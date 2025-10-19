Alerta en el sector de los proveedores de automoción ante la caída de la facturación. La caída de la demanda en los distintos mercados europeos, la entrada de nuevas marcas chinas en el Viejo Continente y el aumento de los precios provocado por los efectos derivados de las tensiones comerciales ha provocado que el sector estime una reducción de la facturación del 2% en comparación con el mismo periodo del año anterior, una cifra que se traduce una pérdida de 825 millones de euros.

Según los datos publicados por la patronal la Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto), a los que ha tenido acceso este diario, el sector registrará una reducción de su facturación de 825 millones de euros, lo que se traduce en un 2% menos, respecto al mismo periodo del año anterior, siendo el segundo año consecutivo con bajada de cifras totales, tras facturar en 2024 más de 41.238 millones de euros.

Los proveedores de automoción en España

Unos datos que tendrán un impacto directo en el empleo de las empresas que suministran piezas a los fabricantes de coches con una reducción de su masa laboral del 1%, lo que supondrá el despido de cerca de 3.000 trabajadores.

Los proveedores de automoción han realizado durante los últimos años grandes inversiones destinadas a la electrificación exigida desde los despachos de Bruselas, que no se han rentabilizando al ritmo deseado ya que la demanda de esta tecnología en el mercado europeo no está respondiendo tal y como se esperaba.

Ante esta situación, el sector urge al Gobierno de Pedro Sánchez la puesta en marcha del Plan Auto 2030, promovido desde las patronales de la automoción, con medidas firmes y concretas para apoyar la industria de automoción en plena crisis.

Crisis del automóvil en Europa

Javier Pujol, presidente de Sernauto, ha señalado que «en España tenemos una industria de automoción puntera en el mundo que no podemos perder, somos el noveno productor mundial, fruto, entre otras razones, a que contamos con una sólida industria de componentes de automoción. Estamos hablando de empleos estables y de calidad repartidos por toda la geografía española; pero, sobre todo, de futuro. Es el momento de apoyar un sector innovador y competitivo que garantiza el progreso y el bienestar social en nuestro país si no queremos perder todo lo conseguido durante décadas».

«Ante la inacción de las instituciones europeas, en España debemos apoyar a los proveedores de automoción para que sigan haciendo innovación en nuestro país, siga siendo competitiva para la atracción de nuevos proyectos industriales y de innovación procedentes de otras regiones que necesitamos arraigar aquí para generar esa diferenciación tecnológica tan importante en un momento de máxima competencia», ha insistido el presidente de la patronal de los proveedores de automoción.