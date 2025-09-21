Polestar aumenta su gama y lanzará nuevos modelos en España en 2026 con una apuesta por el diseño, rendimiento y sostenibilidad. El fabricante automovilístico también aumentará su presencia en el mercado español con la puesta en marcha de nuevos spaces hasta cubrir 10 ciudades.

Así lo ha señalado Adrien Palumbo, CEO de Polestar en España y Portugal, en una entrevista para OKDIARIO, en el marco de la inauguración de la Feria del Vehículo Eléctrico de Madrid (VEM 2025), que se celebra en la Plaza de Colón de la capital desde este viernes 19 y hasta el próximo domingo 21 de septiembre.

PREGUNTA.- ¿Cuáles son los planes de electrificación de Polestar para este año en el mercado español?

RESPUESTA.- Hace dos semanas presentamos el Polestar 5 en el IAA de Múnich, un modelo que representa al 100% lo que es Polestar: diseño rompedor, rendimiento impresionante, con casi 900 CV de potencia; y sostenibilidad, con un diseño interior elaborado con fibra natural y alfombras hecha con redes de pesca recicladas. Este coche se mostrará al público a principios del próximo año en España y las primeras entregas serán en el primer trimestre de 2025. Además, el año que viene lanzaremos un nuevo modelo, al que también hay que sumar el Polestar 7, un SUV compacto fabricado en Europa.

P.- Además de aumentar la gama con nuevos modelos, ¿tenéis previsto abrir nuevos spaces en España?

R.- Hasta el mes pasado estábamos presentes en tres ciudades. Ahora son cuatro, y a finales de año tendremos presencia en siete. En el primer trimestre de 2025 alcanzaremos las diez ciudades, lo que no quiere decir 10 instalaciones, ya que en ciudades como Madrid contamos con varios Polestar spaces y, de hecho, estamos buscando expandirnos con nuevos proyectos, que se sumaría a la última apertura en la milla de oro de la capital.

P.- ¿Con cuántos modelos contará la gama de Polestar próximamente?

R.- Actualmente tenemos cuatro modelos. Con la llegada del Polestar 5 el próximo año, serán cinco, y con el nuevo modelo de 2026, serán seis.

Estamos ampliando nuestra gama para llegar tanto al cliente premium, con modelos como el Polestar 5, como a un público que busca algo más compacto y práctico, como será el Polestar 7.

P.- ¿Qué diferencia a Polestar de otras marcas del sector eléctrico?

R.- Polestar es una marca 100% eléctrica desde su nacimiento, no venimos de la combustión, eso nos permite enfocarnos desde el inicio en lo que realmente importa para este tipo de vehículos. Además, somos la única marca premium completamente eléctrica a nivel mundial. Nuestros pilares son el diseño distintivo, la performance de alto nivel y la sostenibilidad, con total transparencia sobre el impacto medioambiental de nuestra producción.

P.- ¿Qué opinas del crecimiento del mercado eléctrico en España?

R.- Muy positivo. En 2023 el coche eléctrico representaba un 5% del mercado, y a julio de 2024 ya estamos por encima del 9%. Esperamos superar el 10% en 2026. El crecimiento del sector, junto con la entrada de nuevos actores, favorece a todas las marcas del mercado. También se está mejorando la infraestructura de carga, lo que ayuda a combatir la desinformación y los prejuicios que aún existen.

P.- ¿Qué previsiones de ventas tiene Polestar para este año?

R.- Nuestro objetivo para 2025 es vender unos 900 coches, lo que representa un 30% más que en el mismo periodo del año anterior. El Polestar 5, aunque es un coche de imagen y no de volumen, contribuirá a mejorar el posicionamiento de la marca. El modelo que llegará después, en cambio, sí tendrá un mayor impacto en las ventas de cara a 2026–2027.

P.- ¿Cuál es la visión general de Polestar para el futuro?

R.- En Polestar, queremos seguir creciendo cada año en España, tanto en volumen como en presencia. Para 2025 esperamos tener entre 10 y 11 puntos de venta en España, y estaremos más cerca de nuestros clientes, con más visibilidad, con nuevos modelos y más infraestructura, nuestra historia seguirá siendo positiva y con un fuerte impacto en el mercado.