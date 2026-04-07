¿Se puede recuperar un coche inundado? Cómo hacerlo y cuánto cuesta

Uno de los problemas que generan las grandes lluvias son las inundaciones, sobre todo porque arrasa con todo lo que se topa a su paso, ya sean hogares, árboles, paredes e incluso con todo tipo de vehículos. Centrándonos principalmente en estos últimos, en las próximas lineas os detallaremos cómo recuperar un coche inundado de agua si en el futuro te tienes que enfrentar a un problema de tal calibre.

Vas mirando la pantalla para no perderte nada. Sí, 1 de cada 3 personas cruza así. Y en un segundo, puedes terminar perdiéndolo todo. ¿Merece la pena esa notificación? Más información: https://t.co/0LVYIMUyeX

#PerderseLaVida pic.twitter.com/dn9uOdgbyY — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) March 23, 2026

Cómo recuperar un coche inundado de agua

Si tienes la desgracia de sufrir una inundación en tu coche, deberás seguir los siguientes consejos para intentar recuperar a tu amigo de cuatro ruedas y no sufra averías mayores. En primer lugar, y muy importante, cabe destacar el hecho de no arrancar el coche, pues podría poseer agua en el interior del motor y realizar dicha acción podría causar daños graves y totalmente irreversibles.

Por otro lado, y una vez hayamos tenido claro que es vital no arrancar el coche ante estas circunstancias, debemos de desconectar la batería para evitar todo tipo de cortocircuitos y daños eléctricos adicionales. Después debemos secar el interior lo antes posible, retirando las alfombrillas, asientos y otros dispositivos y usar ventilación extra, deshumidificadores o aire caliente para prevenir el moho.

También es aconsejable revisar y cambiar los líquidos, como, por ejemplo, el de aceite, combustible y transmisión para no contaminar el agua. Luego, deberíamos inspeccionar el sistema eléctrico, como es el caso de los sensores o centralitas, para limpiarlos o reemplazarlos en caso de rotura, pues estos suelen ser los más afectados. Por último, llega el momento de limpiar, desinfectar y realizar una evaluación final: debemos de tener claro que el agua sucia puede dejar todo tipo de bacterias y malos olores, lo que hace que una limpieza profunda sea clave. Tras esto, llevar el vehículo a un profesional que tenga los conocimientos oportunos para comprobar y garantizar la seguridad.

🚧🏍️Te encuentras un obstáculo delante y te toca reaccionar en una simulación de emergencia real: frenar fuerte y esquivarlo. 🏅Una técnica que puede salvar vidas.🏅 👉Infórmate sobre los #CursosConducciónSeguraEficiente: https://t.co/bZ0eByYRlf pic.twitter.com/Amgj27k9tD — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) April 7, 2026

Cuánto puede costar arreglar un coche inundado

Esta, sin duda alguna, es la gran pregunta del millón para todos aquellos que han sufrido la desgracia de encontrarse con su coche inundado. Pues bien, el coste total podría variar significativamente dependiendo de los daños y desperfectos que ha sufrido el propio automóvil. Si, por ejemplo, el agua solo afectó al interior del habitáculo, la limpieza y el secado podrían estar en torno a los 300 o 1.500 euros, pero si hay que sustituir la propia tapicería, moqueta o sistemas eléctricos, entre otros, el precio podría incrementarse hasta los 4.000. A partir de ahí, llega lo peor: si el agua alcanza el motor o la electrónica principal, el precio de la reparación se podría multiplicar por dos, y podría superar fácilmente los 5.000 o 10.000 euros, llegando en la gran amplia variedad de los casos a considerarse incluso siniestro total porque el coste supera el valor del vehículo, es decir, merece la pena comprarse uno nuevo o de segunda mano antes que reparar el accidentado.

#BalanceSemanaSanta 27/03 – 06/04: 🔴30 fallecidos en 28 siniestros mortales. Tres más que en 2025 con un 3,2% más de desplazamientos de largo recorrido. 🔴9 vulnerables: 5 peatones (+3) y 4 motoristas (-4). 🔴90% de fallecidos en #CtraConvencional. ℹ️https://t.co/uwCtbe7NOk pic.twitter.com/IpUPU94RPW — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) April 7, 2026