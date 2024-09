La DGT manda una alerta sobre este vehículo: es posible que tengas un accidente

Cada vez el número de patinetes eléctricos es mayor y se han ganado el favor de los usuarios por lo prácticos que son y gran utilidad a la hora de transportarse por las ciudades.

Se han producido una gran cantidad de accidentes con los patinetes

Los incidentes que se han producido, el caso, es que han superado por vez primera a los que se producen con bicicletas y motocicletas en circuito urbano.

En base a lo que dice la DGT, hasta el mes de julio de 2023, se registraron más de mil doscientos accidentes con los patinetes eléctricos en todo el país.

Como causas principales se ha destacado la velocidad excesiva, así como el poco respeto por las señales de tráfico o la circulación indebida por las aceras.

Atropellos

Los peatones son los que están más seriamente afectados por dichos accidentes. Únicamente, el año pasado se registraron centenares de atropellos de peatones a causa de los patinetes, donde algunos tuvieron como consecuencia grave hasta la muerte.

Muchas veces no llevaban casco ni se cumplía con la normativa de seguridad, lo que hizo que se intensificasen las críticas sobre la falta de regulación y control por parte de la autoridad.

Aunque multitud de municipios implementaron normas para usarlos, como prohibir la circulación por las aceras o usar casco en determinadas circunstancias, los datos han sugerido que dichas medidas no fueron eficaces.

Las asociaciones de víctimas de accidentes viales han insistido en la necesidad de más vigilancia y sanciones bastante más estrictas.

Demandas de grandes controles

Debido al gran crecimiento de los accidentes, lo que ha ocurrido es que en muchos sectores se han terminado solicitando medidas bastante más estrictas para la utilización de patinetes eléctricos.

Entre las propuestas realizadas, destacamos la creación de un carnet obligatorio para conducir, así como el establecimiento de límites más bajos de velocidad y la exigencia de seguros.

El Ministerio del Interior anunció que se está produciendo la revisión de la norma vigente y no se ha descartado la implementación de nuevas regulaciones en los meses siguientes, aunque hay expertos que han advertido que las medidas no van a ser efectivas si no las siguen campañas para la concienciación y la educación vial.

En Madrid hay novedades

El consistorio madrileño lanzó en octubre las nuevas autorizaciones de patinetes eléctricos. La capital va a dejar de tener de alquiler después de haber revocado tres licencias.

El panorama de movilidad madrileño va a cambiar y mucho, puesto que su alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha anunciado el comienzo de un proceso revocador de las autorizaciones a las empresas de alquiler los eléctricos compartidos.

La decisión fue motivada por incumplir las condiciones de seguridad que se establecieron en los pliegos de las autorizaciones, lo que propició en crecimiento del patinete eléctrico privado, un escenario que trajo multitud de retos y responsabilidades.

Estamos ante una medida que busca la mejora de la seguridad, donde el setenta y cuatro por ciento de los madrileños cree que la ciudad no se encuentra lista para que coexistan distintas clases de vehículos y medios de transporte.

En esta nueva situación, se busca la convivencia en un sitio público que de por sí está ya bastante congestionado. Aunque existe la alternativa del alquiler, un seis por ciento de los madrileños ya usó o sigue usando para sus desplazamientos los patinetes eléctricos, y un tres por ciento usa uno propio.

Actualmente, la desaparición de la alternativa del alquiler compartido, lejos de que se reduzca la presencia de estos coches, puede acabar siendo un incentivo para su adquisición por los ciudadanos que antes elegían el alquiler ocasional, de tal forma que aumentara más la presencia en la calle.

Ahora deberán contar con un seguro

Esta medida ha llegado con la aprobación de un anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible que obligará a que los usuarios de patinetes eléctricos cuenten con un seguro en materia de responsabilidad civil.

La ley ha sido muy apoyada por la opinión pública y que creen que es positiva para la seguridad en las vías.

El seguro va a cubrir los daños personales y materiales que causen los usuarios a terceros, además de la defensa sanitaria y jurídica si se produce un accidente, de tal forma que ofrezca un marco de protección a la totalidad de actores que vayan a compartir el espacio público.

No olvidemos que además la regulación de la utilización de los patinetes eléctricos, fue demandada por un sesenta por ciento de los madrileños que se decantan por limitar la utilización a carriles en concreto, lo que es importante para poder garantizar una convivencia ordenada y segura.