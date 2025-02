Qué es la cadena de distribución, cada cuánto se cambia, cuánto cuesta, tipos y diferencia con la correa de distribución

La cadena de distribución de un coche es un componente vital del motor que sincroniza el movimiento del cigüeñal y el árbol de levas. Su función principal es garantizar que las válvulas se abran y se cierren en el momento adecuado para que el motor funcione de manera eficiente y óptima.

En otras palabras, se puede definir a este elemento como aquel que controla el tiempo de apertura y cierre de las válvulas de admisión y escape del motor, asegurando que se produzcan en sincronización con los movimientos del pistón.

Diferencia entre correa y cadena de distribución y qué es mejor

La principal diferencia entre una correa y una cadena de distribución radica en el material, la durabilidad y la necesidad de mantenimiento. Ambas cumplen la misma función: sincronizar el movimiento del cigüeñal y el árbol de levas, pero tienen características distintas.

Correa de distribución

Material : normalmente, está hecha de goma o un material sintético, reforzada con fibras de acero.

: normalmente, está hecha de goma o un material sintético, reforzada con fibras de acero. Durabilidad : tiene una vida útil más corta, que suele rondar entre los 60,000 y 150,000 kilómetros, dependiendo del fabricante y el tipo de vehículo.

: tiene una vida útil más corta, que suele rondar entre los 60,000 y 150,000 kilómetros, dependiendo del fabricante y el tipo de vehículo. Mantenimiento : requiere reemplazo periódico, lo que puede ser más costoso si no se realiza a tiempo. Si se rompe, puede causar daños graves al motor, ya que las válvulas y los pistones pueden entrar en contacto.

: requiere reemplazo periódico, lo que puede ser más costoso si no se realiza a tiempo. Si se rompe, puede causar daños graves al motor, ya que las válvulas y los pistones pueden entrar en contacto. Ruido: produce menos ruido en comparación con la cadena.

Cadena de distribución

Material : hecha de metal, generalmente de acero, y tiene una estructura más robusta que la correa.

: hecha de metal, generalmente de acero, y tiene una estructura más robusta que la correa. Durabilidad : es mucho más duradera que la correa. No tiene un período de reemplazo específico como el otro elemento, ya que puede durar toda la vida útil del motor, aunque con el tiempo puede necesitar ajustes o reemplazos menores si se desgasta o se afloja.

: es mucho más duradera que la correa. No tiene un período de reemplazo específico como el otro elemento, ya que puede durar toda la vida útil del motor, aunque con el tiempo puede necesitar ajustes o reemplazos menores si se desgasta o se afloja. Mantenimiento : aunque no requiere un reemplazo tan frecuente, la cadena puede necesitar tensores o guías nuevas con el tiempo. Si se rompe o se desajusta, también puede dañar el motor de forma grave, pero este tipo de problema es menos común.

: aunque no requiere un reemplazo tan frecuente, la cadena puede necesitar tensores o guías nuevas con el tiempo. Si se rompe o se desajusta, también puede dañar el motor de forma grave, pero este tipo de problema es menos común. Ruido: las cadenas de distribución suelen hacer más ruido que las correas, aunque los avances tecnológicos han logrado que no sean tan ruidosas en muchos motores actuales.

¿Qué es mejor? ¿La cadena o la correa de distribución?

La cadena de distribución suele considerarse más ventajosa a largo plazo por su durabilidad y menor necesidad de mantenimiento. En cambio, la correa puede ser preferida en algunos motores más pequeños o de diseño específico debido a su precio inicial más bajo y su funcionamiento más silencioso.

Cada cuántos kilómetros se cambia la cadena de distribución

Si hacemos una comparación entre la correa y la cadena de distribución, en el segundo caso no tiene un rango de tiempo específico para su reemplazo en la mayoría de ocasiones, pues está diseñada, tal y como hemos contado líneas atrás, para durar toda la vida útil del motor. No obstante, no significa que nunca necesite mantenimiento o revisión. Si citamos una cifra, podría estar en torno a los 200.000 o 300.000 kilómetros (incluso más), dependiendo del tipo de motor y las condiciones de conducción del propietario.

Cuánto cuesta cambiar la cadena de distribución del coche

El precio por cambiar la cadena de distribución puede variar dependiendo de varios factores, como, por ejemplo, el modelo del coche, la marca, la calidad de la pieza, el taller en cuestión o la zona geográfico donde te encuentres, pues en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia el precio aumentará significativamente.

No obstante, y contando la mano de obra (entre 7-8 horas por 200 o 1.000 euros) y las piezas del vehículo (100 o 500 euros), el precio total oscilará entre los 500 y 1.500 euros en un coche convencional y más de 2.000 euros en un vehículo deportivo.

Qué pasa si se rompe la cadena de distribución

Desajuste en la sincronización

Impacto en las válvulas y pistones

Daños en el motor : puede afectar a los pistones, válvulas u otros componentes

: puede afectar a los pistones, válvulas u otros componentes Parada repentina: si se rompe, el motor se detendrá de forma inmediata.

Para evitar que la cadena de distribución se rompa, es importante seguir los pasos de mantenimiento recomendados por el fabricante del vehículo. Si se escuchan ruidos extraños provenientes del motor o si notas fallos de rendimiento, es importante revisar la cadena antes de que se rompa, por lo que deberías acudir a tu taller más cercano para realizar más pronto que tarde el proceso.

Cómo suena cuando se rompe la cadena de distribución