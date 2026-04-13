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¿Se puede circular sin seguro de coche o moto? Multas y sanciones

Descubre todo lo que debes saber acerca de los seguros del coche y qué pasa si circulas con uno de ellos

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Multas de tráfico en el parabrisas de un vehículo.

La gran mayoría de conductores conocen que, en el momento de adquirir el carnet de conducir y un nuevo vehículo, debes obtener los permisos oportunos para poder circular de forma ley y con total seguridad. En las siguientes hablaremos del seguro del coche y moto y qué pasa si circulas sin una póliza vigente. Conoce las multas y sanciones por conducir sin seguro.

Qué es el seguro de coche y moto

En primer lugar, y para aquellos lectores que desconozcan qué es un seguro de coche o moto, es como una especie de contrato entre el propietario del vehículo en cuestión y una compañía aseguradora en el que a cambio de pagar una prima te cubrirán ciertos riesgos relacionados con la conducción, es decir, incluye responsabilidad civil obligatoria (daños o coberturas a otras personas) y puede ampliarse con coberturas adicionales, como, por ejemplo, daños propios, robos, incendios, asistencias en la propia carretera&#8230; Eso sí, el incremento económico anual será mayor. Por último, cabe destacar que el objetivo prioritario de estos contratos es proteger económicamente al conductor frente a todo tipo de imprevistos en las calzadas.

De cuánto es la multa por circular sin seguro

Ahora bien, a partir de esta explicación y contexto, debemos destacar que es completamente obligatorio contratar una de estas pólizas para poder circular por las carreteras del país, de lo contrario estarías expuesto a recibir duras sanciones, tanto a nivel económico como penal.

A nivel económico, circular sin seguro con un coche o una moto conllevaría multas desde 601 euros hasta 3.005 euros, dependiendo en casi todos los casos de diferentes factores, como puede ser el tipo de vehículo, la forma de circulación o estacionado o las circunstancias del momento. Por otro lado, también cabe destacar que además de la sanción económica, las autoridades pueden inmovilizar el vehículo e incluso retirarlo de las calles para llevarlo al depósito municipal, lo que generaría un coste extra a la multa.

Por último, y no menos importante, si causas un accidente sin tener contratado un seguro tendrás que pagar personalmente todos los daños de tu vehículo y del tercero en cuestión, lo que supondría lógicamente abonar un coste mayúsculo. Si, además, en el accidente hay fallecidos, te enfrentarías incluso a penas más fuertes.

Cuántos puntos puedes perder por circular sin seguro de coche o moto

En nuestro país, hasta el momento, circular sin seguro de coche o moto no conlleva pérdida de puntos en el carnet de conducir, pues es una sanción o infracción administrativa que no está incluida en el sistema de puntos de la Dirección General de Tráfico, organismo que lidera Pere Navarro. Sin embargo, sigue siendo una falta grave e implica una multa económica elevada y posibles medidas, como, por ejemplo, la inmovilización del vehículo, tal y como hemos avanzado párrafos atrás. Aunque no pierdas puntos directamente, sí puede tener consecuencias importantes, sobre todo si ocurre un accidente, ya que deberás asumir personalmente los daños causados.

Cuánto cuesta sacar el seguro al coche o moto en España

El precio para sacar un seguro del coche variará mucho según la edad de la persona y el tipo de cobertura, pues puede ser mínima, ampliada o a todo riesgo, y dependiendo del vehículo que poseas. No obstante, a continuación os daremos unos precios a modo de ejemplo para que te hagas una idea de lo que puede salir contratar un seguro- Por ejemplo, un seguro a terceros básico  puede costar desde unos 250 € al año, un tercero ampliado suele situarse entre 300 € y 450 € aproximadamente, y si eliges un seguro a todo riesgo, con algunas coberturas adicionales eso sí, puede subir fácilmente a 500 € o más al año incluso con franquicia. Estos son precios son aproximados y pueden variar bastante según la compañía y el contexto personal.

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