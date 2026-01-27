Esto es lo que te puede pasar si aparcas el coche y la moto en la misma plaza de garaje: lo dice la ley

¿Se puede aparcar el coche y la moto en la misma plaza de garaje? Éste es uno de los conflictos más recurrentes en las comunidades de vecinos, ya que hay quienes tratan de aprovechar al máximo el espacio disponible, mientras otros consideran que la plaza de garaje se debe utilizar única y exclusivamente para aparcar un vehículo.

En este contexto, la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) establece que no existe ninguna prohibición específica para aparcar más de un vehículo por plaza de garaje. Por lo tanto, está permitido el estacionamiento de un coche y una moto en la misma plaza, siempre y cuando no ocupe más del espacio delimitado.

¿Qué dice la LPH sobre aparcar un coche y una moto en la misma plaza?

En el Código Civil, la definición de la propiedad está en el artículo 348: «La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes». La plaza de garaje, aunque se encuentra en un espacio común, es propiedad de un solo vecino, de manera que puede hacer uso de ella como considere oportuno.

El artículo 3.a) de la Ley de Propiedad Horizontal determina que «a cada piso o local corresponderá un derecho singular y exclusivo de propiedad sobre un espacio suficientemente delimitado y susceptible de aprovechamiento independiente, con todos los elementos arquitectónicos e instalaciones de cualquier clase, aparentes o no, que estén comprendidos dentro de sus límites y sirvan exclusivamente al propietario, así como el derecho de copropiedad, con los demás dueños de pisos o locales, sobre los elementos comunes del edificio».

Mientras, el artículo 7.2 LPH establece lo siguiente: «Al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

El presidente de la comunidad, a iniciativa propia o de cualquiera de los propietarios u ocupantes, requerirá a quien realice las actividades prohibidas por este apartado la inmediata cesación de las mismas, bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales procedentes.

Si el infractor persistiere en su conducta, el presidente, previa autorización de la junta de propietarios, debidamente convocada al efecto, podrá entablar contra él acción de cesación que se sustanciará a través del juicio ordinario.

Presentada la demanda, acompañada de la acreditación del requerimiento fehaciente al infractor y de la certificación del acuerdo adoptado por la junta de propietarios, el juez podrá acordar con carácter cautelar la cesación inmediata de la actividad prohibida, bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia.

La sentencia que recaiga podrá disponer, además de la cesación definitiva de la actividad prohibida y la indemnización de los daños y perjuicios que procedan, la privación del derecho al uso de la vivienda o local por tiempo no superior a tres años, en función de la gravedad de la infracción y de los perjuicios ocasionados a la comunidad.

Si el infractor no fuese el propietario, la sentencia podrá declarar extinguidos definitivamente todos sus derechos relativos a la vivienda o local, así como su inmediato lanzamiento».

Si aparcas el coche y la moto en la misma plaza, ¿qué cubre el seguro del garaje? Generalmente, las compañías aseguradoras cubren por plazas de garaje y metros cuadrados, no por vehículo. . La póliza suele incluir daños materiales en la estructura, incendios, explosiones, inundaciones y responsabilidad civil por daños a terceros, así como desperfectos en elementos comunes.

¿Se puede utilizar como trastero?

La Ley de Propiedad Horizontal establece que cada propietario puede hacer uso de su propiedad privada como desee, siempre que no cause daños al edificio ni realice actividades peligrosas, insalubres o molestas. Sin embargo, esta limitad de uso está limitada por los estatutos de la comunidad, los cuales pueden prohibir expresamente el uso de las plazas de garaje como trasteros. Asimismo, la instalación de elementos fijos como estanterías o armarios puede considerarse una alteración estructura.

Para la modificación de los estatutos de la comunidad, la Ley de Propiedad Horizontal señala que «los acuerdos no regulados expresamente en este artículo que impliquen la aprobación o modificación de las reglas contenidas en el título constitutivo de la propiedad horizontal o en los estatutos de la comunidad requerirán la unanimidad del total de los propietarios que, a su vez, representen el total de las cuotas de participación».

Por otro lado, el seguro de la comunidad no cubre los objetos personales almacenados en una plaza de garaje. Al tratarse de bienes privados, quedan excluidos de la cobertura ante siniestros como incendios, robos o daños por agua. Además, si los objetos almacenados contribuyen a provocar o agravar un siniestro (por ejemplo, al facilitar la propagación de un incendio debido a la presencia de materiales inflamables=, el propietario podría ser considerado responsable civil subsidiario de los daños causados.