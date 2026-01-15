El BOE confirma la subida: así quedan los precios de las autopistas de peaje del Gobierno en 2026

Tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 18 de diciembre, algunas autopistas de la Red de Carreteras del Estado gestionadas por la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (SEITT), han subido sus precios un 2% desde el 1 de enero de 2026. Este incremento se aplicará anualmente hasta 2032 y entre las vías afectadas se encuentran la R-2, R-3, R-4 y R-5, la M-12, la AP-36 (Ocaña-La Roda), la AP-41 (Madrid-Toledo) y el tramo de la AP-7 entre Cartagena y Vera. Una de las novedades más interesantes es que la Circunvalación de Alicante, que forma parte de la AP-7, ha pasado a ser gratuita.

En 2025, los vehículos ligeros, que incluyen turismos, motos y furgonetas pequeñas, pagaban una tarifa máxima de 0,0927 €/km. Este 2026, con la subida del 2%, el precio sube a 0,0946 €/km. En términos prácticos, en un tramo de 100 kilómetros, la diferencia con respecto al año anterior es de 0,19 euros. Por su parte, los vehículos pesados 1, como camiones de dos ejes, autocares de dos ejes o turismos y furgonetas con remolque, tenían una tarifa máxima establecida de 0,1298 €/km en 2025, la cual ha pasado a ser de 0,1324 €/km en 2026. Finalmente, los vehículos pesados 2, que incluyen autocares de cuatro ejes o más y camiones de cuatro ejes o más, abonaban 0,1854 €/km; este año, la tarifa máxima pasa a ser de 0,1891 €/km.

Precio de las autopistas de peaje en 2026

«La actualización de las tarifas aplicables en la AP-51, AP-61, AP-6, AP-53, AP-66, AP-7 Alicante-Cartagena, AP-7 Málaga-Guadiaro, AP-68, AP-71, AP-9 y AP-46 se ha aprobado a través de una Orden Ministerial, a propuesta de la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje.

Por su parte, las tarifas de las autopistas de peaje que gestiona la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (SEITT) ­­ —R- 3/R-5; R-2; R-4, M-12, AP- 7 (Cartagena-Vera), AP-36 (Ocaña-La Roda) y la AP-41 (Madrid-Toledo)—, tendrán en 2026 un incremento del 2% para todas las categorías de vehículos, de conformidad con lo recogido en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de diciembre de 2024, por el que se aprueban las tarifas aplicables en determinadas autopistas de la Red de Carreteras del Estado.

Asimismo, se mantiene la gratuidad vigente en las autopistas de SEITT en el horario comprendido entre las 0:00 y las 6:00 h, todos los días del año.

En esta subida de tarifas de las autopistas gestionadas por SEITT no se incluye la autopista AP-7 (Circunvalación de Alicante), que pasa a ser de uso libre y gratuito para sus usuarios, tras el Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 2025», detalla el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Este año, las autopistas gestionadas por SEITT seguirán siendo gratuitas entre las 0:00 y las 6:00 horas durante los 365 días del año. Además, el Gobierno ha confirmado que continuarán vigentes las bonificaciones por uso habitual. Por ejemplo, en la AP-9, desde el 1 de enero de 2025, se aplica un descuento del 50 % para los vehículos ligeros que realicen 20 o más viajes al mes y para todos los vehículos pesados. Además, desde el 9 de abril de 2025, se estableció un descuento del 100 % en el peaje de retorno para los vehículos ligeros que realicen el trayecto de ida y vuelta en 24 horas. Estas bonificaciones estarán en vigor hasta el final de la concesión, prevista para 2048.

Autopistas concesionadas

Para las autopistas de peaje gestionadas bajo concesión administrativa, la situación es muy diferente, ya que la subida de la tarifa máxima no está limitada al 2%, sino que depende del tráfico y de los ajustes pendientes de tarifas congeladas en 2023. Este 2026, el incremento mínimo será de aproximadamente el 2,61%, aunque en algunos tramos alcanzará el 4,68%.

En 2022 el Gobierno aprobó una serie de medidas, entre ellas una subvención para mitigar la subida de los precios en 2023. Esta ayuda se ha ido eliminando de forma escalonada hasta 2026, así que los usuarios deberán asumir progresivamente parte de la subida. Además, varias autopistas aplican descuentos adicionales a los conductores habituales, aunque en algunas depende de la tipología de vehículo.

Entre las vías afectadas se incluyen: la AP-9 subirá un 4,68 % con subvenciones y un 5,83 % sin ellas; la AP-6, AP-51 y AP-61 aumentarán un 3,64 % con subvenciones y un 4,82 % sin subvenciones; la AP-46 verá un incremento del 4,68 % con subvenciones y del 5,86 % sin ellas; la AP-53 subirá un 3,64 % con subvenciones y un 4,82 % sin subvenciones; la AP-66 se incrementará un 3,64 % con subvenciones y un 4,72 % sin ellas; la AP-7 Alicante-Cartagena subirá un 4,68 % con subvenciones y un 5,86 % sin ellas; la AP-7 Málaga-Guadiaro tendrá un aumento del 3,64 % con subvenciones y un 4,82 % sin ellas; la AP-68 se incrementará un 3,64 % con subvenciones y un 4,80 % sin ellas; y la AP-71 subirá un 3,64 % con subvenciones y un 4,82 % sin ellas.

Finalmente, cabe señalar que, a partir del 11 de noviembre de 2026, la la AP-68, que conecta Bilbao con Zaragoza, pasará a ser gratuita. Por su parte, la la AP-6, y sus ramales AP-61 y AP-51, todas ellas dentro de la Comunidad de Madrid y regiones cercanas, serán gratuitas en 2029.