar la tendencia negativa en cuanto al cambio climático se refiere. En las próximas líneas, os hablaremos sobre el ciclo WLTP de emisiones del coche, qué significa y sus distintas funciones.
Qué es el ciclo WLTP
Para todos aquellos usuarios que desconozcan este procedimiento, nos referimos a un tipo de sistema completamente internacional que se utiliza para medir de forma mucho más realista el consumo de combustible real que tienen los vehículos, la cantidad de emisiones CO2 que echan al exterior los automóviles y la autonomía de los vehículos ligeros.
