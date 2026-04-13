¿Se puede circular sin seguro de coche o moto? Multas y sanciones
Descubre todo lo que debes saber acerca de los seguros del coche y qué pasa si circulas con uno de ellos
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La gran mayoría de conductores conocen que, en el momento de adquirir el carnet de conducir y un nuevo vehículo, debes obtener los permisos oportunos para poder circular de forma ley y con total seguridad. En las siguientes hablaremos del seguro del coche y moto y qué pasa si circulas sin una póliza vigente. Conoce las multas y sanciones por conducir sin seguro.
Vas mirando la pantalla para no perderte nada.
Sí, 1 de cada 3 personas cruza así.
Y en un segundo, puedes terminar perdiéndolo todo.
¿Merece la pena esa notificación?
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— Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) March 23, 2026
Qué es el seguro de coche y moto
En primer lugar, y para aquellos lectores que desconozcan qué es un seguro de coche o moto, es como una especie de contrato entre el propietario del vehículo en cuestión y una compañía aseguradora en el que a cambio de pagar una prima te cubrirán ciertos riesgos relacionados con la conducción, es decir, incluye responsabilidad civil obligatoria (daños o coberturas a otras personas) y puede ampliarse con coberturas adicionales, como, por ejemplo, daños propios, robos, incendios, asistencias en la propia carretera… Eso sí, el incremento económico anual será mayor. Por último, cabe destacar que el objetivo prioritario de estos contratos es proteger económicamente al conductor frente a todo tipo de imprevistos en las calzadas.
🚨🚗Hoy ha comenzado la #CampañaEspecialControlYVigilancia de #velocidad, que durará hasta el domingo.
👨✈️Los agentes de la #ATGC y las policías locales y autonómicas pondrán especial énfasis en el respeto de los límites de velocidad establecidos. #SeguridadVial pic.twitter.com/SR5T9Oetpv
— Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) April 13, 2026
De cuánto es la multa por circular sin seguro
Ahora bien, a partir de esta explicación y contexto, debemos destacar que es completamente obligatorio contratar una de estas pólizas para poder circular por las carreteras del país, de lo contrario estarías expuesto a recibir duras sanciones, tanto a nivel económico como penal.
📢 Hasta el 12 de abril han muerto 226 personas en #SiniestroVial en #carretera en 2026 (-18%).
⚫ 46 en autopista/autovía y 180 en el resto de vías.
⚫ 97 #vulnerables: 55 en #moto, 6 en #bici, 35 #peatones y 1 usuario #VMP.
🟢 Seguimos trabajando por el objetivo #CeroVíctimas. pic.twitter.com/iRK5ZhzOU0
— Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) April 13, 2026
A nivel económico, circular sin seguro con un coche o una moto conllevaría multas desde 601 euros hasta 3.005 euros, dependiendo en casi todos los casos de diferentes factores, como puede ser el tipo de vehículo, la forma de circulación o estacionado o las circunstancias del momento. Por otro lado, también cabe destacar que además de la sanción económica, las autoridades pueden inmovilizar el vehículo e incluso retirarlo de las calles para llevarlo al depósito municipal, lo que generaría un coste extra a la multa.
Por último, y no menos importante, si causas un accidente sin tener contratado un seguro tendrás que pagar personalmente todos los daños de tu vehículo y del tercero en cuestión, lo que supondría lógicamente abonar un coste mayúsculo. Si, además, en el accidente hay fallecidos, te enfrentarías incluso a penas más fuertes.
➡️ La señal ‘Paso obligatorio’ (R-401a) obliga a los vehículos a pasar por el lado señalado de un refugio, isleta u obstáculo, ya sea a derecha, a izquierda o a ambos.
🤔 Su finalidad es guiar la circulación y reducir el riesgo de conflictos entre vehículos.#SeñalesConFlechas pic.twitter.com/ii4vsQmNJw
— Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) April 12, 2026