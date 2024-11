Atento a esto que haces cuando aparcas en tu garaje: la ley no perdona

En las comunidades de vecinos suele haber bastantes discordias y diferencias de opiniones, uno de los motivos acostumbran a ser los garajes. Por lo general, en nuestro país, suele ser habitual que cada propietario disponga de una plaza de aparcamiento en la comunidad, algunas de estas plazas están bajo régimen de propiedad y otras son arrendadas a terceros.

Pero si cuando aparcamos en la calle puede haber conflictos, hacerlo en un sitio donde todo el mundo te conoce puede serlo todavía más.

Algunas personas no respetan las normas

Hay vecinos que las normas de la comunidad no las tienen demasiado claras o si las conocen optan por saltárselas. Algunos no se complican al aparcar en su plaza e incluso estacionan sobre la línea que la separa de la de al lado.

La pregunta es, ¿se puede hacer eso? La respuesta no la encontramos ni en el Código Penal ni en el Reglamento General de Circulación (RGC).

La Ley de Propiedad Horizontal y las plazas de garaje

De cara a poder responder apropiadamente a la pregunta, debemos acudir a la Ley de Propiedad Horizontal; no es necesario irse demasiado abajo para poder encontrar la parte en la que se habla de una situación de este tipo: el artículo 3a) deja bien claro: «el derecho singular y exclusivo de propiedad sobre un espacio suficientemente delimitado y susceptible de aprovechamiento independiente, con los elementos […] que se encuentren en sus límites y sirvan solo al propietario.

Así es como la ley dictamina que los conductores no van a poder pisar la línea que delimitará la plaza de garaje con otra, ni invadirla con alguna zona del vehículo, puesto que se entraría en la propiedad de otro vecino.

Debemos pensar, eso sí, que existen algunas excepciones donde sí que se van a poder sobrepasar dichos límites.

¿En qué momento es posible invadir la plaza de garaje contigua?

La primera de las excepciones, es cuando la plaza de parking contigua es propiedad del mismo vecino, puesto que en este caso no se invade la propiedad ajena.

En el caso de la otra, se refiere a los dos elementos del mismo vehículo; tanto los espejos retrovisores como las propias puertas es posible que sobrepasen las líneas, pero únicamente cuando haya que abrirlos, cuando haya que entrar o salir del coche.

Cuando alguien persista en meterse en la plaza de aparcamiento de otro vecino, lo mejor es intentar hablar con él o con el presidente de la junta de vecinos para instarle a que lo deje de hacer. Si sigue haciéndolo, el paso siguiente es comenzar un proceso judicial para que no vuelva a invadir una propiedad que, con independencia de su tamaño, no deja de ser ajena.

Otros problemas que se producen en los garajes

Además de la situación de la que hemos hablado, existen otras más:

Aparcar dos vehículos en una plaza de garaje

A nivel legal, la Ley de Propiedad Horizontal no habla sobre el tema, pero sí que puede haber determinados estatutos o reglamentos internos de la propia comunidad, que lo pueden prohibir.

Existen diversas opiniones y jurisprudencia que avalan el derecho que tiene el propietario a poder ocupar la plaza de aparcamiento como quiera, siempre que no vaya a molestar a otros propietarios.

De todas formas, lo mejor es consultar la póliza de seguros, puesto que si se produce un siniestro es posible que no vaya a cubrir más de un vehículo por plaza.

Sobresalir de la plaza cuando se aparca o utilizar espacios comunes para otros automóviles

No se pueden invadir otras plazas de garaje o zonas comunes ni pisar las líneas divisorias, ya que si fuese así se entorpecería su uso a otro propietario.

Tampoco deben aprovecharse otras zonas comunes, aunque pueda parecer que no se aprovechan.

Utilizar la plaza de aparcamiento como trastero

Es muy común que los propietarios almacenen en la misma algunos enseres que no caben en su casa. No es el destino para una plaza de aparcamiento, pero existe jurisprudencia que interpreta la Ley entendiendo que si no se ha prohibido de forma expresa, no tendría que impedirse a un propietario hacer uso del espacio privado siempre que no vaya a molestar a los demás ni se almacenen productos inflamables que vayan a suponer un riesgo.

Con independencia de como se interprete, si hay un incidente, los seguros van a exigir responsabilidades dependiendo de lo que haya en la plaza.

Lavar el vehículo en el garaje

Realizar esta acción es posible que salpique a los vehículos de las plazas de al lado, provocando una gran suciedad en el garaje y que pueden es un uso abusivo de los recursos de la comunidad en materia de electricidad y agua.

Lo cierto es que tiene mucho sentido que dicha actividad se encuentre prohibida, puesto que si se hace lo mismo es posible que nos sancione la policía local.