La multa está asegurada: el gesto que hacemos todos al volante y que casi nadie sabe que está prohibido

Todos los conductores nos enfrentamos a diario al tráfico urbano, lidiando tanto con otros vehículos como con los peatones. En medio de esta rutina, es normal que aparezcan algunos gestos automáticos que, por inofensivos que parezcan, podrían tener consecuencias inesperadas. Uno de los más comunes es el de indicar con la mano que un peatón puede cruzar el paso de cebra. Sin embargo, la Dirección General de Tráfico (DGT) prohíbe terminantemente esta práctica, tal y como refleja el artículo 65 del Reglamento General de Circulación (RGC).

En primer lugar, cabe señalar que no todos los pasos de cebra son iguales. Aquellos que no cuentan con semáforos ni señales luminosas, la prioridad de paso corresponde siempre al peatón. Tras aminorar la velocidad o incluso detenerse, muchos conductores realizan un gesto con la mano para indicar al peatón que puede cruzar. Este gesto, aunque se haga con buena intención, conlleva una serie de riesgos y, por ende, está prohibido. Tal y como recuerda un profesor de autoescuela: «No se deben realizar señales con el brazo para que crucen, ya que existe riesgo de atropello por parte de otros conductores».

¡No hagas este gesto al volante!

El Artículo 65 (Prioridad de paso de los conductores sobre los peatones) del Reglamento General de Circulación establece lo siguiente:

Los conductores tienen prioridad de paso para sus vehículos, respecto de los peatones, salvo en los casos siguientes:

En los pasos para peatones debidamente señalizados. Cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya peatones cruzándola, aunque no exista paso para éstos. Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando peatones que no dispongan de zona peatonal.

En las zonas peatonales, cuando los vehículos las crucen por los pasos habilitados al efecto, los conductores tienen la obligación de dejar pasar a los peatones que circulen por ellas.

También deberán ceder el paso:

A los peatones que vayan a subir o hayan bajado de un vehículo de transporte colectivo de viajeros, en una parada señalizada como tal, cuando se encuentren entre dicho vehículo y la zona peatonal o refugio más próximo. A las tropas en formación, filas escolares o comitivas organizadas.

Cuando los conductores realizan este gesto, siempre lo hacen con buena intención. Buscan ser amables y facilitar el paso, pero puede causar confusión en el peatón al interpretarlo como una señal de que toda la vía está libre, aunque no sea así. Otros vehículos podrían no ceder el paso, provocando situaciones de riesgo. Por lo tanto La falsa sensación de seguridad que genera este gesto puede resultar más peligrosa que útil.

Según el Reglamento General de Circulación, no respetar la preferencia de los peatones en un paso de cebra constituye una infracción grave que puede derivar en sanciones económicas que ascienden a 200 euros, además de la pérdida de cuatro puntos en el carnet de conducir.

Según la normativa vigente, la forma correcta de actuar al aproximarse a un paso de peatones es:

Siempre que se observe un paso de cebra, el conductor debe aminorar la velocidad y estar preparado para detenerse.

Si el peatón ya ha iniciado el cruce o espera para cruzar, el vehículo debe detenerse completamente antes del paso de cebra.

Mantener la atención es clave, especialmente en zonas con alta densidad de tráfico, en calles estrechas o donde hay vehículos que circulan por carriles contiguos.

Este tipo de situaciones demuestra que la educación vial implica conocer las normas de convivencia en la vía y actuar de acuerdo a las mismas. Cada gesto, por pequeño que parezca, puede tener repercusiones en la seguridad vial.

Finalmente, la DGT recuerda que «uno de los aspectos sobre los que se está insistiendo es el de la visibilidad en los pasos de peatones. La idea es impedir que el mobiliario urbano o los vehículos estacionados en las zonas contiguas a los pasos reduzcan la visibilidad, tanto de los peatones como de los conductores. Lo que hoy es sólo una recomendación, muy pronto será ley, cuando culmine la tramitación del nuevo Reglamento General de Circulación.

Según el mismo: «No se permitirá el aparcamiento de automóviles en al menos los 6 metros anteriores al paso de peatones si la acera está alineada con el límite exterior de la banda de estacionamiento, o en los tres metros anteriores si la acera está alineada con el límite interior de la banda de estacionamiento».

Según Marta Martínez Cámara, jefa del Área de Vigilancia de la Subdirección Adjunta de Circulación de la DGT, el objetivo es «mejorar la seguridad de los peatones, y especialmente de los más vulnerables, como menores, personas mayores o con movilidad reducida, evitando que ningún obstáculo impida que los vehículos puedan detectarlos con suficiente anticipación para detenerse».