¿Se puede circular sin seguro de coche o moto? Multas y sanciones

La gran mayoría de conductores conocen que, en el momento de adquirir el carnet de conducir y un nuevo vehículo, debes obtener los permisos oportunos para poder circular de forma ley y con total seguridad. En las siguientes hablaremos del seguro del coche y moto y qué pasa si circulas sin una póliza vigente. Conoce las multas y sanciones por conducir sin seguro.

Vas mirando la pantalla para no perderte nada. Sí, 1 de cada 3 personas cruza así. Y en un segundo, puedes terminar perdiéndolo todo. ¿Merece la pena esa notificación? Más información: https://t.co/0LVYIMUyeX

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Qué es el seguro de coche y moto

En primer lugar, y para aquellos lectores que desconozcan qué es un seguro de coche o moto, es como una especie de contrato entre el propietario del vehículo en cuestión y una compañía aseguradora en el que a cambio de pagar una prima te cubrirán ciertos riesgos relacionados con la conducción, es decir, incluye responsabilidad civil obligatoria (daños o coberturas a otras personas) y puede ampliarse con coberturas adicionales, como, por ejemplo, daños propios, robos, incendios, asistencias en la propia carretera… Eso sí, el incremento económico anual será mayor. Por último, cabe destacar que el objetivo prioritario de estos contratos es proteger económicamente al conductor frente a todo tipo de imprevistos en las calzadas.

🚨🚗Hoy ha comenzado la #CampañaEspecialControlYVigilancia de #velocidad, que durará hasta el domingo. 👨‍✈️Los agentes de la #ATGC y las policías locales y autonómicas pondrán especial énfasis en el respeto de los límites de velocidad establecidos. #SeguridadVial pic.twitter.com/SR5T9Oetpv — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) April 13, 2026