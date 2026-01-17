La puerta de tu coche esconde una función que nadie conoce y es muy útil

Los conductores creemos (erróneamente) que conocemos nuestros coches a la perfección, pero los vehículos están repletos de pequeños detalles que pasan completamente desapercibidos. Por ejemplo, ¿sabes para qué sirve el gancho que hay en la puerta del coche? Se trata de una pieza metálica en forma de «U» fijada al marco del vehículo que todos hemos visto en alguna ocasión, pero su función sigue siendo un completo misterio para la mayoría.

Pues bien, aunque parezca una pieza que simplemente forma parte del diseño del turismo, cumple una función muy importante: actúa a modo de anclaje para garantizar que la puerta se cierra bien y no se abra con las vibraciones propias del vehículo durante la conducción. Además, gracias a este gancho, las bisagras pueden soportar mejor el peso de la puerta. A esto hay que sumar otra función adicional: aislar el interior del exterior, mejorando así la eficiencia del sistema de climatización.

El gancho se encuentra en las puertas tanto delanteras como traseras y sirve como nexo de unión con la cerradura de la puerta. En algunos modelos, se puede colocar un pedal especial a esta pieza para acceder a la parte superior del vehículo. Por ejemplo, si necesita sacar algo rápidamente del portaequipajes , el pedal adicional es la solución perfecta. También resulta muy útil para la limpieza del techo del coche, ya sea al lavar el vehículo o al retirar nieve.

La razón principal por la que el gancho está presente en todos los coches es que funciona como un anclaje que asegura que la puerta quede perfectamente enganchada al marco del vehículo, evitando que se abra debido a las vibraciones propias del coche. Además, tiene un papel fundamental en la compresión de las gomas de sellado que aíslan el interior del coche del exterior, evitando que entre aire, polvo, lluvia o ruidos molestos mientras se conduce.

El gancho también ayuda a las bisagras a soportar el peso de la puerta, ya que distribuye parte de la carga. En definitiva, aunque no solemos reparar en él a pesar de utilizar el coche a diario, el gancho es un componente clave para la durabilidad, la funcionalidad y la seguridad de los vehículos. Con un diseño simple pero muy eficaz, es uno de los elementos más discretos del coche y, al mismo tiempo, uno de los más importantes.

Elementos que van a desaparecer

Según la DGT, muchos dispositivos y sistemas actuales van a quedarse obsoletos:

Con la llegada de la electrificación, los motores de combustión van desaparecer, aunque es cierto que habrá que esperar al menos hasta 2050.

En países como Estados Unidos ya hace muchos años que la caja de cambios manual ha desaparecido de prácticamente la mayoría de los vehículos.

La mayoría de los coches nuevos ya incorporan kits de reparación que, además, ocupan mucho menos espacio bajo el maletero que la rueda de repuesto convencional. También están las tecnologías tipo run flat (neumáticos reforzados que pueden rodar incluso con un pinchazo) o los líquidos selladores.

Las antiguas antenas retráctiles para escuchar la radio ya han desaparecido casi por completo. Ahora son más pequeñas y normalmente van instaladas en el techo del vehículo, algunas con forma de aleta de tiburón, que tienen mejor recepción o que sirven para el posicionamiento GPS que necesita el navegador.

Los sistemas de «apertura sin llave» son cada vez más habituales, ya que es muy cómodo abrir el coche o arrancarlo con la llave en el bolsillo.

Con la aparición del freno de mano eléctrico, los automóviles modernos han dicho adiós a la clásica palanca de este sistema de seguridad. Ésta nueva tecnología libera muchísimo espacio entre los asientos y eso sirve para ubicar compartimientos de almacenamiento más grandes o para poner otros mandos o dispositivos de control.

Finalmente, cabe señalar que la DGT va a poner en marcha el proyecto piloto «28027 comparte coche», una iniciativa que busca educir el número de vehículos que circulan con una sola persona y fomentar el uso compartido del vehículo privado entre personas trabajadoras de distintas empresas del entorno, facilitando el acceso a plazas de aparcamiento y desarrollando una movilidad más eficiente, segura y respetuosa con el entorno urbano.Ya son seis las empresas que se han unido al proyecto, ubicadas en el entorno del distrito 28027, como Banco Santander, Alsa, Grupo Planeta, Vocento, ASISA y la DGT,

Pere Navarro ha destacado que «el modelo de movilidad compartida es una herramienta clave en nuestras ciudades y fundamental para optimizar el uso del espacio público, reducir las emisiones contaminantes y mejorar la eficiencia del transporte”. Asimismo, ha añadido que “los proyectos de colaboración público-privada son esenciales para desarrollar soluciones integradas de movilidad, mejorar las experiencias de los usuarios y acelerar la transición hacia sistemas de transporte más sostenibles, inclusivos y eficientes».