Peugeot escucha al mercado y mantiene los motores diésel en sus modelos más vendidos. El nuevo 308 ofrece cuatro opciones de propulsión: eléctrica, híbrida enchufable, híbrida y diésel, con el objetivo poner en el mercado lo que demandan los clientes. Este cambio de tendencia se produce en un momento en que las ventas de vehículos propulsados por 100% eléctricos en toda Europa no han alcanzado las expectativas, mientras que los reguladores han suavizado las normas sobre emisiones que anteriormente amenazaban con eliminar los motores de combustión para 2035.

Así lo ha confirmado el fabricante automovilístico en la presentación del nuevo Peugeot 308, celebrada en Vigo (España), a la que ha asistido este diari y en la que ha destacado que, con el compromiso de ofrecer soluciones adaptadas a todos los clientes y usos, Peugeot ofrece el nuevo 308 con un motor diésel de cuatro cilindros y 1.5 L BlueHDi de 130 CV que ha demostrado su eficiencia, que con su transmisión automática EAT8, es especialmente adecuado para la conducción intensiva de larga distancia.

No sólo eso, la firma del Grupo Stellantis también piensa en los clientes que prefieren soluciones electrificadas con una oferta de motores híbridos enchufables e híbridos. Así, para los clientes que buscan un primer acercamiento a la electrificación, el nuevo 308 ofrece un tren motriz híbrido de 145 CV combinado con la transmisión automática de doble embrague electrificada e-DCS6 de 6 velocidades. Gracias a una batería que se carga automáticamente durante la conducción, esta tecnología proporciona un impulso adicional de par para una aceleración especialmente dinámica, manteniendo un consumo controlado de 4,7 a 5 l/100 km.

El nuevo 308 Plug-in Hybrid de 195 CV combina un motor eléctrico de 92 kW (125 CV) con un motor térmico turboalimentado de 1,6 litros y 4 cilindros de 150 CV (110 kW), para una potencia combinada de 195 CV (143 kW). La transmisión automática de doble embrague de 7 velocidades e-DCS7 garantiza cambios de marcha rápidos y suaves.

Peugeot mantiene el diésel y el eléctrico

Para animar a sus clientes en su transición a la movilidad eléctrica, Peugeot ofrece un tren motriz 100% eléctrico de alto rendimiento con 115 kW (156 CV) y que está emparejado con una batería de 58,4 kWh para garantizar una autonomía ampliada de 450 km (ciclo combinado WLTP), lo que los posiciona en la cima de su segmento en este sentido. Un modelo con el que es posible pasar del 20% al 80% de carga en tan sólo 32 minutos.

Herederos de la reconocida experiencia de la marca gala en comportamiento en carretera, los nuevos 308, tanto en las motorizaciones electrificadas como en las diésel, destacan por su agilidad, dinamismo y estabilidad. Las sensaciones de conducción se optimizan gracias a la baja posición de conducción y a la calidad de la filtración de vibraciones proporcionada por las suspensiones.

Como todos los vehículos eléctricos, de combustión e híbridos de Peugeot, tanto de pasajeros como de vehículos comerciales ligeros, el nuevo 308 se beneficia de la promesa de la marca, diseñada para tranquilizar a los clientes sobre la fiabilidad y durabilidad de las baterías de sus modelos eléctricos con una garantía de 8 años o 160.000 km en el vehículo gracias al programa Peugeot Care.