Opel prevé aumentar sus ventas de coches en el mercado español este año. El fabricante automovilístico alemán espera realizar un 15% más de operaciones comerciales en 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior en el que matriculó 38.209 unidades, lo que supone unas 6.000 ventas más que en 2025. Un incremento de las ventas que tendrá lugar a pesar del desembarco de nuevas marcas chinas en Europa.

Así lo ha anunciado Alejandro Noriega, director de la marca Opel en España, en la presentación de resultados de la marca, a la que ha asistido este diario, que ha señalado que el nuevo Opel Astra será crucial para conseguir los ambiciosos objetivos anuales de la marca, que aspira a aumentar un 15% sus matriculaciones totales en España. Un modelo que estrena su sexta generación que contará con una gama multienergía en la que las versiones eléctricas alcanzarán los 454 km de autonomía e incorpora tecnologías innovadoras.

Con los datos de 2025 recién cerrados, el balance de Opel es muy positivo. La marca alemana del Grupo Stellantis no sólo crece un 16% respecto al ejercicio anterior en el mercado total, donde logra 38.209 matriculaciones, sino que gana 0,1 puntos de cuota en España, un país en el que la competencia es feroz, hasta alcanzar un 2,9%.

Respecto a los vehículos comerciales, Opel matriculó 11.660 unidades en España, lo que se traduce en un 61% más que el ejercicio anterior. Gracias a estas cifras, la firma de Rüsselsheim aumenta 1,9 puntos su cuota de mercado en nuestro país, hasta situarse en un 6,2%.

Opel aumenta sus ventas en España

La electrificación es uno de los grandes ejes de la estrategia de Opel, que apuesta por una gama con versiones 100% eléctricas en todos sus modelos que destacan por su alto nivel de prestaciones y autonomía. En 2025, se han matriculado 2.451 vehículos eléctricos de la marca del rayo en España, lo que representa un 171% más que en el año anterior. La cuota de mercado se sitúa en un 2,2%, en progresión de 0,8 puntos.

Con la nueva generación de los Opel Mokka, Frontera y Grandland, la firma alemana cuenta con tres modelos que dan en el clavo tanto para los que buscan un crossover urbano con estilo y tecnología, en el caso del Mokka, como un SUV versátil, robusto y con vocación práctica familiar como el Frontera, o un automóvil tecnológico que puede codearse con el mundo premium, como el Grandland.

Precisamente, el Opel Mokka ha sido el modelo que ha hecho realidad el regreso de las añoradas siglas GSE a la gama del Blitz. Pensadas, a partir de ahora, para distinguir las versiones de los automóviles de la marca con mayores prestaciones dinámicas y motorización 100% eléctrica, no han podido tener mejor carta de presentación que el Opel Mokka GSE y su espectacular ficha técnica: desarrolla 281 CV, alcanza una velocidad punta de 200 Km/h y es capaz de pasar de 0 a 100 Km/h en 5,9 segundos. No es de extrañar que sea el vehículo elegido por la marca para su participación en rallies.

«Tenemos una gama competitividad en el segmento más importante del mercado como es el de los SUV, lo que nos ha permitido aumentar las ventas de Opel en el mercado español», ha señalado Noriega.