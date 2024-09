Ni se te ocurra hacer esto en la gasolinera: te puedes cargar tu coche

Cuando se quiere tener a punto el vehículo, existen conductores que se decantan por la vía más rápida, otros, en cambio, lo que optan es por hacer un esfuerzo extra para realizar un lavado del coche y una limpieza en mayor profundidad.

En los dos casos se utiliza la misma herramienta que tiene que estar alejada de la carrocería.

En un grupo de la red social Facebook denominado Exotic Car Spotting Australia, lo que hacen es que inmortalizan modelos exclusivos que se interceptan en las vías de país. Entre las últimas imágenes podemos ver un Aston Martin en un lavadero de coches y no las reacciones por parte de los usuarios del grupo no se hicieron esperar: » no se merecía eso».

Exactamente, lo mismo sucedía con una fotografía donde se podía ver un McLaren 750S: «Es más lijar que lavar». ¿Qué tienen en común las dos fotos? Pues lo que ocurre es que los dueños de ambos modelos los están limpiando y utilizan el clásico cepillo que podemos ver en la mayoría de las gasolineras.

Mejor alejados de los coches

¿Son verdaderamente malos estos cepillos para la pintura de los automóviles? Pues lo cierto es que a esto responde Kaiju Car Care, una empresa que se dedica a los productos de limpieza de vehículos.

Los expertos creen que los cepillos son de las peores cosas que se pueden utilizar para la limpieza de un vehículo, por lo que es mejor que estén alejados de los coches.

El problema que existe con estos cepillos es que están al lado de los surtidores de gasolina para que sean usados por los conductores y también en los lavaderos para utilizarlos antes de que se active la pistola de agua, donde su estado va a depender de los otros usuarios.

Los peligros de los cepillos

Existe quien los utiliza sin ninguna clase de cuidado, los que los dejan caer al suelo, los utilizan sobre superficies con un alto nivel de suciedad que precisan otro tratamiento, etc.

Por este motivo, entre las cerdas del cepillo, es posible que queden atrapados una serie de restos de suciedad, piedrecitas, etc. El siguiente conductor es posible que lo sacuda o que lo rocíe con una manguera de elevada presión, pero no va a eliminar dichas partículas.

Cuando lo utilice va a crear centenares de rasguños de pequeño tamaño en la pintura. Por lo general, si se tiene suerte, con pulimento, es posible llegar a quitar buena parte de las marcas.

Aunque, cuando haya algo escondido en el interior del cepillo, como puede ser una piedra de pequeño tamaño, el conductor no se dará cuenta hasta que acabe de aplicar el jabón por todo el vehículo y ahí las consecuencias van a ser de mayor gravedad.

Cuando el arañazo lo podamos sentir con una uña, hay altas probabilidades de que no pueda ser pulido y de que la marca se va a quedar en la propia pintura.

Hablando de lavados, vamos a dar respuesta a otra pregunta:

¿Qué es mejor para el coche, lavado o pistola?

Contar con el coche limpio es de los trabajos de mantenimiento de mayor importancia. Vamos a conocer los dos tipos en mayor profundidad:

Lavado del coche con la pistola del lavado a presión

Si tomas la decisión de lavarlo con este tipo de pistola, vas a ser tú el que lo vas a limpiar, dedicando el tiempo necesario a cada una de las zonas. Si no apuntas con el agua a presión a los desconchones que pueda tener la pintura, va a sufrir bastante menos que con el túnel.

Estamos ante una buena opción para dejar el coche en buen estado y sin que haya restos de suciedad, aunque te va a llevar más tiempo y dedicación.

Ventajas:

Más económico, aunque todo depende de la cantidad de agua que necesites para la limpieza del vehículo.

La suciedad más incrustada va a salir mejor

Se llega mejor a las zonas complicadas como pueden ser los bajos.

Cuando la pintura esté bien, no se va a dañar la carrocería.

Desventajas:

Da más trabajo

Lleva más tiempo.

Lavar el coche en el túnel de lavado

Esta es una buena opción cuando tengas prisa y desees dejar el coche impoluto es poco tiempo. El caso es que tiene algunos problemas, puesto que el resultado no va a ser tan bueno y hasta la pintura puede acabar con arañazos.

Todo esto se debe a que hay cepillos del túnel de lavado, lo que son más antiguos, que no se encuentran en perfecto estado y acaban por dañar la carrocería.

Sí que es verdad que esto no tiene que ocurrir en la totalidad de túneles de lavado. Cuando el mantenimiento es el adecuado, no tiene que dañar la pintura del coche.

Recuerda que si el coche tiene arenilla antes de que lo laves, los cepillos lo que hacen es restregarla y acaban por arañar la pintura.