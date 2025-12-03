Polestar prevé aumentar sus ventas en el mercado español entre un 15% y un 20% este año. El fabricante automovilístico sueco superará en 2025 las 800 operaciones comerciales, lo que se traduce en 100 más que en el mismo periodo del año anterior, gracias a la apertura de nuevos concesionarios, que la marca denomina spaces, en Zaragoza y Oviedo. Unas cifras que Polestar espera aumentar con la entrada del nuevo año ante la llegada de nuevos modelos a la gama y la apertura de nuevos espacios de venta.

Así lo ha señalado Adrien Palumbo, CEO de Polestar en España y Portugal, en un encuentro con medios de comunicación, al que ha asistido este diario, que ha destacado el crecimiento de la marca en el mercado español ante el aumento de la demanda de coches 100% eléctricos este año.

«En 2024, terminamos con más de 700 matriculaciones en España y 300 en Portugal, lo que hace un total de unos 1.000 coches vendidos y este año, en 2025, vamos a acabar a más de 800 operaciones en España y a más de 500 en Portugal, es decir, que España va a crecer de un 15% a 20% y un 70% Portugal, lo que hace un crecimiento conjunto superior al 30%», ha señalado el directivo francés.

Palumbo ha destacado que «crecer un 30% con el mismo portafolio de producto, abriendo spaces, poco a poco con el mismo tipo de producto es realmente remarcable».

Polestar aumenta las ventas y los spaces

Respecto a los puntos de ventas, el CEO de Polestar en España y Portugal ha confirmado la apertura de tres nuevos spaces en la Peninsula Ibérica, concretamente en Lisboa, Oviedo y Zaragoza; a los que se sumarán Málaga, Canarias y Faro antes de final año. El objetivo es alcanzar 10 spaces abiertos antes de junio de 2026, reforzando su estrategia de expansión con una red en crecimiento, más modelos y una mayor presencia comercial y de marca con ventas presencial también en Salamanca, Murcia y Madrid Sur.

Otras de las novedades que ha desvelado Palumbo es la llegada de nuevos modelos 100% eléctricos a la gama de Polestar. Uno de ellos será el Polestar 5, máximo exponente de la marca sueca en performance, diseño y sostenibilidad que llegará a España en el mes de abril de 2026, y el otro habrá que esperar a septiembre para conocer más detalles del coche.

«A partir de septiembre del año que viene, contaremos con un nuevo producto, además del Polestar 5, pues tendremos al final cinco productos en la gama, tanto en el mercado español como en el portugués. Por lo que pasaremos de tres a cinco modelos con motorizaciones 100% eléctricas, a lo que hay que sumar más puntos de ventas, más presencia de marketing y más presencia comercial», ha anticipado Palumbo de cara al próximo año.

Polestar 5

Polestar 5 está equipado con un motor trasero eléctrico de fabricación propia que aporta hasta 450 kW y 660 Nm a los 650 kW y 1.015 Nm totales del Polestar 5 Performance. Eso permite al Polestar 5 Performance acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 3,2 segundos, mientras que el Polestar 5 Dual Motor de 550 kW lo hace en sólo 3,9 segundos. La velocidad de ambas versiones está limitada electrónicamente a 250 km/h.