Qué es el ciclo WLTP de emisiones: significado y para que sirve

El mundo de la automoción, en los últimos tiempos, ha ejecutado un cambio brutal en busca de adaptarse a los nuevos tiempos y a los modelos instaurados para conseguir cambiar la tendencia negativa en cuanto al cambio climático se refiere. En las próximas líneas, os hablaremos sobre el ciclo WLTP de emisiones del coche, qué significa y sus distintas funciones. 

 

Qué es el ciclo WLTP

Para todos aquellos usuarios que desconozcan este procedimiento, nos referimos a un tipo de sistema completamente internacional que se utiliza para medir de forma mucho más realista el consumo de combustible real que tienen los vehículos, la cantidad de emisiones CO2 que echan al exterior los automóviles y la autonomía de los vehículos ligeros. 

¿Cuándo entró en vigor? Pues bien, Europa dio el paso en el pasado 2017 para sustituirlo por el antiguo ciclo NEDC, que trataba de realizar el mismo proceso pero en condiciones muy poco realistas, como, por ejemplo, a bajas velocidades, aceleraciones suaves, recorridos cortos y muchas paradas, entre otros, lo que provocaba como resultado cifras de consumo y emisiones inferiores a lo que realmente se obtenían en la conducción real.

Ahora, el actual se basa en pruebas que simulan una conducción mucho más cercana a la real, a la que observamos día a día, es decir, a mayores velocidades, una aceleración mucho más dinámica, menos tiempos de parada y recorridos mucho más largos. Por otro lado, el WLTP tiene en cuenta todos y cada uno de los elementos y equipamiento del vehículo en cuestión, como, por ejemplo, el peso adicional del coche o el tamaño de las llantas. Esta situación lógicamente permite obtener resultados muchos más óptimos y precisos, además, comparables entre modelos, ayudando de esta forma al resto de usuarios,  consumidores y autoridades a analizar mejor el rendimiento ambiental de los vehículos.

Qué significa WLTP

¿Qué significan las siglas WLTP? Pues bien, concretamente hace referencia a ‘Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure’, lo que viene siendo en español ‘Procedimiento Mundial Armonizado para Ensayos de Vehículos Ligeros’. Esto hace referencia a lo anteriormente explicado, a un modelo estándar internacional que fue creado para medir de forma más precisa algunos puntos, como es el caso del consumo de carburante, emisiones contaminantes y la autonomía de los vehículos, con el objetivo de conseguir unos valores mucho más controlados.

¿El ciclo WLTP de emisiones sirve para los coches eléctricos?

Para todo aquel que esté interesado en adquirir un coche eléctrico y, por ejemplo, se haga la pregunta de si este tipo de ciclo sirve para estos vehículos en cuestión, es un sí rotundo. Eso sí, en su caso lógicamente no va a medir emisiones contaminantes directas, pues como es conocido no producen C02 ni gases de escape al circular.

En los vehículos eléctricos, el WLTP se utiliza principalmente para determinar la autonomía del propio automóvil, el consumo energético y el rendimiento del vehículo en condiciones de conducción más realistas. De este modo, el ciclo WLTP permite comparar de forma estandarizada los coches eléctricos entre sí y ofrece a los usuarios una referencia más fiable sobre la distancia que pueden recorrer con una sola carga.

Ventajas

Por último, a continuación comentaremos las principales ventajas del WLTP del coche. En primer lugar, debemos mencionar el consumo de combustible. Luego, tanto las emisiones de C02 como la autonomía en coches eléctricos e híbridos. Su consumo energético, consigue unas condiciones de conducción más realistas, tiene cierta influencia en el equipamiento y peso, tiene un impacto directo tanto en su homologación como en los impuestos y hace posible una comparación realista entre otros coches. 

