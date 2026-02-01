El futuro del automóvil llega de la mano del nuevo Peugeot Polygon, un concept car de valorado en 3,5 millones de euros con un volante rectangular. Un modelo con el que la firma gala rompe todo tipo de barreras técnicas y mentales en unas dimensiones compactas de menos de 4 metros, en la que se muestran las innovaciones que la marca introducirá en su próxima generación de vehículos, como el revolucionario control de dirección Hypersquare y la innovadora tecnología Steer-by-Wire.

Como muestra de su vocación transgresora e inconformista, el Peugeot Polygon Concept, modelo que ha podido conducir OKDIARIO, se atreve a redefinir elementos icónicos como el volante circular con el revolucionario Hypersquare, que reinventa este componente dando la máxima prioridad a la ergonomía y al control del automóvil, inaugurando un sistema de control totalmente electrónico en forma de rectángulo.

El Hypersquare está asociado a la tecnología de dirección electrónica Steer-by-Wire, sin conexión mecánica con las ruedas. Esta tecnología, probada en la industria aeroespacial, estará disponible en un vehículo de serie a partir de 2027. Más allá de la dirección asistida tradicional, el sistema innova al ajustar la relación de dirección en función de la velocidad.

A bajas velocidades, para aparcar o dar la vuelta, Hypersquare permite maniobras rápidas y fáciles sin mover las manos ni dar múltiples vueltas, con una rotación máxima de 170° en cada dirección, lo que supone poco menos de una vuelta completa, en comparación con las tres vueltas completas de un volante tradicional. A velocidades más altas, basta con una pequeña intervención para ajustar la trayectoria del coche.

Peugeot Polygon, cambia la historia del automóvil

La combinación de ambas tecnologías ofrece una capacidad de respuesta y una precisión excepcional a alta velocidad, un confort inigualable durante las maniobras y una sensación única de agilidad, tal y como ha podido comprobar OKDIARIO. Además, la tecnología Steer-by-Wire proporciona una respuesta ideal de la carretera, filtrando las vibraciones no deseadas y ofreciendo al mismo tiempo una respuesta beneficiosa que ayuda al conductor a comprender las condiciones de la carretera.

La forma exclusiva y revolucionaria del volante reinventa la ergonomía del habitáculo: los controles clave son accesibles con solo mover un dedo gracias a cuatro módulos circulares situados en cada esquina, lo que permite mantener las manos en el volante.

Con el Peugeot Polygon, el parabrisas se convierte en la pantalla. Se acabaron las pantallas del salpicadero: toda la información se refleja en el parabrisas a través de un panel Micro-LED situado detrás del Hypersquare. Esta innovación ofrece una experiencia única y envolvente para el conductor, con un tamaño de pantalla excepcional: 24 cm de ancho y por 74 cm de alto, lo que equivale a una pantalla de 31 pulgadas.

La proyección en el parabrisas mejora la sensación de conducción en conexión con la carretera, creando una experiencia aún más atractiva. Situada directamente en la línea de visión del conductor, maximiza la seguridad y evita cualquier distracción.

Un coche que se puede personalizar

El Peugeot Polygon Concept lleva la personalización del vehículo a un nivel completamente nuevo, adaptándose a los gustos de cada persona y a su estado de ánimo. Tanto el interior como el exterior cuentan con numerosos elementos personalizables, y esta personalización se puede actualizar infinitamente gracias a un diseño optimizado que permite sustituir las piezas en solo unos minutos. Incluso el revolucionario volante se puede personalizar con una selección de colores y materiales, lo que influye en el ambiente general del habitáculo.

La personalización exterior se extiende desde la parte delantera hasta los neumáticos. Goodyear ha desarrollado una innovadora tecnología láser que permite grabar colores en los flancos de los neumáticos, creando un efecto estilístico único e inesperado, con diferentes colores que se adaptan a las diferentes configuraciones.

Sostenible en su diseño y desarrollo, está pensado para maximizar el uso de materiales reciclados en todo el vehículo. Así, la laca utilizada para la pintura interior contiene componentes reciclados de neumáticos al final de su vida útil mientras que todo el habitáculo (suelo, techo, paneles de las puertas, etc.) está recubierto de tejido forjado, un material innovador que refleja el compromiso de Peugeot con una economía más circular. Este tejido está fabricado a partir de asientos reciclados de vehículos Peugeot desmontados.

Con elementos ‘Made in Spain’

Los asientos presentan un diseño único con una carcasa fabricada con plástico reciclado (R-PET), producida mediante impresión 3D a gran escala, una novedad en la industria automovilística, desarrollada en colaboración con la empresa española Nagami. Contiene menos piezas que un vehículo tradicional. Menos piezas significan un coche más ligero, mayor eficiencia y un montaje y desmontaje más fáciles al final de su ciclo de vida. Solo tiene dos puertas de mariposa XXL en lugar de las cuatro puertas convencionales. Esto mejora la accesibilidad de la cabina y simplifica el diseño y la fabricación de cada componente.