Con una capacidad de producción de hasta 300.000 coches eléctricos, la planta de Seat en Martorell es candidata a recibir otros modelos de la nueva familia de cero emisiones compactos del Grupo Volkswagen para España, tras la llegada del Cupra Raval y Volkswagen ID Polo a las líneas de producción este año.

Así lo ha señalado el CEO del Grupo Volkswagen, Oliver Blume, en la presentación del nuevo Cupra Raval, a la que ha asistido este diario, en la que ha destacado que «hay más opciones de futuro, pero ahora hay que ir paso a paso», en respuesta a la preocupación de los sindicatos con la llegada de una segunda plataforma 100% eléctrica para asegurar la producción en Martorell.

Blume ha dejado claro su interés por los coches eléctricos compactos: «Pensamos que este segmento va a crecer mucho en los próximos años y, con toda nuestra gama, Grupo Volkswagen va a mantener su cuota de mercado por encima del 20%. Es una oportunidad para crecer en electromovilidad en países donde está menos avanzada, como es el caso de otros países de Europa del Este», ha confesado el directivo alemán.

«Hemos invertido mucho en las plantas que tiene el grupo en España, alrededor de 10.000 millones de euros, una de las inversiones más grandes que hemos hecho jamás en un proyecto, y estamos muy orgullosos de ella. Lo cierto es que este equipo es muy profesional, sabe luchar y quiere ganar este proyecto [en referencia a la nueva plataforma], ahora vamos con este proyecto de mercado [en referencia al Cupra Raval y al Volkswagen ID Polo para Martorell] y pensamos paso a paso», ha recordado el directivo alemán en su visita a la capital española.

Más eléctricos de Volkswagen en España

Una respuesta que ha querido completar el CEO de Seat y Cupra, Markus Haupt, también presente en el lanzamiento, que ha destacado que «en la planta de Martorell contamos con tres líneas de producción y, con el lanzamiento del nuevo Cupra Raval y las previsiones que tenemos, estaremos funcionando a máxima carga, que realmente es lo que nos gusta».

Además, Haupt remarcó que «en la factoría contamos con motores de combustión, híbridos enchufables y coches eléctricos que nos da una flexibilidad muy grande y esa flexibilidad es la que vamos a mantener por lo menos hasta el final de esta década». «El momento de hablar del futuro de una plataforma adicional vendrá más adelante», destacó.

Regulación de Bruselas

Respecto a la llegada de nuevos competidores chinos al mercado automovilístico europeo, Blume ha defendido que hace falta «una política que luche más por los intereses europeos, pero estamos contra el proteccionismo, tenemos que pensar en nuestra industria». «Necesitamos una política que luche por los intereses europeos y la regulación tiene que ser justa por ambas partes, y que resulte un ‘win-win’ para todos», ha añadido.

«Hay una regulación fuerte en Europa, pero nosotros necesitamos menos reglas y que sean más concretas, como empresas del sector, necesitamos flexibilidad en la transformación», ha manifestado el directivo alemán.