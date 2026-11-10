Pere Navarro lanza un mensaje sobre las multas de tráfico: «Lo de la recaudación lo llevamos con resignación cristiana»

Pere Navarro, director de la DGT, habló abiertamente hace unas semanas sobre las multas de tráfico y también explicó el motivo de la presencia de más radares en las carreteras españolas. También dejó claro que la cifra de fallecidos en las carreteras españolas «sigue siendo un disparate» y que la Ley de tráfico es la que más se incumple en España. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las multas de tráfico y lo que ha dicho el máximo mandatario de la DGT.

Pere Navarro hizo recientemente una actualización sobre la situación de las carreteras y el tráfico en España en la conferencia International Motorcycle Road Safety en Zaragoza. El director de la DGT aprovechó este coloquio para hacer un balance de la situación en seguridad vial que vive España y también se pronunció sobre las multas de tráfico, que lógicamente han ido aumentando en los últimos años a medida que las carreteras españolas se han ido llenando de radares que controlan la velocidad y las infracciones.

«La cifra de fallecidos en carretera sigue siendo un disparate, pero los datos del año pasado dan la impresión de que la constante tendencia de aumento de los últimos años se ha frenado», afirmó durante su exposición Pere Navarro, que destacó que «aunque representan el 16% del parque de vehículos, los motoristas suponen el 26% de los fallecidos. Ahí se encienden las luces rojas». El director de la DGT también dejó claro que: «Hay que cumplir la ley de tráfico, que es la más infringida de todas».

Pere Navarro sobre las multas de tráfico

Pere Navarro señaló al exceso de velocidad como la principal causa de accidentes en nuestro país. «La velocidad es un factor de riesgo que está detrás del 22% de accidentes de tráfico. Cuando la bajamos a 30 km/h en las calles, se redujeron los accidentes un 14%», afirmó el director de la DGT, que también dejó claro que: «La única forma de bajar la velocidad aquí o en otro país son los radares».

El director de la DGT también fue cuestionado sobre las multas de tráfico y el supuesto afán de recaudación. «Lo de la recaudación lo llevamos con resignación cristiana, pero no es nuestra intención porque vamos a presupuesto cerrado», afirmó. «Lo más importante es la vigilancia, el control y la sanción. Y cobrar de forma eficiente. Punto. Hay que cumplir la ley de tráfico, que es la más infringida de todas», dijo el mandamás del tráfico en España.

«Hemos situado a las víctimas en el centro de la política de seguridad vial», dijo a la vez que repitió que: «La vigilancia, el control y las sanciones también son fundamentales». «Es importante hacer el viaje juntos, implicar a la sociedad civil», apuntó, a la vez que también señaló al colectivo de los motoristas, a los que aconsejó que se «impliquen» y que se «asocien». «El papel de las asociaciones de usuarios, de motoristas, es clave. Son nuestros acompañantes. Uno solo no va a ninguna parte. Es un tema demasiado importante como para dejarlo tan solo en manos de las administraciones», valoró.